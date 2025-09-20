Cuándo empieza el otoño en Estados Unidos: la hora exacta

El lunes 22 de septiembre ocurre el equinoccio de otoño en el hemisferio norte del planeta y que marca el inicio de una nueva estación en Estados Unidos. Ese día finaliza el verano y el comienzo de las jornadas más cortas y con temperaturas más bajas. La hora exacta del fenómeno dependerá de la ubicación geográfica.

Qué es el equinoccio de otoño

El equinoccio es un evento astronómico que ocurre cuando el Sol se coloca directamente sobre la línea del ecuador, según informó Starwalk Space. Esta alineación provoca que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración: 12 horas de luz y 12 de oscuridad.

El equinoccio de otoño será el 22 de septiembre (Pixabay/@Peggychoucair) (Pixabay/@Peggychoucair)

Este 2025, en el hemisferio norte, donde se encuentra Estados Unidos, el equinoccio de otoño se producirá el 22 de septiembre, mientras que en el hemisferio sur tuvo lugar el 20 marzo.

El fenómeno marca el inicio de la temporada de temperaturas más bajas y también se asocia con tradiciones y celebraciones en distintas culturas.

Aunque esta fecha es la más frecuente en el siglo XXI, los especialistas explican que el inicio del otoño puede variar entre el 21 y el 24 de septiembre, según el año.

La razón se encuentra en la forma en que se definen las estaciones. Los cálculos astronómicos se realizan tomando en cuenta la posición de la Tierra respecto al Sol y la inclinación de su eje, lo que determina los momentos precisos de los equinoccios y los solsticios.

La hora exacta en que el otoño empieza en EE.UU. en 2025

El equinoccio de otoño comenzará el 22 de septiembre en Estados Unidos a las 18.20 hs GMT (hora del meridiano de Greenwich), un estándar que se usa para calcular la hora en el mundo con el huso horario del meridiano 0, según el Real Observatorio de Londres.

En las diferentes zonas horarias de Estados Unidos, el cambio de la estación se dará:

Hora del Este: 14.20 hs

14.20 hs Hora del Atlántico: 14: 20 hs

14: 20 hs Hora Central: 13:20 hs.

13:20 hs. Hora de la Montaña : 12:20 hs.

: 12:20 hs. Hora del Pacífico: 11:20 hs.

11:20 hs. Alaska : 10: 20 hs.

: 10: 20 hs. Hawái: 08:20 hs.

08:20 hs. Samoa Americana: 07:20 hs.

El equinoccio de otoño 2025 marca el fin del verano en Estados Unidos (Pexels/Matt Bignon)

¿Por qué cambian las estaciones?

Las estaciones del año se deben a la inclinación del eje de la Tierra, que se mantiene estable mientras el planeta gira alrededor del Sol. Esa inclinación hace que, en determinados momentos, un hemisferio reciba más luz y calor, mientras el otro permanece con menos radiación solar.

Cuando un hemisferio se orienta hacia el Sol, atraviesa primavera y verano. En cambio, cuando se aleja, comienza el otoño y posteriormente el invierno. Este ciclo se repite cada año y explica los cambios climáticos que caracterizan a cada estación.

El 80% de la cosecha de calabazas se lleva a cabo en otoño y por eso se usan en las celebraciones de Halloween (Pexels/Inna Heasley)

Otoño: un evento con simbolismo cultural

Más allá de la ciencia, el equinoccio de otoño tiene un fuerte componente cultural y simbólico. En distintas civilizaciones, antiguas y actuales, se lo relaciona con rituales de agradecimiento por las cosechas, celebraciones religiosas y festividades que marcan el cierre del ciclo estival.

En Estados Unidos, además de su importancia científica, el cambio de estación coincide con la llegada de celebraciones tradicionales como Halloween y el Día de Acción de Gracias, que se desarrollan en pleno otoño y forman parte de la identidad cultural del país.