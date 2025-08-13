De dólar a peso mexicano hoy: a cuánto cotiza la moneda este miércoles 13 de agosto

“El dólar se debilitó tras evaluar el reporte de inflación en EE.UU., la cual impulsó las apuestas de los inversores sobre próximos recortes en la tasa de interés de referencia de la Fed, lo que favoreció la apreciación del peso”, precisa la firma.

Peso mexicano en la apertura del miércoles 13 de agosto

En la apertura de este miércoles 13 de agosto de 2025, Monex señala que, en la sesión overnight, el tipo de cambio de dólar a peso mexicano mostró volatilidad bajista y ahora cotiza en $18,54, lo que implica una apreciación de 0,28% respecto al cierre previo, un avance semanal de 0,33% y una ganancia de 0,54% con relación a julio.

Los inversores apuestan a que la Reserva Federal (Fed) podría recortar pronto la tasa de interés

El informe agrega que hoy el peso mexicano es favorecido por el retroceso del dólar, “ya que después de evaluar el reporte de inflación al consumidor se mantiene el optimismo de los inversores sobre los próximos recortes de la Fed”.

“El desempeño del dólar estadounidense se da tras la publicación ayer del índice de precios al consumidor (IPC) en Estados Unidos, que estaría reforzando el escenario de que la Fed, el banco central, pronto recortará las tasas de interés”, explica Bloomberg Línea.