De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este viernes 19 de diciembre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 19 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 19 de diciembre de 2025
De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 19 de diciembre de 2025

El precio del dólar en México este viernes 19 de diciembre abrió con la referencia del jueves, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una apreciación del 0,10%. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 19 de diciembre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 19 de diciembre arranca con la referencia del jueves, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme del jueves: compra $17,20 / venta $18,70
  • Banco Azteca del jueves: compra $17,70 / venta $18,64
  • Banco de México, FIX del jueves: $17,9792
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del jueves): compra $17,9875 / venta $17,9920
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del jueves): $18,0090
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del jueves): $17,9630
  • Bank of America del jueves: compra $17,0648 / venta $19,0476
  • Banorte del jueves: compra $16,80 / venta $18,30
  • BBVA Bancomer del jueves: compra $17,15 / venta $18,28
  • DOF (Diario Oficial de la Federación) del jueves: $18,02
  • Grupo Financiero Multiva del jueves: $18,04
  • Para pagos de obligaciones del jueves: $17,9525
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del jueves: $18,02
  • Ve por más del jueves: compra $17,4876 / venta $18,5026
A media jornada del jueves, el peso mexicano prensentó un avance frente al dólar estadounidense
A media jornada del jueves, el peso mexicano prensentó un avance frente al dólar estadounidense

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este viernes 19 de diciembre, abrió con la referencia del día previo en $17,70 a la compra y $18,64 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • La cotización actual del dólar estadounidense a peso mexicano en el mercado spot, a media jornada del jueves 18 de diciembre, se ubicaba en $17,99 por dólar, a la espera de la reunión de política monetaria de Banxico.
  • De acuerdo con un reporte de Monex, la divisa mexicana también registró un avance semanal de 0,19%.
  • A nivel global, el dólar estadounidense (Índice DXY) se estabiliza tras la evaluación de datos económicos en Estados Unidos.
  • El índice DXY presentó un avance de 0,11% a mitad de sesión, respecto al cierre previo.
  • En lo que respecta al overnight, los analistas esperaban un rango para el precio del dólar en tiempo real entre $17,90 y $18,08 por unidad.
La cotización del dólar a peso mexicano de este viernes 19 de diciembre de 2025
La cotización del dólar a peso mexicano de este viernes 19 de diciembre de 2025

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
