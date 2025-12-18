De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este jueves 18 de diciembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 18 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este jueves 18 de diciembre abrió con la referencia del miércoles, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una depreciación de 0,25%. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 18 de diciembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy, 18 de diciembre, arranca así con la referencia del día previo, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del miércoles: compra $17,20 / venta $18,70
- Banco Azteca del miércoles: compra $17,70 / venta $18,64
- Banco de México, FIX del miércoles: $18,0200
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del miércoles): compra $17,9795 / venta $17,9840
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del miércoles): $18,0500
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del miércoles): $17,9740
- Bank of America del miércoles: compra $17,0358 / venta $19,0114
- Banorte del miércoles: compra $16,85 / venta $18,35
- BBVA Bancomer del miércoles: compra $17,16 / venta $18,29
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del miércoles: $17,9525
- Grupo Financiero Multiva del miércoles: $18
- Intercam del miércoles: compra $17,5068 / venta $18,5173
- Para pagos de obligaciones del miércoles: $17,9925
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del miércoles: $17,9525
- Ve por más del miércoles: compra $17,4982 / venta $18,5132
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este jueves 18 de diciembre, abrió con la referencia del miércoles en $17,70 a la compra y $18,64 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- A mitad de sesión del miércoles 17 de diciembre, el dólar a peso mexicano se cotiza en el mercado spot a un valor de $18,01 por unidad.
- El peso mexicano cedió terreno frente al dólar estadounidense, de acuerdo con un reporte de Monex.
- A pesar de la depreciación, el peso mexicano mantuvo un avance semanal de 0,77%.
- Respecto al período overnight, se esperaba un rango para el precio del dólar a peso mexicano entre $17,94 y $18,07.
- Esta proyección se basó en el fortalecimiento observado de la moneda estadounidense.
- El fortalecimiento del dólar se refleja también en el índice DXY, el cual avanzó 0,07% a media jornada, respecto al cierre anterior.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Seguí leyendo
Patrulla Fronteriza en Florida. El método de la CBP que detecta conductores inmigrantes a cientos de millas
En Arizona. Son mexicanos, el ICE detuvo al 10% de sus empleados y decidieron cerrar sus restaurantes
Cómo avanzan. Todas las leyes migratorias de Trump que fueron bloqueadas por la Justicia en 2025
- 1
Nueva ley de transporte público en Illinois: la firmó JB Pritzker y promete un profundo cambio para 2026
- 2
Noticias de Florida hoy, en vivo: Higgins, en la cuenta regresiva para asumir en Miami y lo que hay que saber este 17 de diciembre
- 3
Es venezolana, perdió el TPS y fue detenida por el ICE en Florida cuando iba a trabajar: ahora la llevaron a Texas
- 4
Trump amplía la lista de países con prohibición de viaje a EE.UU. y les cierra la entrada al país a los palestinos