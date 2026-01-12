De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo de este lunes 12 de enero de 2026
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 12 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este lunes 12 de enero abrió con la referencia del viernes, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una depreciación del 0,05% y retrocedió ante la moneda de EE.UU. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 12 de enero, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 12 de enero arranca así con la referencia de la jornada previa, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del viernes: compra $17,10 / venta $18,50
- Banco Azteca del viernes: compra $17 / venta $18,64
- Banco de México, FIX del viernes: $17,9842
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del viernes): compra $17,9790 / venta $17,9830
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del viernes): $18,0020
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del viernes): $17,9680
- Bank of America del viernes: compra $17,0648 / venta $19,084
- Banorte del viernes: compra $16,85 / venta $18,35
- BBVA Bancomer del viernes: compra $17,13 / venta $18,26
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del viernes: $17,9807
- Grupo Financiero Multiva del viernes: $18,01
- Intercam del viernes: compra $17,4828 / venta $18,4864
- Para pagos de obligaciones del viernes: $17,9587
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del viernes: $17,9807
- Ve por más del viernes: compra $17,4695 / venta $18,4845
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este lunes 12 de enero de 2026 abrió con la referencia del viernes en $17 a la compra y $18,64 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Para quien se pregunta a cómo está el dólar hoy en México, la cotización a media jornada del viernes se situaba en $17,98 por billete verde, en el mercado spot.
- El tipo de cambio dólar reflejó un retroceso semanal acumulado para la moneda mexicana del 0,42%, de acuerdo con un análisis de Monex.
- El comportamiento del dólar estadounidense estuvo marcado por la consolidación de su avance tras la publicación de datos sobre la tasa de desempleo en Estados Unidos, explican los analistas.
- A media sesión del 9 de enero, el índice DXY avanzó 0,31% respecto al cierre previo.
- Además de los reportes de empleo en EE.UU., el dólar en México se vio influenciado por tensiones geopolíticas y una agenda económica modesta para el inicio de esta semana.
- Para el overnight, se esperaba que el precio del dólar a peso mexicano fluctuara en un rango de entre $17,95 a $18,04 por unidad.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
