LA NACION
en vivo

De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo de este lunes 12 de enero de 2026

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 12 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

De dólar a peso mexicano: la cotización de este 12 de enero de 2026
De dólar a peso mexicano: la cotización de este 12 de enero de 2026 Freepik

El precio del dólar en México este lunes 12 de enero abrió con la referencia del viernes, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una depreciación del 0,05% y retrocedió ante la moneda de EE.UU. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 12 de enero, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 12 de enero arranca así con la referencia de la jornada previa, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme del viernes: compra $17,10 / venta $18,50
  • Banco Azteca del viernes: compra $17 / venta $18,64
  • Banco de México, FIX del viernes: $17,9842
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del viernes): compra $17,9790 / venta $17,9830
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del viernes): $18,0020
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del viernes): $17,9680
  • Bank of America del viernes: compra $17,0648 / venta $19,084
  • Banorte del viernes: compra $16,85 / venta $18,35
  • BBVA Bancomer del viernes: compra $17,13 / venta $18,26
  • DOF (Diario Oficial de la Federación) del viernes: $17,9807
  • Grupo Financiero Multiva del viernes: $18,01
  • Intercam del viernes: compra $17,4828 / venta $18,4864
  • Para pagos de obligaciones del viernes: $17,9587
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del viernes: $17,9807
  • Ve por más del viernes: compra $17,4695 / venta $18,4845
El viernes, el dólar consolidó su avance tras datos de empleo
El viernes, el dólar consolidó su avance tras datos de empleo Shutterstock

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este lunes 12 de enero de 2026 abrió con la referencia del viernes en $17 a la compra y $18,64 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • Para quien se pregunta a cómo está el dólar hoy en México, la cotización a media jornada del viernes se situaba en $17,98 por billete verde, en el mercado spot.
  • El tipo de cambio dólar reflejó un retroceso semanal acumulado para la moneda mexicana del 0,42%, de acuerdo con un análisis de Monex.
  • El comportamiento del dólar estadounidense estuvo marcado por la consolidación de su avance tras la publicación de datos sobre la tasa de desempleo en Estados Unidos, explican los analistas.
  • A media sesión del 9 de enero, el índice DXY avanzó 0,31% respecto al cierre previo.
  • Además de los reportes de empleo en EE.UU., el dólar en México se vio influenciado por tensiones geopolíticas y una agenda económica modesta para el inicio de esta semana.
  • Para el overnight, se esperaba que el precio del dólar a peso mexicano fluctuara en un rango de entre $17,95 a $18,04 por unidad.
Así está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 12 de enero de 2026
Así está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 12 de enero de 2026Freepik

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Más leídas de Estados Unidos
  1. La nueva opción de licencia para quienes cambian de domicilio en California
    1

    El DMV lo habilita en 2026: la nueva opción de licencia para quienes cambian de domicilio en California

  2. Cómo identificar la moneda de US$1 que en realidad vale hasta US$325.000
    2

    “Draped Bust Type 2”: cómo identificar la moneda de US$1 que en realidad vale hasta US$325.000

  3. Dónde queda Groenlandia y a qué distancia está de Estados Unidos
    3

    Dónde queda Groenlandia y a qué distancia está de Estados Unidos

  4. Qué cambia en las escuelas con las nuevas leyes sobre educación que entraron en vigor en 2026
    4

    Qué cambia en las escuelas de Texas con las nuevas leyes sobre educación que entraron en vigor en 2026

Cargando banners ...