Las minicasas que Amazon tiene a la venta en EE.UU. y son más lujosas de lo que parecen
Estas unidades habitacionales se pueden ensamblar rápidamente, de manera sencilla, y además ofrecen opciones de personalización
No todas las minicasas prefabricadas son iguales. Existen otras que incluyen cocina, baño y dormitorio, listas para instalar. Estas viviendas compactas se presentan en distintos tamaños, materiales y diseños, y con precios que van desde opciones más económicas hasta modelos de mayor lujo.
Qué tipos de minicasas de lujo ofrece Amazon
Entre las minicasas de lujo se encuentran modelos de más de un piso, algunos con terraza incluida. Sus precios superan los 25.000 dólares. Entre las opciones disponibles se destacan:
Cabina prefabricada moderna de lujo
Incluye dormitorio, cocina y baño, y puede estar lista para usarse en ocho horas con herramientas básicas de hogar.
Además, cuenta con protección térmica y acústica avanzada: un aislamiento de varias capas que ayuda a mantener la temperatura, reduce el ruido y tiene una superficie resistente a la humedad para mantener una temperatura interior durante todo el año. Su precio es de US$36.851.
Casa de contenedores ampliables prefabricada
El diseño de esta unidad de vivienda está conformada por dos dormitorios, una sala de estar, una cocina equipada y un baño separado. Ofrece más espacio de sala de estar que las casas plegables estándar, con ventanas grandes que proporcionan abundante luz natural. Todas las puertas cuentan con cerraduras de seguridad, mientras que el baño dispone de una ventana pequeña y una puerta de vidrio de entrada. Se puede comprar a US$44.476.
Casa prefabricada de dos pisos
Esta minicasa de dos pisos cuenta con un baño, un dormitorio, cocina, sala de estar y un balcón en la planta superior. El interior incorpora soluciones de almacenamiento integradas para mantener todo organizado, mientras que el exterior dispone de una escalera fija que permite un acceso al segundo piso. Tiene un costo de US$29.999.
Casa móvil y modular
La vivienda de dos pisos está construida con acero resistente y con puertas y ventanas con cerradura para mayor protección. Entre sus servicios esenciales, cuenta con un baño completamente equipado y gabinetes de cocina. Tiene un precio de US$36.700.
Minicasas de lujo por menos de 15 mil dólares
Cabina prefabricada moderna de lujo
La vivienda cuenta con cocina, baño y dormitorio en un diseño de un solo piso. Tanto la zona de descanso como la de ducha pueden ajustarse de manera flexible, mientras que el piso de alta resistencia soporta estanterías y equipos pesados. Los paneles de pared se pueden desmontar y reinstalar hasta dos veces. Se puede comprar por US$6399.
Casa prefabricada personalizable
La minicasa está conformada por dos dormitorios, una cocina, una sala de estar y un baño, aunque también puede adaptarse a un diseño personalizado. Entre las comodidades incluidas se encuentran una cabina de ducha de mármol con cabezal, un ventilador, un calentador de agua, inodoro, fregadero y espejo. Además, dispone de un sofá de cuatro plazas y aire acondicionado con función de frío y calor. Tiene un precio de US$8999.
Contenedor modular plegable
Los servicios incluidos comprenden una cabina de ducha de mármol con cabezal, extractor silencioso, calentador de agua, inodoro, lavabo y espejo. Además, la vivienda cuenta con un sofá de cuatro plazas y aire acondicionado. Se encuentra a la venta por US$11.999.
Qué son las casas prefabricadas
Las viviendas manufacturadas son hogares construidos como unidades habitacionales de al menos 29,7 m² sobre una base estructural permanente que asegura su transporte inicial y continuo. Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos las casas deben construirse de acuerdo con los Estándares de Construcción y Seguridad de Viviendas Manufacturadas.
