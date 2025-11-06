De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este jueves 6 de noviembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 6 de noviembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este jueves 6 de noviembre abrió en 18,5947 pesos por unidad, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 6 de noviembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy, jueves 6 de noviembre, arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,70 / venta $19,20
- Banco Azteca: compra $16,70 / venta $19,04
- Banco de México, FIX del miércoles: $18,5947
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del miércoles): compra $18,622 / venta $18,627
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del miércoles): $18,628
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del miércoles): $18,574
- Bank of America: compra $17,6991 / venta $19,7628
- Banorte: compra $17,50 / venta $19,05
- BBVA Bancomer: compra $17,74 / venta $18,87
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,5947
- Grupo Financiero Multiva: $18,62
- Intercam: compra $18,0927 / venta $19,0964
- Para pagos de obligaciones: $18,6133
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,5947
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este 6 de noviembre, abrió en $16,70 a la compra y $19,04 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- El 5 de noviembre de 2025, el precio del dólar en México mostró una tendencia a la baja, con el peso mexicano, que registró un avance considerablemente frente al dólar estadounidense.
- Para quienes buscan saber a cómo está el dólar en México, a media jornada la cotización en el mercado spot fue de $18,57 pesos por dólar, de acuerdo con un reporte de Monex.
- Esta apreciación se debe principalmente a una menor volatilidad cambiaria en los mercados, precisan los analistas. A pesar del avance diario, el peso registró un retroceso semanal de 0,55%.
- El dólar a nivel global (Índice DXY) avanzó un 0,05%.
- Hacia el overnight: el rango previsto se ubica entre $18,53 y $18,64, al considerar un menor nerviosismo mientras se espera la reunión de política monetaria de Banxico, programada para hoy 6 de noviembre.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
