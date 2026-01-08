LA NACION
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este jueves 8 de enero de 2026

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 8 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

De dólar a peso mexicano: la cotización de este 8 de enero de 2026
De dólar a peso mexicano: la cotización de este 8 de enero de 2026Freepik

El precio del dólar en México este jueves 8 de enero es de $17,9587, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 8 de enero, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy, 8 de enero de 2026, arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme: compra $17,10 / venta $18,50
  • Banco Azteca: compra $16,95 / venta $18,64
  • Banco de México, FIX del miércoles: $17,9587
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del miércoles): compra $17,9735 / venta $17,9780
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del miércoles): $18,9800
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del miércoles): $17,9400
  • Bank of America: compra $17,0358 / venta $19,0114
  • Banorte: compra $16,80 / venta $18,30
  • BBVA Bancomer: compra $17,13 / venta $18,27
  • DOF (Diario Oficial de la Federación): $17,9587
  • Grupo Financiero Multiva: $18,02
  • Intercam: compra $17,4539 / venta $18,4644
  • Para pagos de obligaciones: $17,9697
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria): $17,9587
  • Ve por más del miércoles: compra $17,4602 / venta $18,4752
A media sesión de la jornada previa, el peso mexicano cedió terreno frente al dólar
A media sesión de la jornada previa, el peso mexicano cedió terreno frente al dólarShutterstock

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este jueves 8 de enero, abrió en $16,95 a la compra y $18,64 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • Para quien se pregunta a cómo está el dólar hoy en México, la moneda mexicana amanece con un desempeño positivo, de acuerdo con un reporte de Monex.
  • Este 8 de enero, el dólar estadounidense se cotiza en $17,96 por billete verde en el mercado interbancario.
  • La cifra representa una apreciación del peso del 0,09% respecto al cierre previo.
  • El peso mexicano acumula un avance semanal de 0,14% y una ganancia de 1,63% respecto al mes previo.
  • El Índice Dólar (DXY) avanza un 0,08%, mientras el mercado espera reportes sobre solicitudes de desempleo y la balanza comercial en Estados Unidos.
  • Los niveles de soporte y resistencia se ubican en $17,90 y $18,03 respectivamente, en el mercado interbancario.
  • Los analistas explican que resiliencia de la moneda de México frente al dólar estadounidense se debe, en gran medida, a los datos económicos locales y las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (FED).
A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 8 de enero de 2026
A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 8 de enero de 2026Freepik

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
