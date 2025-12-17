LA NACION
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este miércoles 17 de diciembre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 17 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

Así cotiza la moneda de Estados Unidos hoy 17 de diciembre de 2025 frente al peso mexicano
Así cotiza la moneda de Estados Unidos hoy 17 de diciembre de 2025 frente al peso mexicano

El precio del dólar en México este miércoles 17 de diciembre es de $17,9525, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 17 de diciembre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 17 de diciembre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme: compra $17,20 / venta $18,70
  • Banco Azteca: compra $17,60 / venta $18,54
  • Banco de México, FIX del martes: $17,9525
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del martes): compra $17,9305 / venta $17,9350
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del martes): $17,9750
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del martes): $17,9330
  • Bank of America: compra $17,0358 / venta $19,0114
  • Banorte: compra $16,75 / venta $18,25
  • BBVA Bancomer: compra $17,11 / venta $18,24
  • DOF (Diario Oficial de la Federación): $17,9525
  • Grupo Financiero Multiva: $18
  • Intercam: compra $17,4753 / venta $18,4858
  • Para pagos de obligaciones: $17,9925
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria): $17,9525
  • Ve por más del martes: compra $17,3664 / venta $18,5664
A media jornada del martes, el peso mexicano presentó un avance frente al dólar
A media jornada del martes, el peso mexicano presentó un avance frente al dólar

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este miércoles 17 de diciembre, abrió en $17,60 a la compra y $18,54 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • De acuerdo con un análisis de Monex, sobre el precio del dólar hoy en México o a cómo está el dólar en México, este 17 de diciembre de 2025, el tipo de cambio dólar de hoy (USD/MXN) en la sesión overnight se ubica en $17,98.
  • El dólar a peso mexicano ha experimentado una depreciación leve del peso del 0,01% respecto al cierre anterior.
  • El peso mexicano también registra un avance semanal de 0,99% y una ganancia de 2,44% respecto al mes previo.
  • Esta dinámica en el precio del dólar hoy frente al peso mexicano se debe principalmente al fortalecimiento del dólar.
  • El Índice Dólar (DYX) avanza 0,47%, ante el retroceso de sus principales contrapartes.
  • Los analistas señalan que en el mercado interbancario, el precio del dólar en México se encuentra bajo presión, y refleja una depreciación que también afecta a la mayoría (83%) de las divisas emergentes.

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
