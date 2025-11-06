LA NACION
en vivo

De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este jueves 6 de noviembre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 6 de noviembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 6 de noviembre de 2025
De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 6 de noviembre de 2025Pixabay

El precio del dólar en México este jueves 6 de noviembre abrió en 18,5947 pesos por unidad, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 6 de noviembre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy, jueves 6 de noviembre, arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme: compra $17,70 / venta $19,20
  • Banco Azteca: compra $16,70 / venta $19,04
  • Banco de México, FIX del miércoles: $18,5947
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del miércoles): compra $18,622 / venta $18,627
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del miércoles): $18,628
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del miércoles): $18,574
  • Bank of America: compra $17,6991 / venta $19,7628
  • Banorte: compra $17,50 / venta $19,05
  • BBVA Bancomer: compra $17,74 / venta $18,87
  • DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,5947
  • Grupo Financiero Multiva: $18,62
  • Intercam: compra $18,0927 / venta $19,0964
  • Para pagos de obligaciones: $18,6133
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,5947
A media jornada del miércoles, el peso avanzó, señala Monex
A media jornada del miércoles, el peso avanzó, señala MonexFreepik

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este 6 de noviembre, abrió en $16,70 a la compra y $19,04 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • El 5 de noviembre de 2025, el precio del dólar en México mostró una tendencia a la baja, con el peso mexicano, que registró un avance considerablemente frente al dólar estadounidense.
  • Para quienes buscan saber a cómo está el dólar en México, a media jornada la cotización en el mercado spot fue de $18,57 pesos por dólar, de acuerdo con un reporte de Monex.
  • Esta apreciación se debe principalmente a una menor volatilidad cambiaria en los mercados, precisan los analistas. A pesar del avance diario, el peso registró un retroceso semanal de 0,55%.
  • El dólar a nivel global (Índice DXY) avanzó un 0,05%.
  • Hacia el overnight: el rango previsto se ubica entre $18,53 y $18,64, al considerar un menor nerviosismo mientras se espera la reunión de política monetaria de Banxico, programada para hoy 6 de noviembre.
A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 6 de noviembre
A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 6 de noviembreShutterstock

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Más leídas de Estados Unidos
  1. Golpe a Trump, el fenómeno Mamdani y el inicio de una pelea feroz: las seis claves del giro político en EE.UU.
    1

    Las seis claves de las elecciones que sacudieron el mapa político en EE.UU.: el golpe de Trump y el fenómeno Mamdani

  2. Fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy S26 Ultra: lo que se sabe
    2

    Fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy S26 Ultra: lo que se sabe

  3. Resultados en vivo de las elecciones en NYC: ganó el demócrata Mamdani
    3

    Resultados en vivo en Nueva York 2025: quién ganó las elecciones de la alcaldía

  4. Por qué la NASA espera el 19 de diciembre para avanzar con la investigación del 3I/Atlas
    4

    Por qué el 19 de diciembre es una fecha clave para la NASA y el estudio del objeto interestelar 3I/ATLAS

Cargando banners ...