De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este jueves 8 de enero de 2026
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 8 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este jueves 8 de enero es de $17,9587, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 8 de enero, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy, 8 de enero de 2026, arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,10 / venta $18,50
- Banco Azteca: compra $16,95 / venta $18,64
- Banco de México, FIX del miércoles: $17,9587
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del miércoles): compra $17,9735 / venta $17,9780
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del miércoles): $18,9800
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del miércoles): $17,9400
- Bank of America: compra $17,0358 / venta $19,0114
- Banorte: compra $16,80 / venta $18,30
- BBVA Bancomer: compra $17,13 / venta $18,27
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $17,9587
- Grupo Financiero Multiva: $18,02
- Intercam: compra $17,4539 / venta $18,4644
- Para pagos de obligaciones: $17,9697
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $17,9587
- Ve por más del miércoles: compra $17,4602 / venta $18,4752
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este jueves 8 de enero, abrió en $16,95 a la compra y $18,64 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Para quien se pregunta a cómo está el dólar hoy en México, la moneda mexicana amanece con un desempeño positivo, de acuerdo con un reporte de Monex.
- Este 8 de enero, el dólar estadounidense se cotiza en $17,96 por billete verde en el mercado interbancario.
- La cifra representa una apreciación del peso del 0,09% respecto al cierre previo.
- El peso mexicano acumula un avance semanal de 0,14% y una ganancia de 1,63% respecto al mes previo.
- El Índice Dólar (DXY) avanza un 0,08%, mientras el mercado espera reportes sobre solicitudes de desempleo y la balanza comercial en Estados Unidos.
- Los niveles de soporte y resistencia se ubican en $17,90 y $18,03 respectivamente, en el mercado interbancario.
- Los analistas explican que resiliencia de la moneda de México frente al dólar estadounidense se debe, en gran medida, a los datos económicos locales y las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (FED).
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
