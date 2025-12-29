Cuenta regresiva para el 1° de enero 2026: expiran subsidios de salud y un grupo de trabajadores quedará sin protección

Los subsidios ampliados de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) están a punto de expirar. Si no se renuevan, millones de personas podrían perder su cobertura de salud en 2026. Para muchos trabajadores en Estados Unidos, la cuenta regresiva ya comenzó. Esto es lo que cambiará y cómo podría afectarles.

Los subsidios de salud que ya no estarán disponibles el 1° de enero en EE.UU.

De acuerdo con Ogletree Deakins, un bufete de abogados especialistas en derecho laboral, estos subsidios expirarán este miércoles 31 de diciembre de 2025. Un cambio que, explican, podría dificultar la contratación y la retención de personal de muchos empleadores en 2026.

Los créditos fiscales mejorados para las primas expirarán el 31 de diciembre de 2025, a menos que el Congreso apruebe una ley para mantenerlos Imagen de Darko Stojanovic en Pixabay

Los subsidios del ACA, también conocidos como créditos fiscales para las primas, están disponibles desde 2014, pero se ampliaron temporalmente en 2021 como parte de un paquete de ayuda por la pandemia de Covid-19. Al año siguiente, los legisladores extendieron la ampliación hasta 2025.

Con el fin del apoyo desde el próximo 1° de enero, las primas anuales que pagan los afiliados subsidiados se multiplicarán, al pasar de un promedio de US$888 en 2025 a US$1904 en 2026, según un análisis de la Kaiser Family Foundation (KFF, por sus siglas en inglés) al que hace referencia CNBC.

Añaden que la expiración de los subsidios mejorados aumentaría las primas de seguro para aproximadamente 22 millones de beneficiarios, o alrededor del 92% de los inscritos en el mercado de la ACA.

Los trabajadores que quedarán sin protección de salud en 2026

Los especialistas de Ogletree Deakins explican que: “La mayoría de las personas que contratan un plan de cobertura individual a través de los mercados de la ACA carecen de acceso a la protección médica patrocinada por el empleador porque trabajan a tiempo parcial, para una pequeña empresa o son autónomos".

La finalización de los créditos fiscales para primas mejoradas provocará que millones de estadounidenses pierdan su seguro médico Freepik

En consecuencia, la expiración de los subsidios podría afectar especialmente a las pequeñas empresas que no ofrecen prestaciones médicas, así como a las grandes compañías con muchos trabajadores a tiempo parcial que no cumplen los requisitos para el plan de salud de la empresa.

Además, de acuerdo con KFF, algunas ocupaciones dependen del mercado de la ACA más que otras, como:

Quiroprácticos, músicos y cantantes.

Corredores de bienes raíces.

Agricultores y ganaderos.

Dentistas, manicuristas y pedicuristas.

Por su parte, CNBC señala que ciertas personas, incluidos los jubilados anticipados, los propietarios de pequeñas empresas, los consumidores de ingresos medios, y los ciertos hogares latinos, estarían más expuestas financieramente a una interrupción del subsidio.

La votación que podría aliviar a miles de trabajadores por tres años más

El pasado 18 de diciembre, la Cámara de Representantes de EE.UU. votó a favor de una solicitud de exención de la deuda para obligar a la Cámara a votar un proyecto de ley que extendería los subsidios por tres años.

Existe la posibilidad de que el Congreso actúe para extender los subsidios a principios del próximo año J. Scott Applewhite - AP

La Cámara podrá votar sobre dicho proyecto en enero de 2026, pero no está claro si dicho proyecto será aprobado por ambas cámaras, señala el bufete de abogados.

El reporte de CNBC precisa que incluso si la medida de la Cámara de Representantes prospera, enfrentaría grandes dificultades en el Senado. Esto se debe a que hace unas semanas los republicanos rechazaron una extensión de tres años de los subsidios mejorados de la ACA que había sido propuesta por los demócratas.

“Los republicanos han expresado su oposición debido a factores como el costo y el fraude, y también han citado su renuencia a extender un programa implementado durante la pandemia″.