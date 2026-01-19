LA NACION
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo de este lunes 19 de enero

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 19 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

Así está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 19 de enero
Así está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 19 de enero

El precio del dólar en México este lunes 19 de enero abrió con la referencia del viernes, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una ligera depreciación del 0,01% y retrocedió ante la moneda de EE.UU. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 19 de enero, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 19 de enero arranca así con la referencia de la jornada previa, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme del viernes: compra $17 / venta $18,40
  • Banco Azteca del viernes: compra $16,60 / venta $17,79
  • Banco de México, FIX del viernes: $17,6867
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del viernes): compra $17,7235 / venta $17,7280
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del viernes): $17,7350
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del viernes): $17,6390
  • Bank of America del viernes: compra $16,7224 / venta $18,6916
  • Banorte del viernes: compra $16,50 / venta $18
  • BBVA Bancomer del viernes: compra $16,78 / venta $17,91
  • DOF (Diario Oficial de la Federación) del viernes: $17,6897
  • Grupo Financiero Multiva del viernes: $17,69
  • Intercam del viernes: compra $17,1469 / venta $18,1505
  • Para pagos de obligaciones del viernes: $17,8167
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del viernes: $17,6897
  • Ve por más del viernes: compra $17,1286 / venta $18,1436
A media jornada del viernes, el peso retrocedió ante el dólar
A media jornada del viernes, el peso retrocedió ante el dólar

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este lunes 19 de enero de 2026 abrió con la referencia del viernes en $15,60 a la compra y $17,79 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • Para quien se pregunta a cómo está el dólar hoy en México, a media jornada del viernes cotizaba en $17,65 por billete verde en el mercado spot.
  • La moneda mexicana mantuvo un avance semanal acumulado del 1,67%, de acuerdo con un reporte de Monex.
  • A mitad de la sesión previa, el Índice Dólar (DXY), que mide la fortaleza del dólar estadounidense frente a una canasta de divisas, subió un 0,03%.
  • Los analistas señalan que el fortalecimiento del dólar responde en parte a comentarios políticos recientes en EE.UU. y a la expectativa por el feriado de este lunes, lo cual suele reducir el volumen de operaciones y generar mayor volatilidad.
  • Hacia el overnight, los especialistas estimaron que el precio del dólar a peso mexicano podría consolidarse en un rango de entre $17,60 a $17,74 por unidad.
Así cotiza la divisa estadounidense hoy 19 de enero frente al peso mexicano
Así cotiza la divisa estadounidense hoy 19 de enero frente al peso mexicano

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
