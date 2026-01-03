Cuándo y a qué hora ver la primera lluvia de estrellas Cuadrántidas de enero 2026 en EE.UU.
Se trata de un espectáculo breve con un pico de actividad muy potente durante la primera semana del año
El calendario astronómico de 2026 inaugura su ciclo con uno de los espectáculos más intensos del hemisferio norte: la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas. Este fenómeno tendrá un potente pico de actividad, que alcanzará su máximo esplendor en los cielos de Estados Unidos durante los primeros días de enero.
Primera lluvia de estrellas Cuadrántidas en EE.UU.
El punto máximo de la lluvia de las Cuadrántidas en 2026 está previsto para el 3 de enero entre las 16.00 y las 19.00 hs (ET). No obstante, las condiciones de observación para este año se presentan un tanto desfavorables gracias a la coincidencia con la Luna llena, cuyo resplandor dificultará la detección de los meteoros menos intensos, señaló Star Walk.
Qué son las Cuadrántidas
Las Cuadrántidas se consideran una de las principales lluvias de meteoros gracias a su intenso potencial. Se producen normalmente más de 100 meteoros por hora desde un punto en el cielo cercano a la Estrella del Norte, destacó NASA.
Este 2026, la lluvia de meteoros coincidirá con la primera Superluna del año, también conocida como Luna de Lobo, y por lo que la visualización del espectáculo astronómico podría resultar compleja.
Las lluvias de meteoros son el resultado de la colisión de partículas espaciales con la atmósfera terrestre a altas velocidades, proceso que genera la incandescencia característica de las estrellas fugaces.
Aunque la observación de meteoros es posible de forma esporádica cualquier noche, los eventos masivos ocurren anualmente cuando el planeta cruza nubes de escombros cósmicos.
Por su parte, las Superlunas se producen durante el perigeo, punto de la órbita donde la Luna se encuentra más próxima a la Tierra, lo que incrementa su tamaño aparente en un 14% y su brillo en un 30%, según Telemundo.
Consejos para ver la lluvia de estrellas Cuadrántidas
La observación de una lluvia de meteoros no requiere de instrumentación, aunque sí de condiciones ambientales específicas. El éxito del avistamiento depende principalmente de la elección de un entorno lejos de la contaminación lumínica urbana.
Para poder disfrutar de este fenómeno astronómico, es necesario tener en cuenta los siguientes consejos, según Time and Date:
- Oscuridad total: la clave es encontrar un lugar oscuro, lejos del resplandor urbano, sin farolas ni contaminación lumínica.
- Paciencia visual: permitir que el sistema visual se adapte a la oscuridad total durante un periodo de 15 a 20 minutos. En ese tiempo, se aconseja evitar mirar el celular.
- Equipo básico y confortable: se aconseja tener a mano una manta, ropa de abrigo y una silla reclinable o esterilla; para que sea más fácil mirar hacia arriba.
- Visión panorámica: no fijar la vista en un solo punto, ya que los meteoros pueden cruzar por cualquier zona. Se debe observar el cielo de forma general, y no se necesita telescopio.
- Momento clave: programar la alarma el 3 de enero, cuando es el pico de actividad alcance su punto máximo.
Eventos astronómicos que habrá en enero de 2026
- Luna llena o del Lobo: el 3 de enero se producirá la Luna del Lobo, el cual alcanzará su fase de iluminación máxima a las 5.03 hs (tiempo del Este). Debido a su posición orbital, el satélite presentará un incremento aparente del 6% en su tamaño y del 12% en su luminosidad, según Architectural Digest.
- Júpiter: el planeta estará en oposición el 10 de enero, con una magnitud espectacular de -2.7 en la constelación de Géminis. Incluso a simple vista, Júpiter aparecerá como una “estrella” excepcionalmente brillante, informó Star Walk.
- Lluvia de estrellas Gamma-Ursae Minoridas: el 18 de enero, con hasta tres meteoros por hora, detalló American Meteor Society.
