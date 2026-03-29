Cuándo se define el último rival de Colombia que irá al Grupo K del Mundial 2026
La selección sudamericana aguarda por la definición del cuarto integrante de su zona, que se decidirá por el repechaje
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El repechaje del Mundial 2026 para las selecciones no europeas ya completó su primera fase. Las dos semifinales del Torneo Clasificatorio de la FIFA se disputaron el jueves 26 de marzo en México, y el cuadro está despejado: Colombia conocerá a su rival del Grupo K el martes 31 de marzo. Jamaica derrotó 1-0 a Nueva Caledonia en el Estadio Chivas de Guadalajara y avanzó a la final de la llave 2. Allí espera la República Democrática del Congo, que se ganó el derecho a ingresar directamente a la final por su mejor posición en el ranking FIFA. El ganador de ese duelo, que se jugará el martes 31 de marzo a las 17 hs (ET), integrará el Grupo K junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán.
Así serán los cruces de Colombia en el Grupo K del Mundial 2026
Mientras se resuelve el repechaje, la selección colombiana utiliza esta fecha FIFA para disputar amistosos ante Croacia y Francia, los últimos compromisos antes del debut en la Copa del Mundo el 17 de junio.
El cronograma de Colombia en el Mundial 2026 ya está definido:
- El debut será ante Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, el 17 de junio a las 22 hs (ET).
- El segundo encuentro lo jugará el 23 de junio ante Jamaica o República Democrática del Congo en el Estadio Akron de Guadalajara a las 22 hs (ET).
- El último partido de la fase de grupos será frente a Portugal, el 27 de junio en Miami a las 19.30 hs (ET).
Dado que en esta edición los mejores terceros de cada grupo también clasificarán, hay una amplia gama de rivales que Colombia podría enfrentar en un eventual cruce de dieciseisavos de final.
Qué pasó en la otra llave del repechaje rumbo al Mundial
Bolivia venció 2-1 a Surinam en el Estadio BBVA de Monterrey y se medirá ante Irak por la final de esa llave.
El ganador accederá al Grupo I, donde aguardan Francia, Senegal y Noruega. Esa final también se jugará el martes 31 de marzo, a las 23 hs (ET).
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