Los sitios de Nueva York que entregarán cenas gratis de Thanksgiving en EE.UU. en este 2025
Comedores y centros de asistencia brindarán alimentos para la población más vulnerable en el Día de Acción de Gracias
Luego de que se interrumpieran los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), muchos bancos de alimentos en EE.UU., como los de Nueva York, ofrecerán alimentos y despensas gratuitas por Thanksgiving en varias comunidades.
Dónde entregarán cenas gratis de Thanksgiving en Nueva York
Cerca de 3 millones de residentes de Nueva York, usuarios del SNAP, sufren la suspensión de sus beneficios debido al cierre federal y al bloqueo de fondos del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), por lo que deben recurrir a bancos de alimentos u otros sitios para obtener una cena de Thanksgiving.
Entre los sitos que entregarán comida gratis para Acción de Gracias, según Secret NYC se encuentran:
- La Misión Bowery: ofrecerá 250 pavos, 1800 kilos de patatas y 500 tartas en su sede principal con dirección 227 Bowery New York, NY 10002, de 11.30 a 16.00 hs. Además, también brindarán desayuno de 8.00 a 9.00 hs. Todos los detalles se encuentran disponibles en su página web.
- Comedor social de los Santos Apóstoles: brindarán una cena de Acción de Gracias que incluye pavo y pasteles. La iniciativa se llevará adelante el 27 de noviembre y días posteriores. Para más información se puede visitar su sitio web.
- Misión Xavier: este comedor social brindará comida gratuita el Día de Acción de Gracias, de 12.00 a 14.00 hs, a personas mayores y discapacitadas. Para más información se puede visitar su página oficial.
- Red de comedores sociales Masbia: esta red de comedores sociales ofrece servicios de alimentación de emergencia durante todo el año a personas en situación vulnerable. Cuenta con tres centros ubicados en Flatbush, Forest Hills y Boro Park. En cada uno se sirven cenas gratuitas de lunes a jueves. Para mayor información se aconseja visitar su página oficial.
- Ángeles del norte de Brooklyn: atiende a residentes de Bushwick, Greenpoint y Williamsburg. Para Acción de Gracias se distribuirán más de 1000 pavos congelados a familias locales, y habrá comidas festivas preparadas que se entregarán desde lunes hasta el miércoles anterior al Día de Acción de Gracias. El horario y las ubicaciones de North Brooklyn Angels se pueden encontrar en su sitio web.
- DOROT: entregarán alimentos el domingo 23 de noviembre de 2025. Para más información se aconseja visitar su sitio web.
Cómo encontrar bancos de alimentos que brinden ayuda en Nueva York
El sitio web Health NY sirve como recurso oficial para que los habitantes del estado consulten las direcciones de los bancos de alimentos en función de su lugar de residencia. Algunos de los sitios que puedes encontrar son:
- FeedMore WNY: atiende en las localidades de Cattaraugus, Chautauqua, Erie y Niágara.
- Foodlink, Inc.: con dirección en 1999 Mt. Read Boulevard, Rochester, NY 14615 brinda asistencia a Allegany, Genesee, Livingston, Monroe, Ontario, Orleans, Séneca, Wayne, Wyoming y Yates.
- Banco de Alimentos de Caridades Católicas del Sur del Estado: ofrece ayuda en Broome, Chemung, Schuyler, Steuben, Tioga y Tompkins.
- Banco de Alimentos del Centro de Nueva York: atiende a los condados de Cayuga, Chenango, Cortland, Herkimer, Jefferson, Ametralladora, Madison, Oneida, Onondaga, Oswego y San Lorenzo
- Banco Regional de Alimentos del Noreste de Nueva York: se ubica en 965 Albany-Shaker Rd. Latham, NY 12110 y su teléfono es (518) 786-3691.
- Feeding Westchester: con dirección en 00 Clearbrook Rd. Elmsford, NY 10523. Teléfono: (914) 923-1100.
- Long Island Cares, Inc.: ofrece asistencia en Nassau y Suffolk.
- Island Harvest, LTD: brinda ayuda a los condados de Nassau y Suffolk.
Otra opción para localizar puntos de distribución de alimentos (comedores sociales y despensas móviles) en la ciudad de Nueva York, es el portal de Food Bank NYC que ofrece un directorio que permite la búsqueda por código postal en toda La Gran Manzana.
Finalmente, en Food Help NYC también se puede encontrar un mapa con los bancos de alimentos y las cocinas comunitarias más cercanas.
