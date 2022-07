Tom Cruise irrumpió en la Fórmula 1 y tuvo una actitud con los familiares de los pilotos que descolocó a todos

Tom Cruise eligió un gran escenario para celebrar su cumpleaños número 60: el GP de Gran Bretaña, que fue calificado por los fanáticos como el mejor de la temporada hasta el momento. El actor llamó la atención desde la previa, cuando caminó hacia la zona de paddock de Mercedes y tuvo que abrirse paso entre la multitud que pedía una selfie de recuerdo.

Lewis Hamilton suele ser el protagonista de este gran premio, ya que se ha subido a lo más alto del podio en ocho ocasiones desde su primera vez como piloto de F1 en 2008, cuando conducía un McLaren. Ahora con Mercedes, después de haber conseguido el primer puesto en tres ocasiones consecutivas, el pronóstico para el fin de semana era el triunfo. Probablemente con esa seguridad proyectada, la escudería tuvo como invitado de lujo al protagonista de la película de la temporada, Top gun Maverick, y le dio acceso a la mejor vista frente a la parrilla de salida, una experiencia completa que pudo disfrutar junto a Toto Wolff, el director ejecutivo del equipo.

Tom Cruise celebró junto al papá de Checo Pérez en el GP de Gran Bretaña

Pero no todo fue felicidad en esa zona porque Hamilton fue superado por el piloto español Carlos Sainz, quien ganó su primera carrera de F1, y por el mexicano Checo Pérez, en un segundo puesto con sabor a victoria porque fue resultado de una remontada desde el fondo que dejó atrás al británico. El piloto de Mercedes tuvo que conformarse con el tercer lugar. Pero hay algo indudable: el espectáculo que vivió Cruise fue de alto nivel hasta la premiación que presenció en primera fila.

Tom Cruise estuvo en el GP de Gran Bretaña con los padres de Hamilton y Pérez Instagram @f1

El estadounidense compartió sonrisas con dos padres orgullosos, el de Lewis Hamilton y el de Checo Pérez. Este último no pudo ocultar la felicidad por el resultado de su hijo y besó en la mejilla a Anthony Hamilton, una imagen que no tardó en volverse viral por lo efusivo de la reacción. A su lado, Tom Cruise se unió al festejo y le dio algunas palmadas en la espalda al padre del mexicano en señal de felicitación. Las imágenes fueron aprovechadas por usuarios de redes sociales que no perdieron la ocasión de comparar el parecido del piloto de Red Bull con el reconocido actor y se vieron cautivados por la actitud amigable del protagonista de Misión Imposible.

Tom Cruise vivió de primera mano las emociones que dejó el GP de Silverstone en Gran Bretaña; fue invitado de la escudería Mercedes en el paddock @mercedesamgf1 - @mercedesamgf1

Con el éxito arrasador de su última película Top gun Maverick, Tom se ha paseado por grandes eventos para relajarse tras la campaña de promoción, primero en el concierto de los Rolling Stones y ahora en Silverstone. El logro de la película no es para menos porque se trata de la más taquillera de su carrera al superar los 800 millones de dólares recaudados alrededor del mundo.

Tom Cruise junto a Lewis Hamilton en el GP de Gran Bretaña Instagram @f1

Pero los festejos de cumpleaños no pararon con el rugido de los motores, dado que Cruise celebró también en el concierto de Adele en Hyde Park este fin de semana. El staff del área VIP se encargó de que la noche fuera inolvidable en el backstage, a donde le llevaron un pastel y le cantaron el tradicional feliz cumpleaños. Algunos asistentes dijeron que el actor se mostró muy feliz cantando varios temas del repertorio de la británica. De acuerdo con medios locales, en los próximos días tendrá una fiesta en Soho Farmhouse, Oxfordshire, junto a sus amigos más cercanos.