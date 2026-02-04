Cuidado con las transferencias: qué monto exacto activa una investigación del IRS sobre tus cuentas bancarias
La entidad estadounidense establece un monto a partir del cual es necesario declarar los movimientos para evitar un seguimiento
Las normativas del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) regulan las transferencias de dinero en Estados Unidos. En ese sentido, se establece que en los movimientos superiores a los 10.000 dólares es necesario declarar. En caso de no hacerlo, la entidad impositiva comenzará una investigación sobre las cuentas bancarias involucradas.
El IRS obliga a declarar los movimientos financieros de más de US$10.000
Según lo que establece en su sitio web oficial, la agencia cuenta con el formulario 8300 para declarar este tipo de movimientos financieros. “Cualquier persona en un comercio o negocio que reciba más de US$10.000 en efectivo en una sola transacción o en transacciones relacionadas" debe presentarlo.
Esto aplica a personas o entidades que hagan este tipo de movimientos como parte de su actividad laboral o algún acuerdo comercial.
“Aunque muchas transacciones en efectivo son legítimas, la información contenida en el formulario puede ayudar a las autoridades a combatir el lavado de dinero, la evasión de impuestos, el tráfico de drogas, la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas”, sostiene el IRS.
Con respecto al término “efectivo”, la entidad no se refiere al billete físico, sino a la moneda estadounidense o de cualquier país extranjero. Al registrar una transferencia por encima de US$10.000, los bancos están obligados a reportarlo al IRS.
Quiénes deben presentar el formulario 8300 para evitar investigaciones del IRS
La transferencia de montos por encima del umbral de US$10.000 no son ilegales, pero sí generarán atención y un seguimiento por parte de las autoridades estadounidenses. Para evitarlo, quienes tengan previsto un ingreso superior en el marco de una actividad comercial, pueden informarlo mediante el formulario 8300.
Concretamente, las personas o entidades deben informar si recibirán más de US$10.000 de un mismo emisor en un solo pago o en transacciones relacionadas dentro de un período de 12 meses.
El documento se debe presentar ante el IRS en los primeros 15 días desde que se recibió el dinero. Sin embargo, si hay más de una transferencia involucrada para llegar al monto, debe esperar a que se supere el umbral para llenar el formulario.
Además, la entidad estadounidense detalla que es necesario presentar un formulario 8300 por cada ocasión en la que se registren ingresos por US$10.000 relacionados que vengan de un mismo emisor.
Luego de registrar estos ingresos, la persona tiene que guardar cada edición del formulario por posibles consultas futuras por parte del IRS.
El requisito del formulario 8300 por transacciones de más de US$10.000 ante el IRS
Al presentar esta declaración ante las autoridades estadounidenses, la persona debe tener en cuenta que necesita contar con el Número de Identificación del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) del emisor.
En caso de que quien emita la transferencia se resista a informarlo, es responsabilidad de la persona que declara informarle sobre posibles multas del IRS si no entrega la información.
De cualquier manera, si aun así no logra obtener el dato, es posible declarar sin el ITIN. En esos casos, quien explica al IRS deberá detallar claramente por qué realiza la presentación del formulario 8300 sin incluir esa información en el documento.
