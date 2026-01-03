Cuándo se debe quitar el árbol de Navidad en Estados Unidos

Aunque no existe una ley estricta que dicte el momento exacto, la fecha en la que se debe quitar el árbol de Navidad en Estados Unidos se marca por una mezcla de tradiciones religiosas, costumbres locales y por el tipo de árbol que se utilice. Esta acción representa el cierre del ciclo festivo y de la temporada navideña.

En qué fecha se retira el árbol de Navidad

Las estadísticas revelan tendencias contrastantes en los hogares estadounidenses. Mientras que el 51% de las personas suele desarmar el árbol en Año Nuevo (1 de enero), una gran mayoría (84%) prefiere mantener el espíritu festivo durante algunos días de enero, según un informe de Opendoor.

Hay varias fechas para desarmar el árbol de Navidad en EE.UU. (Archivo)

Entre las diferentes posturas que se toman a la hora de desarmar el árbol, estas son las fechas más comunes en el calendario estadounidense:

Día de Año Nuevo

Muchas personas tienen como propósito de Año Nuevo desmantelar el árbol navideño. “El 1° de enero es la señal inequívoca de que las fiestas terminaron y llega un nuevo comienzo. Es hora de limpiar la casa, ordenar el desorden y desconectar del estrés navideño", comentó Ariana Lovato, propietaria y diseñadora principal de Honeycomb Home Design, a TODAY.

El 1º de enero no es una fecha oficial, pero es la más habitual en EE.UU., ya que la decoración no debe estar presente cuando llegue el próximo festivo del país: el Día de Martin Luther King Jr que se celebra el tercer lunes de enero, detalló ELLE Decor.

6 de enero

La tradición de esperar hasta el 6 de enero tiene un trasfondo religioso y marca el fin de los doce días que separan la Navidad de la Epifanía. Mientras que para algunos la Navidad termina en Año Nuevo, para las iglesias católica, anglicana y ortodoxa, este periodo es el corazón de la celebración, consignó Southern Living.

Muchos estadounidenses esperan hasta el 6 de enero para quitar el árbol de Navidad (Unsplash)

Mantener el árbol encendido hasta esta fecha sigue la costumbre de los Reyes Magos, y permite a los entusiastas de las fiestas disfrutar al máximo de la atmósfera acogedora antes de que termine el ciclo oficialmente.

En cualquier momento de enero

Para la mayoría de las personas, mantener el espíritu navideño después del 1 de enero no supone ningún problema. Una parte de la comunidad considera que el 15 de enero es el límite prudente para desarmar todo, mientras que otra parte de las personas resultan más flexibles y deciden esperar hasta el 1 de febrero para dar terminar la temporada navideña, según Telemundo.

Según la condición del árbol navideño

El calendario puede decir una cosa, pero el árbol dice otra. Un pino natural tiene un tiempo de vida y si las agujas están secas, se caen con facilidad o las ramas se rompen al tacto, la seguridad del hogar debe ser la prioridad. Ante estas señales lo más responsable es desmontarlo para evitar riesgos innecesarios, detalló Southern Living.

El pino natural tiene un tiempo de vida y es necesario retirarlo cuando sus ramas se secan para evitar incendios en el hogar (Archivo)

Consejos para quitar el árbol de Navidad

Aunque cada hogar tiene su propio ritmo, estos cinco pasos ayudarán a que el proceso de desarme sea mucho más ordenado y eficiente, según Architectural Digest:

Desmantelar estratégicamente: comenzar por retirar las esferas y las luces de abajo hacia arriba para evitar enredos y roturas.

comenzar por retirar las esferas y las luces de abajo hacia arriba para evitar enredos y roturas. Cuidar del pie de árbol: aprovechar el momento y meter el pie de árbol directamente a la lavadora para guardarlo y que quede impecable para el próximo año.

aprovechar el momento y meter el pie de árbol directamente a la lavadora para guardarlo y que quede impecable para el próximo año. Gestión del árbol natural: si se trata de un pino fresco, se debe retirar con cuidado y localizar el centro de acopio más cercano para su reciclaje .

si se trata de un pino fresco, se debe retirar con cuidado y localizar el centro de acopio más cercano . Guardar un árbol artificial: para un pino artificial, se debe desarmar las secciones, doblar las ramas con paciencia para reducir su volumen y guardar en su caja original o un contenedor hermético.