LA NACION
en vivo

De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este miércoles 3 de diciembre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 3 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 3 de diciembre de 2025
De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 3 de diciembre de 2025 Pexels

El precio del dólar en México este miércoles 3 de diciembre abrió con la referencia del martes, cuando la divisa mexicana registró a media jornada una apreciación del 0,03%. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 3 de diciembre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 3 de diciembre arranca así con la referencia del martes, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme del martes: compra $17,40 / venta $18,90
  • Banco Azteca del martes: compra $17,40 / venta $18,74
  • Banco de México, FIX del martes: $18,2910
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del martes): compra $18,2855 / venta $18,2900
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del martes): $18,3090
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del martes): $18,2800
  • Bank of America del martes: compra $17,3611 / venta $19,3798
  • Banorte del martes: compra $17,10 / venta $18,60
  • BBVA Bancomer del martes: compra $17,43 / venta $18,56
  • DOF (Diario Oficial de la Federación) del martes: $18,2757
  • Grupo Financiero Multiva del martes: $18,33
  • Intercam del martes: compra $17,7772 / venta $18,7877
  • Para pagos de obligaciones del martes: $18,3075
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del martes: $18,2757
  • Ve por más del martes: compra $17,7709 / venta $18,7859
A media jornada del martes, el peso mexicano operaba con ganancias marginales, de acuerdo con Monex
A media jornada del martes, el peso mexicano operaba con ganancias marginales, de acuerdo con MonexFreepik - Freepik

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

  • Para quien busca saber a cómo está el dólar en México, a media jornada del martes 2 de diciembre de 2025, la cotización en el mercado spot se encontraba en $18,29 por unidad.
  • Además, el peso mexicano registra un avance semanal del 0,47%, señala un reporte de Monex.
  • En cuanto al comportamiento del Índice del Dólar (DXY), un indicador ponderado que analiza el valor de la divisa respecto a una canasta de monedas, avanzó 0,05% y se estabilizó tras retroceder en los últimos días.
  • De acuerdo con los analistas de la financiera, la fluctuación para el overnight (hacia la siguiente jornada) tendrá un “rango estrecho” y se esperaba entre $18,26 y $18,36 por unidad, ante las señales de un menor impulso bajista para la paridad.
  • Mientras los inversores esperan el reporte de inversión fija bruta local y de conocer el reporte de empleos de ADP de este miércoles 3 de diciembre.
Así cotiza la divisa estadounidense hoy, miércoles 3 de diciembre, frente al peso mexicano
Así cotiza la divisa estadounidense hoy, miércoles 3 de diciembre, frente al peso mexicanoShutterstock

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Más leídas de Estados Unidos
  1. En plena tensión con Maduro, Trump se reunió con su equipo para analizar sus próximos pasos: expectativa por un anuncio
    1

    En plena tensión con el régimen de Maduro, Trump se reunió con su equipo para analizar sus próximos pasos

  2. Detienen a cinco turistas argentinos por una serie de robos en un reconocido outlet de Miami
    2

    Detienen en Miami a cinco turistas argentinos por robos en tiendas del Dolphin Mall

  3. Quién ganó las elecciones en Honduras, en medio de la expectación inmigrante en EE.UU.
    3

    Quién ganó las elecciones en Honduras: los comicios que miles de inmigrantes en EE.UU. miran de cerca

  4. El horóscopo mensual de Mhoni Vidente: qué le depara a los signos en diciembre 2025
    4

    El horóscopo mensual de Mhoni Vidente: las predicciones para los signos durante diciembre 2025

Cargando banners ...