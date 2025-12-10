LA NACION
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este miércoles 10 de diciembre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 10 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 10 de diciembre de 2025
El precio del dólar en México este miércoles 10 de diciembre abrió con la referencia del martes, cuando la divisa mexicana registró a media jornada una apreciación del 0,44%. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 10 de diciembre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 10 de diciembre arranca así con la referencia del martes, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme del martes: compra $17,40 / venta $18,90
  • Banco Azteca del martes: compra $17,65 / venta $18,74
  • Banco de México, FIX del martes: $18,1940
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del martes): compra $18,2365 / venta $18,2410
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del martes): $18,2460
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del martes): $18,1730
  • Bank of America del martes: compra $17,301 / venta $19,3424
  • Banorte del martes: compra $17,05 / venta $18,55
  • BBVA Bancomer del martes: compra $17,34 / venta $18,47
  • DOF (Diario Oficial de la Federación) del martes: $18,2367
  • Grupo Financiero Multiva del martes: $18,29
  • Intercam del martes: compra $17,6893 / venta $18,6998
  • Para pagos de obligaciones del martes: $18,1860
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del martes: $18,2367
  • Ve por más del martes: compra $17,6851 / venta $18,7001
A media jornada del martes, el peso mexicanoes impulsado por menor nerviosismo local, señala Monex
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este miércoles 10 de diciembre, abrió con la referencia del día previo en $17,65 a la compra y $18,74 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • El dólar estadounidense a peso mexicano (USD/MXN) mostró un avance significativo, con una cotización en el mercado spot de $18,18 por billete verde a media jornada del martes, de acuerdo con un reporte de Monex.
  • La divisa de México también registró un avance semanal de 0,51% frente al dólar estadounidense.
  • Los analistas señalan que el precio del dólar en México refleja una jornada de apreciación para el peso mexicano, que recupera terreno impulsado por una disminución en el nerviosismo local.
  • Es importante destacar que, mientras el peso recupera terreno, el índice DXY (que mide la fortaleza del dólar frente a una canasta de divisas) avanzó 0,18% a media sesión.
  • Hacia el overnight, el precio del dólar se proyecta en un rango entre $18,14 y $18,26, dado que el peso continúa su recuperación mientras se espera la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (FED) de EE.UU.
Así cotiza la divisa estadounidense hoy 10 de diciembre de 2025 frente al peso mexicano
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
