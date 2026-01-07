LA NACION

De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este miércoles 7 de enero

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 7 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

Así cotiza la moneda de Estados Unidos hoy 7 de enero frente al peso mexicano
El precio del dólar en México este miércoles 7 de enero abrió con la referencia del martes, cuando a media sesión la divisa mexicana registró una depreciación del 0,18% y la moneda estadounidense consolido su avance. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

14:22 | Precio del dólar hoy, 7 de enero, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 7 de enero arranca así con la referencia del martes, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme del martes: compra $17,10 / venta $18,50
  • Banco Azteca del martes: compra $17,45 / venta $18,64
  • Banco de México, FIX del martes: $17,9697
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del martes): compra $17,9315 / venta $17,9360
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del martes): $17,9870
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del martes): $17,9360
  • Bank of America del martes: compra $17,0358 / venta $19,0114
  • Banorte del martes: compra $16,75 / venta $18,30
  • BBVA Bancomer del martes: compra $17,11 / venta $18,24
  • DOF (Diario Oficial de la Federación) del martes: $17,8905
  • Grupo Financiero Multiva del martes: $17,95
  • Intercam del martes: compra $17,4611 / venta $18,4647
  • Para pagos de obligaciones del martes: $17,8803
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del martes: $17,8905
  • Ve por más del martes: compra $17,4549 / venta $18,4699
A media jornada del martes, el peso mexicano fue afectado por el avance del dólar
14:23 | A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este miércoles 7 de enero, abrió con la referencia del día previo en $17,45 a la compra y $18,64 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

14:24 | Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • A media jornada del martes, el precio del dólar a peso mexicano se situaba en una cotización de $17,95 por billete verde en el mercado spot, de acuerdo con un análisis de Monex.
  • En el balance semanal se mantenía un avance marginal del 0,14%.
  • El fortalecimiento del dólar estadounidense se refleja en el índice DXY, que subió a media jornada del día previo un 0,26%.
  • Los analistas explicaron que esta firmeza del dólar hoy México se debe principalmente a la debilidad de otras divisas internacionales, como el euro.
  • También a que los inversionistas estaban a la espera de conocer el reporte de empleo en Estados Unidos que se publicará este 7 de enero.
  • Los especialistas esperaban, hacia el overnight, un rango del peso mexicano de entre $17,89 y $18,01 por dólar estadounidense.
De dólar a peso mexicano: la cotización de este miércoles 7 de enero de 2026
14:24 | Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
