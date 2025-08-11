De dólar a peso mexicano hoy: a cuánto cotiza la moneda este lunes 11 de agosto

Este lunes 11 de agosto de 2025, el precio del dólar estadounidense en México fue de $18,5518, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF). Al inicio de esta jornada, el desempeño del peso mexicano es impactado por el avance de la moneda de Estados Unidos y cifras de economía locales.

Dólar estadounidense hoy 11 de agosto en México

De acuerdo con Bloomberg Línea , en las primeras horas de este lunes, el peso mexicano cotiza con una tendencia hacia la depreciación , ante un fortalecimiento de la divisa estadounidense.

, en las primeras horas de este lunes, el cotiza con una tendencia hacia la , ante un fortalecimiento de la divisa estadounidense. El sitio añade que el tipo de cambio cotiza en $18,61 por dólar en el mercado spot, lo que representa una depreciación de 0,25% respecto al cierre del viernes, cuando fue de $18,57.

Este lunes, el peso mexicano registra un retroceso frente a la moneda estadounidense Freepik

El Índice Dólar (DXY) , un indicador ponderado que mide el valor de la moneda de EE.UU. respecto a una canasta de monedas, avanza 0,26%, reporta Monex.

, un indicador ponderado que mide el valor de la moneda de EE.UU. respecto a una canasta de monedas, Esta mañana, 15 de las 16 mayores divisas seguidas por Bloomberg presentan retrocesos frente al dólar, el peso mexicano se encuentra en la posición siete.

Cómo está el dólar en México este lunes 11 de agosto, según los bancos

Según la cotización publicada por el sitio especializado El Dólar Info, el precio del dólar en México arrancó la jornada de hoy, 11 de agosto, de la siguiente manera:

Afirme : compra $17,80 / venta $19,30

: compra $17,80 / venta $19,30 Banco Azteca : compra $17,40 / venta $19,14

: compra $17,40 / venta $19,14 Banco de México , FIX del viernes: $18,5518

, FIX del viernes: $18,5518 Banco de México , Interbancario 48 hs, apertura del viernes: compra $18,5465 / venta $18,552

, Interbancario 48 hs, apertura del viernes: compra $18,5465 / venta $18,552 Banco de México , Interbancario 48 hs máximo del viernes: $18,61

, Interbancario 48 hs máximo del viernes: $18,61 Banco de México , Interbancario 48 hs mínimo del viernes: $18,527

, Interbancario 48 hs mínimo del viernes: $18,527 Bank of America : Compra $17,6367 / Venta: $19,685

: Compra $17,6367 / Venta: $19,685 BBVA Bancomer : Compra $17,63 / Venta $18,96

: Compra $17,63 / Venta $18,96 Citibanamex : Compra $18,03 / Venta $19,07

: Compra $18,03 / Venta $19,07 Grupo Financiero Multiva : $18,71

: $18,71 SAT, Servicio de Administración Tributaria : $18,5518

: $18,5518 Ve por más del viernes: Compra $17,9599 / Venta $19,1799

De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 11 de agosto de 2025 Freepik

¿Cómo cerró el peso ante el dólar en la jornada del viernes 8 de agosto?

El peso frenó su apreciación y cerró la sesión del viernes 8 de agosto con una cotización de $18,60 por dólar, lo que muestra una apreciación de 0,08% respecto al cierre previo. El DXY retrocedió y finalizó la jornada con un ajuste de -0,13% respecto al cierre anterior, según un análisis de Monex.

“El peso fue afectado por el avance del dólar, con lo que revirtió su avance matutino, además de considerar el sentimiento de aversión al riesgo, por las tensiones comerciales globales”, explica la firma.

Peso mexicano en la apertura de la semana del 11 de agosto

En la apertura de este lunes 11 de agosto de 2025, el reporte de Monex indica que, en la sesión overnight, el tipo de cambio de dólar a peso mexicano mostró volatilidad alcista y ahora cotiza en $18,61, lo que implica una depreciación de -0,22% respecto al cierre previo, un avance semanal de 1,55% y una ganancia de 0,20% con relación al mes anterior.

El peso mexicano retrocede tras evaluar los datos económicos locales

El informe indica que hoy el peso mexicano retrocede tras evaluar los datos económicos locales, afectado al mismo tiempo por el avance del dólar, “mientras los operadores centran su atención en las resoluciones comerciales entre Estados Unidos y China”.

“El reporte de producción industrial de junio mostró una caída de -0,1% mensual, frente al 0.7% registrado anteriormente; en términos anuales, la producción cayó -0.4%, con lo que se mantuvo en terreno negativo por tres meses consecutivos”, señala la firma.