en vivo
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo de este jueves 15 de enero
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 15 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este jueves 15 de enero es de $17,8167, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 15 de enero, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy, 15 de enero de 2026, arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,10 / venta $18,50
- Banco Azteca: compra $16,80 / venta $17,99
- Banco de México, FIX del miércoles: $17,8167
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del miércoles): compra $17,8145 / venta $17,8190
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del miércoles): $17,8360
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del miércoles): $17,8000
- Bank of America: compra $16,8919 / venta $18,8679
- Banorte: compra $16,60 / venta $18,15
- BBVA Bancomer: compra $16,94 / venta $18,08
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $17,8167
- Grupo Financiero Multiva: $17,84
- Intercam: compra $17,2842 / venta $18,2947
- Para pagos de obligaciones: $17,8540
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $17,8167
- Ve por más del miércoles: compra $17,2941 / venta $18,3091
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este jueves 15 de enero abrió en $16,80 a la compra y $17,99 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Para quienes buscan saber a cómo está el dólar hoy en México, el mercado cambiario muestra una jornada de avances para la moneda mexicana, señala un reporte de Monex.
- El precio del dólar hoy a peso mexicano se sitúa en $17,77 por unidad en el mercado interbancario.
- La cifra representa una apreciación del 0,09% respecto al cierre previo.
- Este comportamiento del dólar a peso mexicano refleja una tendencia positiva constante, que acumula un avance semanal del 1,12% y una ganancia mensual del 1,16%.
- Durante la sesión “overnight”, el tipo de cambio dólar de hoy mostró volatilidad bajista, y llegó a tocar un nuevo mínimo no visto desde julio de 2024, al alcanzar los $17,76 por billete verde.
- Por su parte, el índice dólar (DXY), que mide la fuerza del dólar estadounidense frente a una canasta de divisas, avanza ligeramente un 0,13%.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
