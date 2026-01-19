El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá esta semana al Foro Económico Mundial en Davos para exponer su visión sobre el orden global y la economía norteamericana. Su llegada a la villa ocurre en un contexto de tensión diplomática con la Unión Europea por disputas territoriales y comerciales. El líder republicano lidera la comitiva oficial más numerosa en la historia de su país para este evento internacional.

Cuándo habla Donald Trump en Davos

El mandatario republicano expondrá este miércoles 21 de enero. Esta intervención marca su retorno al foro tras una ausencia de seis años. Su exposición sucede en la misma jornada que la del presidente argentino, Javier Milei, con quien comparte una mirada crítica hacia el multilateralismo y las instituciones internacionales.

El líder republicano regresa a la villa alpina tras una ausencia de seis años en el encuentro internacional Markus Schreiber� - AP�

La agenda oficial prevé que ambos mandatarios ocupen el estrado principal de forma sucesiva: la presencia de Trump genera expectativas entre los asistentes por sus recientes decisiones de política exterior. El presidente confirmó su retiro de 66 organizaciones internacionales vinculadas a las Naciones Unidas.

Su discurso ante la élite económica mundial representa un desafío al orden establecido después de la Segunda Guerra Mundial. La delegación oficial incluye al secretario de Estado, Marco Rubio, y a asesores clave en materia de seguridad y economía. El equipo de prensa de la Casa Blanca descartó por el momento reuniones bilaterales programadas en el cronograma oficial del viaje.

Los objetivos de la agenda económica y social

El jefe de Estado norteamericano presentará propuestas para bajar el precio de los hogares en su país, con un plan que permitiría a los ciudadanos el uso de fondos de sus cuentas de ahorro jubilatorio para costear el pago inicial de una propiedad.

Trump lanzo una nueva amenaza a Iran

Esta medida busca aliviar la situación financiera de los votantes ante el aumento del costo de vida. El gobierno estadounidense intenta demostrar que su gestión económica lidera el crecimiento global, en un contraste con el estancamiento generalizado.

La agenda del mandatario contempla la promoción de los intereses nacionales bajo la consigna América First. El equipo de gobierno destaca la importancia de los negocios como motor principal de los acuerdos internacionales. El presidente enfatiza la prevalencia del más fuerte como base para cualquier proceso de negociación.

El nuevo Consejo de la Paz y la situación en Ucrania

Trump impulsa la creación del Consejo de la Paz para la región de Gaza durante el transcurso del foro suizo. Este organismo cuenta con la dirección del propio mandatario y un comité ejecutivo integrado por Steven Witkoff y Jared Kushner.

Crece la polémica entre Trump y líderes de la Unión Europea por Groenlandia

El proyecto tiene como objetivo central atraer inversiones privadas para la reconstrucción del territorio y la gestión de reservas de gas. La iniciativa busca reemplazar el rol tradicional de los organismos internacionales.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, figura como una de las posibles integrantes de este esquema regional. La funcionaria italiana manifestó la disposición de su país para colaborar en la ejecución de un plan de paz. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asiste al evento con una agenda bajo reserva.

Existe la posibilidad de una firma de acuerdos sobre garantías de seguridad entre Washington y Kiev al margen de las sesiones principales. La comitiva estadounidense presenta una impronta MAGA: la prioridad reside en los intereses nacionales y el uso de la economía como herramienta de poder.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Luisa Corradini.