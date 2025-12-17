en vivo
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este miércoles 17 de diciembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 17 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este miércoles 17 de diciembre es de $17,9525, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 17 de diciembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 17 de diciembre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,20 / venta $18,70
- Banco Azteca: compra $17,60 / venta $18,54
- Banco de México, FIX del martes: $17,9525
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del martes): compra $17,9305 / venta $17,9350
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del martes): $17,9750
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del martes): $17,9330
- Bank of America: compra $17,0358 / venta $19,0114
- Banorte: compra $16,75 / venta $18,25
- BBVA Bancomer: compra $17,11 / venta $18,24
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $17,9525
- Grupo Financiero Multiva: $18
- Intercam: compra $17,4753 / venta $18,4858
- Para pagos de obligaciones: $17,9925
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $17,9525
- Ve por más del martes: compra $17,3664 / venta $18,5664
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este miércoles 17 de diciembre, abrió en $17,60 a la compra y $18,54 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- De acuerdo con un análisis de Monex, sobre el precio del dólar hoy en México o a cómo está el dólar en México, este 17 de diciembre de 2025, el tipo de cambio dólar de hoy (USD/MXN) en la sesión overnight se ubica en $17,98.
- El dólar a peso mexicano ha experimentado una depreciación leve del peso del 0,01% respecto al cierre anterior.
- El peso mexicano también registra un avance semanal de 0,99% y una ganancia de 2,44% respecto al mes previo.
- Esta dinámica en el precio del dólar hoy frente al peso mexicano se debe principalmente al fortalecimiento del dólar.
- El Índice Dólar (DYX) avanza 0,47%, ante el retroceso de sus principales contrapartes.
- Los analistas señalan que en el mercado interbancario, el precio del dólar en México se encuentra bajo presión, y refleja una depreciación que también afecta a la mayoría (83%) de las divisas emergentes.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
