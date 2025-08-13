De dólar a peso mexicano hoy: a cuánto cotiza la moneda este miércoles 13 de agosto
Aquí puedes consultar el precio del dólar en México, según el Diario Oficial de la Federación (DOF); un resumen completo de la situación económica y el valor de la divisa hoy
Este miércoles 13 de agosto de 2025, el precio del dólar en México fue de $18,5657, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF). Al comienzo de la jornada, el peso mexicano es favorecido por el retroceso de la moneda de Estados Unidos.
Dólar hoy en México
Cotización de este 13 de agosto de 2025
- De acuerdo con Bloomberg Línea, en las primeras horas de este miércoles, el peso mexicano registra una “tendencia ganadora frente al dólar estadounidense”, en medio de mayores apuestas sobre que la Reserva Federal (Fed) podría recortar pronto la tasa de interés.
- El sitio añade que el tipo de cambio cotiza en $18,56 por dólar en el mercado spot, lo que representa una apreciación del de la divisa de México de 0,17% si se compara con el cierre del martes.
- Al inicio de la jornada, el Índice Dólar (DXY), un indicador ponderado que mide el valor de la divisa estadounidense frente a una canasta de otras monedas, se contrae 0,32%.
- El debilitamiento del dólar impulsa a las 16 mayores divisas seguidas por Bloomberg, que presentan avances esta mañana; el peso mexicano se encuentra en la posición 14.
Cómo está el dólar en México este miércoles 13 de agosto, según los bancos
Según la cotización publicada por el sitio especializado El Dólar Info, el precio del dólar en México arrancó la jornada de hoy, 13 de agosto, de la siguiente manera:
- Afirme: compra $17,80 / venta $19,30
- Banco Azteca: compra $17,45 / venta $19,09
- Banco de México, FIX del martes: $18,5657
- Banco de México, Interbancario 48 hs, apertura del martes: compra $18,579 / venta $18,584
- Banco de México, Interbancario 48 hs máximo del martes: $18,594
- Banco de México, Interbancario 48 hs mínimo del martes: $18,541
- Bank of America: Compra $17,5439 / Venta: $19,6078
- BBVA Bancomer: Compra $17,73 / Venta $18,87
- Citibanamex: Compra $18,02 / Venta $19,05
- Grupo Financiero Multiva: $18,62
- Monex: Compra $17,72 / Venta $19,59
- SAT, Servicio de Administración Tributaria: $18,5657
- Ve por más del martes: Compra $17,9774 / Venta $19,1924
¿Cómo cerró el peso ante el dólar en la jornada del martes 12 de agosto?
Un reporte de Monex, para el final de la jornada, señala que el peso mexicano se fortaleció en la sesión del martes 12 de agosto y cerró con una cotización de $18,59 por dólar, lo que muestra una apreciación de 0,43% respecto al cierre previo. El DXY cedió terreno y terminó con una pérdida de 0,46% respecto al cierre anterior.
“El dólar se debilitó tras evaluar el reporte de inflación en EE.UU., la cual impulsó las apuestas de los inversores sobre próximos recortes en la tasa de interés de referencia de la Fed, lo que favoreció la apreciación del peso”, precisa la firma.
Peso mexicano en la apertura del miércoles 13 de agosto
En la apertura de este miércoles 13 de agosto de 2025, Monex señala que, en la sesión overnight, el tipo de cambio de dólar a peso mexicano mostró volatilidad bajista y ahora cotiza en $18,54, lo que implica una apreciación de 0,28% respecto al cierre previo, un avance semanal de 0,33% y una ganancia de 0,54% con relación a julio.
El informe agrega que hoy el peso mexicano es favorecido por el retroceso del dólar, “ya que después de evaluar el reporte de inflación al consumidor se mantiene el optimismo de los inversores sobre los próximos recortes de la Fed”.
“El desempeño del dólar estadounidense se da tras la publicación ayer del índice de precios al consumidor (IPC) en Estados Unidos, que estaría reforzando el escenario de que la Fed, el banco central, pronto recortará las tasas de interés”, explica Bloomberg Línea.
