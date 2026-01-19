De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo de este lunes 19 de enero
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 19 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este lunes 19 de enero abrió con la referencia del viernes, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una ligera depreciación del 0,01% y retrocedió ante la moneda de EE.UU. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 19 de enero, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 19 de enero arranca así con la referencia de la jornada previa, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del viernes: compra $17 / venta $18,40
- Banco Azteca del viernes: compra $16,60 / venta $17,79
- Banco de México, FIX del viernes: $17,6867
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del viernes): compra $17,7235 / venta $17,7280
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del viernes): $17,7350
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del viernes): $17,6390
- Bank of America del viernes: compra $16,7224 / venta $18,6916
- Banorte del viernes: compra $16,50 / venta $18
- BBVA Bancomer del viernes: compra $16,78 / venta $17,91
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del viernes: $17,6897
- Grupo Financiero Multiva del viernes: $17,69
- Intercam del viernes: compra $17,1469 / venta $18,1505
- Para pagos de obligaciones del viernes: $17,8167
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del viernes: $17,6897
- Ve por más del viernes: compra $17,1286 / venta $18,1436
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este lunes 19 de enero de 2026 abrió con la referencia del viernes en $15,60 a la compra y $17,79 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Para quien se pregunta a cómo está el dólar hoy en México, a media jornada del viernes cotizaba en $17,65 por billete verde en el mercado spot.
- La moneda mexicana mantuvo un avance semanal acumulado del 1,67%, de acuerdo con un reporte de Monex.
- A mitad de la sesión previa, el Índice Dólar (DXY), que mide la fortaleza del dólar estadounidense frente a una canasta de divisas, subió un 0,03%.
- Los analistas señalan que el fortalecimiento del dólar responde en parte a comentarios políticos recientes en EE.UU. y a la expectativa por el feriado de este lunes, lo cual suele reducir el volumen de operaciones y generar mayor volatilidad.
- Hacia el overnight, los especialistas estimaron que el precio del dólar a peso mexicano podría consolidarse en un rango de entre $17,60 a $17,74 por unidad.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
