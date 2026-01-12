De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo de este lunes 12 de enero de 2026

El precio del dólar en México este lunes 12 de enero abrió con la referencia del viernes, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una depreciación del 0,05% y retrocedió ante la moneda de EE.UU. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.