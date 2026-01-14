De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo de este miércoles 14 de enero de 2026
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 14 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este miércoles 14 de enero abrió con la referencia del martes, cuando a media sesión la divisa mexicana registró una apreciación del 0,45% y ganó terreno a la moneda estadounidense. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 14 de enero, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 14 de enero arranca así con la referencia del martes, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del martes: compra $17,10 / venta $18,50
- Banco Azteca del martes: compra $17,25 / venta $18,54
- Banco de México, FIX del martes: $17,8540
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del martes): compra $17,8575 / venta $17,8620
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del martes): $17,8860
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del martes): $17,8150
- Bank of America del martes: compra $17,9779 / venta $18,9394
- Banorte del martes: compra $16,75 / venta $18,25
- BBVA Bancomer del martes: compra $16,98 / venta $18,12
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del martes: $17,9075
- Grupo Financiero Multiva del martes: $17,95
- Intercam del martes: compra $17,3292 / venta $18,3397
- Para pagos de obligaciones del martes: $17,9842
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del martes: $17,9075
- Ve por más del martes: compra $17,3231 / venta $18,3381
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este miércoles, abrió con la referencia del día previo en $17,25 a la compra y $18,54 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- El precio del dólar a peso mexicano a media jornada del martes, con una cotización de $17,84 por billete verde en el mercado spot, según un reporte de Monex.
- A pesar de que el precio del dólar mostraba fortaleza a nivel global, con el índice DXY que subió un 0,27%, el peso mexicano logró ganar terreno, explicaron los analistas.
- El avance del dólar estadounidense se debe a la evaluación de datos de inflación y a las tensiones geopolíticas globales.
- No obstante, el atractivo del peso mexicano se mantiene firme gracias a las expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos.
- Para el overnight, los especialistas esperaban que el dólar en México oscilará entre $17,83 y $17,93 por unidad.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
