LA NACION
en vivo

De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este jueves 18 de diciembre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 18 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

De dólar a peso mexicano: la cotización de este jueves 18 de diciembre de 2025
De dólar a peso mexicano: la cotización de este jueves 18 de diciembre de 2025Freepik

El precio del dólar en México este jueves 18 de diciembre abrió con la referencia del miércoles, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una depreciación de 0,25%. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 18 de diciembre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy, 18 de diciembre, arranca así con la referencia del día previo, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme del miércoles: compra $17,20 / venta $18,70
  • Banco Azteca del miércoles: compra $17,70 / venta $18,64
  • Banco de México, FIX del miércoles: $18,0200
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del miércoles): compra $17,9795 / venta $17,9840
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del miércoles): $18,0500
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del miércoles): $17,9740
  • Bank of America del miércoles: compra $17,0358 / venta $19,0114
  • Banorte del miércoles: compra $16,85 / venta $18,35
  • BBVA Bancomer del miércoles: compra $17,16 / venta $18,29
  • DOF (Diario Oficial de la Federación) del miércoles: $17,9525
  • Grupo Financiero Multiva del miércoles: $18
  • Intercam del miércoles: compra $17,5068 / venta $18,5173
  • Para pagos de obligaciones del miércoles: $17,9925
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del miércoles: $17,9525
  • Ve por más del miércoles: compra $17,4982 / venta $18,5132
A media jornada del miércoles, el peso mexicano retrocedió ante el dólar
A media jornada del miércoles, el peso mexicano retrocedió ante el dólarFreepik

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este jueves 18 de diciembre, abrió con la referencia del miércoles en $17,70 a la compra y $18,64 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • A mitad de sesión del miércoles 17 de diciembre, el dólar a peso mexicano se cotiza en el mercado spot a un valor de $18,01 por unidad.
  • El peso mexicano cedió terreno frente al dólar estadounidense, de acuerdo con un reporte de Monex.
  • A pesar de la depreciación, el peso mexicano mantuvo un avance semanal de 0,77%.
  • Respecto al período overnight, se esperaba un rango para el precio del dólar a peso mexicano entre $17,94 y $18,07.
  • Esta proyección se basó en el fortalecimiento observado de la moneda estadounidense.
  • El fortalecimiento del dólar se refleja también en el índice DXY, el cual avanzó 0,07% a media jornada, respecto al cierre anterior.
Así cotiza la moneda de Estados Unidos hoy 18 de diciembre de 2025 frente al peso mexicano
Así cotiza la moneda de Estados Unidos hoy 18 de diciembre de 2025 frente al peso mexicanoShutterstock

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Más leídas de Estados Unidos
  1. Nueva ley de transporte público en Illinois: la firmó JB Pritzker y promete un profundo cambio
    1

    Nueva ley de transporte público en Illinois: la firmó JB Pritzker y promete un profundo cambio para 2026

  2. Noticias de Miami y Florida y lo que hay que saber este miércoles 17 de diciembre
    2

    Noticias de Florida hoy, en vivo: Higgins, en la cuenta regresiva para asumir en Miami y lo que hay que saber este 17 de diciembre

  3. Es venezolana, perdió el TPS y fue detenida por el ICE en Florida cuando iba a trabajar
    3

    Es venezolana, perdió el TPS y fue detenida por el ICE en Florida cuando iba a trabajar: ahora la llevaron a Texas

  4. Trump amplía la lista de países con prohibición de viaje a EE.UU. y les cierra la entrada al país a los palestinos
    4

    Trump amplía la lista de países con prohibición de viaje a EE.UU. y les cierra la entrada al país a los palestinos

Cargando banners ...