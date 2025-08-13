LA NACION
De dólar a peso mexicano hoy: a cuánto cotiza la moneda este miércoles 13 de agosto

Aquí puedes consultar el precio del dólar en México, según el Diario Oficial de la Federación (DOF); un resumen completo de la situación económica y el valor de la divisa hoy

Al inicio de la jornada de este miércoles, el peso mexicano se ve influenciado por el retroceso de la moneda estadounidense
Al inicio de la jornada de este miércoles, el peso mexicano se ve influenciado por el retroceso de la moneda estadounidense

Este miércoles 13 de agosto de 2025, el precio del dólar en México fue de $18,5657, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF). Al comienzo de la jornada, el peso mexicano es favorecido por el retroceso de la moneda de Estados Unidos.

Dólar hoy en México

Cotización de este 13 de agosto de 2025

  • De acuerdo con Bloomberg Línea, en las primeras horas de este miércoles, el peso mexicano registra una “tendencia ganadora frente al dólar estadounidense”, en medio de mayores apuestas sobre que la Reserva Federal (Fed) podría recortar pronto la tasa de interés.
  • El sitio añade que el tipo de cambio cotiza en $18,56 por dólar en el mercado spot, lo que representa una apreciación del de la divisa de México de 0,17% si se compara con el cierre del martes.
En la sesión de este miércoles, el peso mexicano gana terreno
En la sesión de este miércoles, el peso mexicano gana terreno
  • Al inicio de la jornada, el Índice Dólar (DXY), un indicador ponderado que mide el valor de la divisa estadounidense frente a una canasta de otras monedas, se contrae 0,32%.
  • El debilitamiento del dólar impulsa a las 16 mayores divisas seguidas por Bloomberg, que presentan avances esta mañana; el peso mexicano se encuentra en la posición 14.

Cómo está el dólar en México este miércoles 13 de agosto, según los bancos

Según la cotización publicada por el sitio especializado El Dólar Info, el precio del dólar en México arrancó la jornada de hoy, 13 de agosto, de la siguiente manera:

  • Afirme: compra $17,80 / venta $19,30
  • Banco Azteca: compra $17,45 / venta $19,09
  • Banco de México, FIX del martes: $18,5657
  • Banco de México, Interbancario 48 hs, apertura del martes: compra $18,579 / venta $18,584
  • Banco de México, Interbancario 48 hs máximo del martes: $18,594
  • Banco de México, Interbancario 48 hs mínimo del martes: $18,541
  • Bank of America: Compra $17,5439 / Venta: $19,6078
  • BBVA Bancomer: Compra $17,73 / Venta $18,87
  • Citibanamex: Compra $18,02 / Venta $19,05
  • Grupo Financiero Multiva: $18,62
  • Monex: Compra $17,72 / Venta $19,59
  • SAT, Servicio de Administración Tributaria: $18,5657
  • Ve por más del martes: Compra $17,9774 / Venta $19,1924
De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 13 de agosto de 2025
De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 13 de agosto de 2025

¿Cómo cerró el peso ante el dólar en la jornada del martes 12 de agosto?

Un reporte de Monex, para el final de la jornada, señala que el peso mexicano se fortaleció en la sesión del martes 12 de agosto y cerró con una cotización de $18,59 por dólar, lo que muestra una apreciación de 0,43% respecto al cierre previo. El DXY cedió terreno y terminó con una pérdida de 0,46% respecto al cierre anterior.

