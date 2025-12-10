De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este miércoles 10 de diciembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 10 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este miércoles 10 de diciembre abrió con la referencia del martes, cuando la divisa mexicana registró a media jornada una apreciación del 0,44%. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 10 de diciembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 10 de diciembre arranca así con la referencia del martes, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del martes: compra $17,40 / venta $18,90
- Banco Azteca del martes: compra $17,65 / venta $18,74
- Banco de México, FIX del martes: $18,1940
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del martes): compra $18,2365 / venta $18,2410
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del martes): $18,2460
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del martes): $18,1730
- Bank of America del martes: compra $17,301 / venta $19,3424
- Banorte del martes: compra $17,05 / venta $18,55
- BBVA Bancomer del martes: compra $17,34 / venta $18,47
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del martes: $18,2367
- Grupo Financiero Multiva del martes: $18,29
- Intercam del martes: compra $17,6893 / venta $18,6998
- Para pagos de obligaciones del martes: $18,1860
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del martes: $18,2367
- Ve por más del martes: compra $17,6851 / venta $18,7001
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este miércoles 10 de diciembre, abrió con la referencia del día previo en $17,65 a la compra y $18,74 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- El dólar estadounidense a peso mexicano (USD/MXN) mostró un avance significativo, con una cotización en el mercado spot de $18,18 por billete verde a media jornada del martes, de acuerdo con un reporte de Monex.
- La divisa de México también registró un avance semanal de 0,51% frente al dólar estadounidense.
- Los analistas señalan que el precio del dólar en México refleja una jornada de apreciación para el peso mexicano, que recupera terreno impulsado por una disminución en el nerviosismo local.
- Es importante destacar que, mientras el peso recupera terreno, el índice DXY (que mide la fortaleza del dólar frente a una canasta de divisas) avanzó 0,18% a media sesión.
- Hacia el overnight, el precio del dólar se proyecta en un rango entre $18,14 y $18,26, dado que el peso continúa su recuperación mientras se espera la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (FED) de EE.UU.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
