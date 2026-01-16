LA NACION
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo de este viernes 16 de enero

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 16 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

Así está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 16 de enero
Así está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 16 de eneroPixabay

El precio del dólar en México este viernes 16 de enero abrió con la referencia del jueves, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una apreciación del 0,82% frente a la moneda de EE.UU. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 16 de enero, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 16 de enero arranca con la referencia del día previo, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme del jueves: compra $17 / venta $18,40
  • Banco Azteca del jueves: compra $16,65 / venta $17,84
  • Banco de México, FIX del jueves: $17,6897
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del jueves): compra $17,7815 / venta $17,7860
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del jueves): $18,7860
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del jueves): $17,6200
  • Bank of America del jueves: compra $16,8634 / venta $18,8324
  • Banorte del jueves: compra $16,45 / venta $17,95
  • BBVA Bancomer del jueves: compra $16,81 / venta $17,94
  • DOF (Diario Oficial de la Federación) del jueves: $17,8167
  • Grupo Financiero Multiva del jueves: $17,84
  • Intercam del jueves: compra $17,1588 / venta $18,1693
  • Para pagos de obligaciones del jueves: $17,8540
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del jueves: $17,8167
  • Ve por más del jueves: compra $17,1431 / venta $18,1581
A media jornada del jueves, el peso mexicano registró un avance frente al dólar
A media jornada del jueves, el peso mexicano registró un avance frente al dólar Freepik - Freepik

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este viernes 16 de enero de 2026, abrió con la referencia del jueves en $16,65 a la compra y $17,84 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • A media jornada del jueves, el precio del dólar a peso mexicano se situaba en una cotización de $17,64 por billete verde en el mercado spot, de acuerdo con un análisis de Monex.
  • La moneda mexicana también registró un avance semanal de 1,86%.
  • Mientras que el índice DXY, que mide el valor del dólar estadounidense frente a otras divisas, subió un 0,25%, impulsado por datos económicos sólidos en Estados Unidos.
  • De acuerdo con los analistas de Monex, se esperaba que la paridad dólar a peso mexicano se mantuviera hacia el overnight entre $17,59 y $17,73 por unidad, condicionado por la estabilidad del billete verde y la agenda económica de este viernes.
Así cotiza la divisa estadounidense hoy 16 de enero frente al peso mexicano
Así cotiza la divisa estadounidense hoy 16 de enero frente al peso mexicanoFreepik

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
