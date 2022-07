David Beckham revivió un video retro y develó cómo le dice a Victoria en la intimidad: “Siempre será posh”

Victoria y David Beckham celebran el aniversario número 23 de su matrimonio, ahora con una gran familia que se ha extendido recientemente por el casamiento de su hijo Brooklyn y Nicola Peltz. La aclamada pareja gusta de compartir los mejores momentos con sus seguidores en Instagram y esta no fue la excepción: sus publicaciones con tintes nostálgicos y algo de humor recordaron sus primeros años de relación.

La historia entre ambos data de 1998, cuando se conocieron en un partido de beneficencia organizado por el Manchester United, mientras la carrera de David como futbolista comenzaba a despegar y Victoria vivía un gran momento con las Spice Girls como fenómeno musical alrededor del mundo. Un año más tarde, se comprometieron y anunciaron que esperaban a su primer hijo, Brooklyn. Rápidamente se convirtieron en una de las parejas más populares, gracias a sus perfiles mediáticos y a un correcto manejo de su imagen personal, un éxito que ha sido atribuido a la cantante.

David Beckham celebró su aniversario de bodas con un divertido recuerdo

A propósito de esas épocas, David compartió un clip viejo de una entrevista en la que le preguntaban si le gustaban las Spice Girls y él respondía entre risas: “No, pero me gustaba Posh”. Posh es el nombre que le dieron a Victoria dentro del grupo y se traduce como sofisticada. Junto al video, escribió un mensaje de celebración: “Hoy, hace 23 años, Posh se convirtió en la Sra. Beckham, pero siempre será Posh. Feliz aniversario. Wow, 23 años y cuatro hermosos niños. Los amo, todos los amamos”.

Por su parte, Victoria también compartió un recuerdo, una imagen más actual que el clip de David con este texto: “Decían que él no era gracioso, decían que yo nunca sonreía, decían que no duraría. Hoy celebramos 23 años casados. David, eres mi todo. Te amo mucho”. Ambos recibieron mensajes de felicitación de amigos cercanos como Serena Williams, Eva Longoria, David Grutman y algunos colegas del mundo futbolístico.

Con esta fotografía, Victoria Beckham celebró su aniversario de matrimonio con el exfutbolista y recordó que no les auguraban una larga relación

David y Victoria Beckham son tan populares que ambos reúnen más de 100 millones de seguidores en sus cuentas de Instagram. Pero la fama no termina en ellos, ya que han heredado el gusto por las cámaras a sus hijos mayores, Brooklyn, Romeo y Cruz, quienes desde diferentes ámbitos han comenzado a asegurar su futuro a través de la fotografía, la cocina, la música y el fútbol. Romeo es quien aspira a seguir los pasos de su padre en las canchas y es, hasta hoy, el que mejores contratos ha firmado con marcas internacionales para ser su imagen.

Harper, la menor de la familia, todavía no incursiona en el medio y de hecho su madre reveló hace poco que no está lista para verla manejar una cuenta en redes sociales a sus diez años: “Viendo lo cruel que puede ser la gente, sí, realmente (me preocupa)”.

Hace un par de años, algunas revistas británicas hicieron eco de la gran fortuna que comparten y en ese entonces estaba valuada en 350 millones de euros, gracias a los negocios de ambos tanto en el fútbol como en la moda y la música. El matrimonio posee varios inmuebles desde Dubai hasta Miami, en donde David pasa largos periodos del año, ya que es propietario de uno de los equipos locales de la Major League Soccer.