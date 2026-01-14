LA NACION
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo de este miércoles 14 de enero de 2026

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 14 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

Así cotiza la divisa estadounidense hoy 14 de enero de 2026 frente al peso mexicano
Así cotiza la divisa estadounidense hoy 14 de enero de 2026 frente al peso mexicano

El precio del dólar en México este miércoles 14 de enero abrió con la referencia del martes, cuando a media sesión la divisa mexicana registró una apreciación del 0,45% y ganó terreno a la moneda estadounidense. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 14 de enero, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 14 de enero arranca así con la referencia del martes, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme del martes: compra $17,10 / venta $18,50
  • Banco Azteca del martes: compra $17,25 / venta $18,54
  • Banco de México, FIX del martes: $17,8540
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del martes): compra $17,8575 / venta $17,8620
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del martes): $17,8860
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del martes): $17,8150
  • Bank of America del martes: compra $17,9779 / venta $18,9394
  • Banorte del martes: compra $16,75 / venta $18,25
  • BBVA Bancomer del martes: compra $16,98 / venta $18,12
  • DOF (Diario Oficial de la Federación) del martes: $17,9075
  • Grupo Financiero Multiva del martes: $17,95
  • Intercam del martes: compra $17,3292 / venta $18,3397
  • Para pagos de obligaciones del martes: $17,9842
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del martes: $17,9075
  • Ve por más del martes: compra $17,3231 / venta $18,3381
A media jornada del martes, el peso mexicano ganó terreno a pesar del avance del dólar estadounidense
A media jornada del martes, el peso mexicano ganó terreno a pesar del avance del dólar estadounidense

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este miércoles, abrió con la referencia del día previo en $17,25 a la compra y $18,54 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • El precio del dólar a peso mexicano a media jornada del martes, con una cotización de $17,84 por billete verde en el mercado spot, según un reporte de Monex.
  • A pesar de que el precio del dólar mostraba fortaleza a nivel global, con el índice DXY que subió un 0,27%, el peso mexicano logró ganar terreno, explicaron los analistas.
  • El avance del dólar estadounidense se debe a la evaluación de datos de inflación y a las tensiones geopolíticas globales.
  • No obstante, el atractivo del peso mexicano se mantiene firme gracias a las expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos.
  • Para el overnight, los especialistas esperaban que el dólar en México oscilará entre $17,83 y $17,93 por unidad.
Así está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 14 de enero de 2026
Así está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 14 de enero de 2026

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
