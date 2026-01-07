De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este miércoles 7 de enero

El precio del dólar en México este miércoles 7 de enero abrió con la referencia del martes, cuando a media sesión la divisa mexicana registró una depreciación del 0,18% y la moneda estadounidense consolido su avance. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

14:22 | Precio del dólar hoy, 7 de enero, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 7 de enero arranca así con la referencia del martes, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

Afirme del martes: compra $17,10 / venta $18,50

compra $17,10 / venta $18,50 Banco Azteca del martes: compra $17,45 / venta $18,64

compra $17,45 / venta $18,64 Banco de México, FIX del martes: $17,9697

$17,9697 Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del martes): compra $17,9315 / venta $17,9360

compra $17,9315 / venta $17,9360 Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del martes): $17,9870

$17,9870 Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del martes): $17,9360

$17,9360 Bank of America del martes: compra $17,0358 / venta $19,0114

compra $17,0358 / venta $19,0114 Banorte del martes: compra $16,75 / venta $18,30

compra $16,75 / venta $18,30 BBVA Bancomer del martes: compra $17,11 / venta $18,24

compra $17,11 / venta $18,24 DOF (Diario Oficial de la Federación) del martes: $17,8905

$17,8905 Grupo Financiero Multiva del martes: $17,95

$17,95 Intercam del martes : compra $17,4611 / venta $18,4647

: compra $17,4611 / venta $18,4647 Para pagos de obligaciones del martes: $17,8803

$17,8803 SAT (Servicio de Administración Tributaria) del martes: $17,8905

$17,8905 Ve por más del martes: compra $17,4549 / venta $18,4699

A media jornada del martes, el peso mexicano fue afectado por el avance del dólar Freepik

14:23 | A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este miércoles 7 de enero, abrió con la referencia del día previo en $17,45 a la compra y $18,64 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

14:24 | Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

A media jornada del martes, el precio del dólar a peso mexicano se situaba en una cotización de $17,95 por billete verde en el mercado spot , de acuerdo con un análisis de Monex.

se situaba en una cotización de por billete verde en el mercado , de acuerdo con un análisis de Monex. En el balance semanal se mantenía un avance marginal del 0,14%.

El fortalecimiento del dólar estadounidense se refleja en el índice DXY , que subió a media jornada del día previo un 0,26%.

se refleja en el , que subió a media jornada del día previo un 0,26%. Los analistas explicaron que esta firmeza del dólar hoy México se debe principalmente a la debilidad de otras divisas internacionales , como el euro.

se debe principalmente a la , como el euro. También a que los inversionistas estaban a la espera de conocer el reporte de empleo en Estados Unidos que se publicará este 7 de enero.

que se publicará este 7 de enero. Los especialistas esperaban, hacia el overnight, un rango del peso mexicano de entre $17,89 y $18,01 por dólar estadounidense.

De dólar a peso mexicano: la cotización de este miércoles 7 de enero de 2026 Unsplash/Lukasz Radziejewski

14:24 | Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real