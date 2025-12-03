en vivo
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este miércoles 3 de diciembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 3 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este miércoles 3 de diciembre abrió con la referencia del martes, cuando la divisa mexicana registró a media jornada una apreciación del 0,03%. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 3 de diciembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 3 de diciembre arranca así con la referencia del martes, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del martes: compra $17,40 / venta $18,90
- Banco Azteca del martes: compra $17,40 / venta $18,74
- Banco de México, FIX del martes: $18,2910
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del martes): compra $18,2855 / venta $18,2900
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del martes): $18,3090
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del martes): $18,2800
- Bank of America del martes: compra $17,3611 / venta $19,3798
- Banorte del martes: compra $17,10 / venta $18,60
- BBVA Bancomer del martes: compra $17,43 / venta $18,56
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del martes: $18,2757
- Grupo Financiero Multiva del martes: $18,33
- Intercam del martes: compra $17,7772 / venta $18,7877
- Para pagos de obligaciones del martes: $18,3075
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del martes: $18,2757
- Ve por más del martes: compra $17,7709 / venta $18,7859
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
- Para quien busca saber a cómo está el dólar en México, a media jornada del martes 2 de diciembre de 2025, la cotización en el mercado spot se encontraba en $18,29 por unidad.
- Además, el peso mexicano registra un avance semanal del 0,47%, señala un reporte de Monex.
- En cuanto al comportamiento del Índice del Dólar (DXY), un indicador ponderado que analiza el valor de la divisa respecto a una canasta de monedas, avanzó 0,05% y se estabilizó tras retroceder en los últimos días.
- De acuerdo con los analistas de la financiera, la fluctuación para el overnight (hacia la siguiente jornada) tendrá un “rango estrecho” y se esperaba entre $18,26 y $18,36 por unidad, ante las señales de un menor impulso bajista para la paridad.
- Mientras los inversores esperan el reporte de inversión fija bruta local y de conocer el reporte de empleos de ADP de este miércoles 3 de diciembre.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Seguí leyendo
Disputa. Colocó una cruz en su jardín de Florida y el condado lo demandó: hubo un fallo a su favor y ganó US$70.000
"No va a pasar en Florida". Ron DeSantis le cerró la puerta definitivamente a estas licencias de conducir
Qué dijo Trump. Quién ganó las elecciones en Honduras, en medio de la expectación inmigrante en EE.UU.
Más leídas de Estados Unidos
- 1
En plena tensión con el régimen de Maduro, Trump se reunió con su equipo para analizar sus próximos pasos
- 2
Detienen en Miami a cinco turistas argentinos por robos en tiendas del Dolphin Mall
- 3
Quién ganó las elecciones en Honduras: los comicios que miles de inmigrantes en EE.UU. miran de cerca
- 4
El horóscopo mensual de Mhoni Vidente: las predicciones para los signos durante diciembre 2025