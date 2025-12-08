Cuándo empieza el invierno en Illinois: la fecha y hora exacta

La llegada de diciembre traerá también el inicio del invierno en Illinois. De acuerdo con la visión astronómica de las estaciones, el solsticio marcará el comienzo de la temporada invernal boreal en el Estado de la Pradera y en todo Estados Unidos.

Fecha y hora exacta del comienzo del invierno en Illinois

De acuerdo con Time and Date, en 2025 el solsticio ocurrirá en Illinois el 21 de diciembre a las 9.03 hs, tiempo del centro. Además de establecer el inicio del invierno, este fenómeno también marca el día más corto del año.

El solsticio marca el inicio del invierno y el día más corto en Illinois Erin Hooley - AP

Aunque el horario de salida y puesta del sol varía según cada ciudad, al tomar Chicago como referencia la fuente indica que el 21 de diciembre habrá solamente nueve horas, siete minutos y 44 segundos de luz solar. Esto ocurre como resultado de que amanecerá a las 7.14 hs, mientras que el atardecer será visible a las 16.22 hs.

De allí en adelante y con el correr del invierno y la primavera, los días lentamente comenzarán a tener una duración mayor. Esa tendencia se mantendrá hasta el 21 de junio, cuando el solsticio de verano entregue un día con 15 horas, 13 minutos y 41 segundos de luz en la ciudad.

El invierno meteorológico tiene otra fecha en Illinois

Usualmente, el enfoque astronómico es el más popular para marcar el inicio y fin de cada estación. Sin embargo, también existe el punto de vista meteorológico, que considera el inicio de ciertos meses como el cambio de temporada.

El inicio del invierno en Illinois puede marcarse según la visión astronómica o meteorológica SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las diferencias y las fechas para ambas visiones son las siguientes:

Enfoque astronómico : divide las estaciones según los solsticios y equinoccios. Según esta visión, el invierno en Illinois comienza el 21 de diciembre.

: divide las estaciones según los solsticios y equinoccios. Según esta visión, el invierno en Illinois comienza el 21 de diciembre. Estaciones meteorológicas: aquí se cuenta el inicio de los meses con estos fenómenos como divisores. Con ese criterio, el invierno en el Estado de la Pradera ya comenzó el 1° de diciembre y se extiende hasta el 1° de marzo.

Además, en cuanto a las estaciones astronómicas, los solsticios y equinoccios no siempre ocurren a la misma hora. Esto quiere decir, por ejemplo, que el inicio del invierno en 2025 no tendrá el mismo horario que el de 2026, a pesar de que puedan coincidir en la fecha.

El pronóstico del clima previo al invierno en Illinois

A pesar de que de acuerdo con la visión astronómica el invierno todavía no comenzó, el Estado de la Pradera ya se enfrenta a condiciones climáticas extremas. Luego de nevadas que afectaron a Chicago y al condado de Cook en general, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ya dio el pronóstico para los próximos días.

Illinois se enfrentó a nevadas y una tormenta invernal durante el inicio de diciembre Nam Y. Huh - AP

Entre el período que va del jueves al sábado, el estado debe prepararse para temperaturas por debajo de lo normal. Un sistema de alta presión que se desplaza sobre el Medio Oeste hará caer los números a valores mínimos.

Aunque el viernes presenta una situación un poco más estable, se mantendrá la sensación térmica a niveles extremos. Para el fin de semana, no se descarta otra ronda de nieve.