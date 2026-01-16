De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo de este viernes 16 de enero
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 16 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este viernes 16 de enero abrió con la referencia del jueves, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una apreciación del 0,82% frente a la moneda de EE.UU. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 16 de enero, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 16 de enero arranca con la referencia del día previo, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del jueves: compra $17 / venta $18,40
- Banco Azteca del jueves: compra $16,65 / venta $17,84
- Banco de México, FIX del jueves: $17,6897
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del jueves): compra $17,7815 / venta $17,7860
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del jueves): $18,7860
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del jueves): $17,6200
- Bank of America del jueves: compra $16,8634 / venta $18,8324
- Banorte del jueves: compra $16,45 / venta $17,95
- BBVA Bancomer del jueves: compra $16,81 / venta $17,94
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del jueves: $17,8167
- Grupo Financiero Multiva del jueves: $17,84
- Intercam del jueves: compra $17,1588 / venta $18,1693
- Para pagos de obligaciones del jueves: $17,8540
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del jueves: $17,8167
- Ve por más del jueves: compra $17,1431 / venta $18,1581
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este viernes 16 de enero de 2026, abrió con la referencia del jueves en $16,65 a la compra y $17,84 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- A media jornada del jueves, el precio del dólar a peso mexicano se situaba en una cotización de $17,64 por billete verde en el mercado spot, de acuerdo con un análisis de Monex.
- La moneda mexicana también registró un avance semanal de 1,86%.
- Mientras que el índice DXY, que mide el valor del dólar estadounidense frente a otras divisas, subió un 0,25%, impulsado por datos económicos sólidos en Estados Unidos.
- De acuerdo con los analistas de Monex, se esperaba que la paridad dólar a peso mexicano se mantuviera hacia el overnight entre $17,59 y $17,73 por unidad, condicionado por la estabilidad del billete verde y la agenda económica de este viernes.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Seguí leyendo
- 1
Avanza una nueva ola de frío en Chicago: cuánta nieve se espera en Illinois para las próximas horas
- 2
Greg Abbott lanza un recordatorio para los votantes en las elecciones de Texas 2026: “Solo ciudadanos”
- 3
Trump vuelve a agitar la Ley de Insurrección ante la escalada de protestas y violencia en Minneapolis
- 4
La NASA inicia la cuenta regresiva para ir a la Luna en 2026: las fechas clave del lanzamiento de Artemis II