Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este lunes 19 de enero

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los terremotos, que tienen lugar en diversas regiones del país. Estos son los sismos del lunes 19 de enero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un sismo hoy, lunes 19 de enero

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los sismos ocurridos en Estados Unidos en las últimas 24 horas USGS

En las últimas 24 horas se registraron un total de 24 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales 11 se presentaron en el territorio estadounidense o sus territorios; el más fuerte de estos fue uno de magnitud 3,6, ubicado a 15 kilómetros de Johannesburg, California.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Johannesburg, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 13 kilómetros al sureste de Kicking Horse, Montana . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 19 de enero a las 11.57 UTC (04.57 hs en Helena ).

13 kilómetros al sureste de . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 19 de enero a las 11.57 UTC (04.57 hs en ). Ubicación: 41 kilómetros al norte de Covelo, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de enero a las 10.07 UTC (02.07 hs en Sacramento ).

41 kilómetros al norte de . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de enero a las 10.07 UTC (02.07 hs en ). Ubicación: 25 kilómetros al noroeste de Fishhook, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 19 de enero a las 09.41 UTC (00.41 hs en Anchorage ).

25 kilómetros al noroeste de . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 19 de enero a las 09.41 UTC (00.41 hs en ). Ubicación: 12 kilómetros al noreste de Chenega, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de enero a las 08.27 UTC (23.27 hs del 18 de enero en Anchorage ).

12 kilómetros al noreste de . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de enero a las 08.27 UTC (23.27 hs del 18 de enero en ). Ubicación: 40 kilómetros al noroeste de Indian Springs, Nevada . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de enero a las 05.32 UTC (21.32 hs del 18 de enero en Carson City ).

40 kilómetros al noroeste de . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de enero a las 05.32 UTC (21.32 hs del 18 de enero en ). Ubicación: 13 kilómetros al sur de Tres Pinos, California . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 19 de enero a las 04.56 UTC (20.56 hs del 18 de enero en Sacramento ).

13 kilómetros al sur de . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 19 de enero a las 04.56 UTC (20.56 hs del 18 de enero en ). Ubicación: 9 kilómetros al noreste de Ouzinkie, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de enero a las 03.13 UTC (18.13 hs del 18 de enero en Anchorage ).

9 kilómetros al noreste de . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de enero a las 03.13 UTC (18.13 hs del 18 de enero en ). Ubicación: 1 kilómetro al noreste de Big Lake, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de enero a las 02.23 UTC (17.23 hs del 18 de enero en Anchorage ).

1 kilómetro al noreste de . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de enero a las 02.23 UTC (17.23 hs del 18 de enero en ). Ubicación: 52 kilómetros al sureste de Unalaska, Alaska . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 19 de enero a las 02.06 UTC (16.06 hs del 18 de enero en Unalaska ).

52 kilómetros al sureste de . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 19 de enero a las 02.06 UTC (16.06 hs del 18 de enero en ). Ubicación: 7 kilómetros al noreste de Fontana, California . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 19 de enero a las 01.41 UTC (17.41 hs del 18 de enero en Sacramento ).

7 kilómetros al noreste de . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 19 de enero a las 01.41 UTC (17.41 hs del 18 de enero en ). Ubicación: 48 kilómetros al suroeste de Nanwalek, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 19 de enero a las 01.11 UTC (16.11 hs del 18 de enero en Anchorage ).

48 kilómetros al suroeste de . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 19 de enero a las 01.11 UTC (16.11 hs del 18 de enero en ). Ubicación: 65 kilómetros al oeste de Petrolia, California . Magnitud: 4,2. Fecha y hora: 19 de enero a las 00.20 UTC (16.20 hs del 18 de enero en Sacramento ).

65 kilómetros al oeste de . Magnitud: 4,2. Fecha y hora: 19 de enero a las 00.20 UTC (16.20 hs del 18 de enero en ). Ubicación: 68 kilómetros al noroeste de Rampart, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 18 de enero a las 23.28 UTC (14.28 hs en Anchorage ).

68 kilómetros al noroeste de . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 18 de enero a las 23.28 UTC (14.28 hs en ). Ubicación: 13 kilómetros al noreste de Upper Lake, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 18 de enero a las 21.09 UTC (13.09 hs en Sacramento ).

13 kilómetros al noreste de . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 18 de enero a las 21.09 UTC (13.09 hs en ). Ubicación: 11 kilómetros al sur de Leilani Estates, Hawaii . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 18 de enero a las 20.46 UTC (10.46 hs en Honolulu ).

11 kilómetros al sur de . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 18 de enero a las 20.46 UTC (10.46 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de Lytle Creek, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 18 de enero a las 20.20 UTC (12.20 hs en Sacramento ).

4 kilómetros al sureste de . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 18 de enero a las 20.20 UTC (12.20 hs en ). Ubicación: 99 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 18 de enero a las 20.17 UTC (11.17 hs en Juneau ).

99 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 18 de enero a las 20.17 UTC (11.17 hs en ). Ubicación: 95 kilómetros al este de Chignik, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 18 de enero a las 19.20 UTC (10.20 hs en Anchorage ).

95 kilómetros al este de . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 18 de enero a las 19.20 UTC (10.20 hs en ). Ubicación: 20 kilómetros al sureste de Chiniak, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 18 de enero a las 16.41 UTC (07.41 hs en Anchorage ).

20 kilómetros al sureste de . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 18 de enero a las 16.41 UTC (07.41 hs en ). Ubicación: 14 kilómetros al oeste de Johannesburg, California . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 18 de enero a las 16.24 UTC (08.24 hs en Sacramento ).

14 kilómetros al oeste de . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 18 de enero a las 16.24 UTC (08.24 hs en ). Ubicación: 15 kilómetros al oeste de Johannesburg, California . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 18 de enero a las 16.21 UTC (08.21 hs en Sacramento ).

15 kilómetros al oeste de . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 18 de enero a las 16.21 UTC (08.21 hs en ). Ubicación: 15 kilómetros al suroeste de Johannesburg, California . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 18 de enero a las 14.54 UTC (06.54 hs en Sacramento ).

15 kilómetros al suroeste de . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 18 de enero a las 14.54 UTC (06.54 hs en ). Ubicación: 35 kilómetros al noroeste de Nanwalek, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 18 de enero a las 12.58 UTC (03.58 hs en Anchorage ).

35 kilómetros al noroeste de . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 18 de enero a las 12.58 UTC (03.58 hs en ). Ubicación: 41 kilómetros al norte de Carrizales, Puerto Rico. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 18 de enero a las 12.35 UTC (08.35 hs en San Juan).

Los terremotos en EE.UU. y la Falla de San Andrés

La Falla de San Andrés se extiende aproximadamente por 1300 kilómetros a través de California y marca el límite entre la placa tectónica del Pacífico y la placa tectónica de América del Norte.

La actividad sísmica alrededor de este accidente geográfico es constante y motivo de estudio por parte de los científicos, quienes advierten sobre la posibilidad de un megaterremoto de gran magnitud conocido como el Big One.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Este temblor de magnitud 8 o mayor se espera ocurra en el futuro y podría causar devastación en una amplia zona, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como Los Ángeles y San Francisco.

Los últimos Big Ones que sacudieron California fueron el gran terremoto de San Francisco de 1906, con una magnitud de 7.8, y el terremoto de Fort Tejon en 1857, con una magnitud de 7,9, según los archivos del USGS.

Ante la posibilidad de que vuelva a registrarse un gran sismo en la zona, las autoridades realizan constantemente simulacros, revisión de medidas de seguridad, así como ejercicios de promoción de la conciencia pública sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto.