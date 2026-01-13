De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo de este martes 13 de enero de 2026
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 13 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este martes 13 de enero abrió con la referencia del lunes, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una apreciación del 0,33% frente a la moneda de EE.UU. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 13 de enero, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 13 de enero arranca con la referencia de día previo, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del lunes: compra $17,10 / venta $18,50
- Banco Azteca del lunes: compra $16,90 / venta $18,59
- Banco de México, FIX del lunes: $17,9075
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del lunes): compra $17,9205 / venta $17,9250
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del lunes): $17,9290
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del lunes): $17,8840
- Bank of America del lunes: compra $16,9779 / venta $18,9394
- Banorte del lunes: compra $16,70 / venta $18,25
- BBVA Bancomer del lunes: compra $17,06 / venta $18,19
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del lunes: $17,9842
- Grupo Financiero Multiva del lunes: $18
- Intercam del lunes: compra $17,4083 / venta $18,4188
- Para pagos de obligaciones del lunes: $17,9807
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del lunes: $17,9842
- Ve por más del lunes: compra $17,4033 / venta $18,4183
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este martes 13 de enero de 2026 abrió con la referencia del lunes en $16,90 a la compra y $18,59 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Para quien busca saber a cómo está el dólar en México, la cotización a media jornada del 12 de enero, muestra que en el mercado spot se sitúa en $17,90 por billete verde.
- La dinámica del dólar a peso mexicano durante esta sesión ha estado marcada por la debilidad de la divisa norteamericana, indica un reporte de Monex.
- El índice DXY, que mide el valor del dólar estadounidense frente a otras divisas, retrocedió un 0,27%, a mitad de sesión del lunes.
- Para el periodo overnight, los analistas estimaban que el dólar en México cotizaría en un rango de entre $17,87 y $17,97, al considerar la debilidad de la moneda estadounidense y una agenda económica local sin eventos programados para este martes.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Seguí leyendo
Para mexicanos en Texas. El Consulado de Houston anuncia jornadas de salud gratis en enero de 2026
¿Adiós, Greg Abbott? Cuándo termina su mandato y quiénes buscan quedarse con el cargo de gobernador en Texas
"Costos adicionales". Una aerolínea de Texas dejará de deportar migrantes detenidos por el ICE y recortará puestos de trabajo
- 1
Por el error del DMV de California: miles de migrantes con visa y green card deben repetir su trámite urgente
- 2
Horóscopos de Mhoni Vidente: las predicciones para la semana del 12 al 16 de enero
- 3
“No podía salir”: se mudó de California a Texas por amor y seis meses después se dio cuenta de la realidad
- 4
Buenas noticias para migrantes: consulado móvil de México en Chicago ofrece ayuda para tramitar INE y pasaportes en enero