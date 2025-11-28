Se podrá ver: la lluvia de estrellas que iluminará el cielo antes de Navidad en EE.UU.

A finales de diciembre, justo antes de Navidad, en el cielo de EE.UU. podrá observarse la lluvia de estrellas Úrsidas, que se produce cada año en esta época. El asombroso fenómeno astronómico generado por los restos de un cometa llegará a su pico entre el 21 y el 23 de diciembre de 2025.

Úrsidas: la lluvia de estrellas que iluminará el cielo antes de Navidad en EE.UU.

La lluvia de meteoros Úrsidas, que siempre alcanza su máximo alrededor del solsticio, podrá observarse mejor en la mañana del próximo 22 de diciembre en el hemisferio norte. Para contemplarlo en su máximo esplendor, los expertos recomiendan estar atento durante toda la tarde del 21 de diciembre hasta el amanecer.

El 'radiante' de las Úrsidas desde donde se produce la lluvia de estrellas

Como la presencia de los meteoros se extiende del 13 al 24 de diciembre, es posible que se puedan vislumbrar algunos restos entremezclados con el pico de la lluvia de estrellas Gemínidas, cuya tasa de hora es mayor, según el sitio Earth Sky.

En general, se producen de cinco a diez por hora en un cielo oscuro sin luna, aunque en raras ocasiones se han observado ráfagas de 100 o más.

Por qué se produce la lluvia de estrellas Úrsidas cada año antes de Navidad en EE.UU.

En 1790, Pierre Méchain descubrió el cometa 8P/Tuttle desde París, Francia, y proporcionó una órbita aproximada. No fue hasta 68 años después, el 5 de enero de 1858, cuando Horace Tuttle, de la Universidad de Harvard, lo detectó en el cielo vespertino y calculó una órbita con su regreso en 13,7 años. A partir de esto, se bautizó al astro con su apellido.

La lluvia de estrellas Úrsidas se genera a causa del desprendimiento de hielo y polvo del cometa 8P/Tuttle Foto de Michał Mancewicz en Unsplash

De acuerdo con los investigadores, el cometa es el principal responsable de la lluvia de estrellas. A medida que se acerca al Sol y el hielo que atrapa material se sublima, la roca espacial congelada arroja polvo y piedras mientras gira alrededor del sistema solar.

Estos restos que se desprenden del 8P/Tuttle ingresan en la atmósfera cuando la Tierra cruza su órbita. Al desintegrarse a causa de la fricción, crean la ilusión óptica de lluvia de estrellas.

Su punto de origen, conocido como radiante, se encuentra cerca de la constelación de la Osa Menor, de donde proviene su nombre (Ursa Minor).

La lluvia de estrellas Úrsidas se podrá observar en el cielo nocturno de EE.UU. y otras partes del hemisferio norte

Los observadores que estén ubicados en el hemisferio norte cerca de la fecha del solsticio encontrarán la Osa Mayor y la estrella gigante naranja Kochab, de la Osa Menor, en el noreste alrededor de la 1 (hora local). Este es el momento en que se podrá comenzar a ver la lluvia de meteoros.

Consejos para ver la lluvia de estrellas antes de Navidad en EE.UU.

Las personas que busquen apreciar el fenómeno astronómico no necesitarán utilizar binoculares ni otro equipo especial. Tampoco es aconsejable mirar en ninguna dirección en particular, sino que los expertos consideran útil observar todo el cielo.

Según el sitio web oficial del Space Centre, las personas pueden seguir estas recomendaciones para admirar el fenómeno astronómico: