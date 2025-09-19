Cuándo llega el próximo eclipse solar en Estados Unidos: la fecha exacta del fenómeno y qué estados serán privilegiados

Estados Unidos fue testigo de un eclipse solar en abril de 2024, pero quienes quieran volver a disfrutar de un fenómeno de esta naturaleza tendrán que esperar algunos años más. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) confirmó que el próximo evento ocurrirá dentro de menos de cuatro años. Además, detalló cuáles serán los estados que contarán con la mejor visibilidad para observar este espectáculo natural en el cielo.

Cuándo será el próximo eclipse solar en EE.UU.: la fecha confirmada

La NASA confirmó que Estados Unidos tendrá su próximo eclipse solar parcial recién el 14 de enero de 2029. El fenómeno se podrá observar solo desde algunas ciudades y estados del territorio norteamericano y comenzará a las 07.06 hs y se extenderá hasta las 14.17 hs, según informó Time and Date.

Estados Unidos podrá observar un eclipse solar parcial en enero de 2029 Imagen de Chris Reich en Pixabay

El evento se podrá ver desde las regiones de América del Norte, el Pacífico y el Atlántico. Además de parte de Estados Unidos, el fenómeno se podrá apreciar en algunas ciudades de Puerto Rico, Canadá, México, Belice, Cuba, Guatemala, El Salvador, Jamaica, Bahamas, Nicaragua, República Dominicana, Honduras, Haití, Islas Bermudas, Islas Turcas y Caicos, San Pedro y Miquelón, Colombia, Costa Rica, Panamá, y en las Islas Caimán.

Al tratarse de un eclipse solar parcial, la Luna solo cubrirá una parte del Sol por lo que el día no se hará completamente oscuro.

De acuerdo a la NASA, este tipo de fenómeno ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pero estos no están perfectamente alineados. “Solo una parte del Sol parecerá estar cubierta, lo que le da forma de medialuna”, explicó la agencia espacial.

Para experimentar un eclipse solar total, durante el que la Luna tape por completo el Sol y se haga de noche, los estadounidenses deberán esperar casi 20 años.

Ciudades de Estados Unidos en las que se podrá ver el eclipse solar parcial

El eclipse solar parcial del 14 de enero de 2029 solo se podrá apreciar en nueve ciudades de Estados Unidos. Según detalló Time and Date, estas serán:

Los Ángeles, California,

San Francisco, California,

Seattle, Washington

Nueva Orleans, Louisiana

Atlanta, Georgia,

Chicago, Illinois,

Detroit, Michigan

Washington D.C.

Ciudad de Nueva York, Nueva York

El eclipse solar parcial de 2029 se podrá ver en nueve ciudades de Estados Unidos (Aubrey Gemignani/NASA) Aubrey Gemignani/NASA

Cuándo habrá un eclipse solar total de nuevo en EE.UU.

Estados Unidos tendrá su próximo eclipse total de sol recién el 23 de agosto de 2044, aunque solo será visible desde tres estados. Un año después se repetirá el fenómeno y atravesará más de una docena de distritos del suelo norteamericano.

En Estados Unidos el próximo eclipse solar total se podrá observar recién en 2044 Foto de Jongsun Lee en Unsplash

Eclipse de 23 de agosto de 2044

Este fenómeno comenzará en Groenlandia. Luego, recorrerá Canadá y finalizará con la puesta del Sol en Estados Unidos. Cruzará Montana, Dakota del Norte y Dakota del Sur, según informó The Planetary Society.

Eclipse del 12 de agosto de 2045

En cambio, este evento podrá vivirse en algunos estados de Estados Unidos y en parte de Haití, República Dominicana, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa, Surinam y Brasil. Esas ciudades estadounidenses que se oscurecerán dentro de 20 años: