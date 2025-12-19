De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este viernes 19 de diciembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 19 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este viernes 19 de diciembre abrió con la referencia del jueves, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una apreciación del 0,10%. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 19 de diciembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 19 de diciembre arranca con la referencia del jueves, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del jueves: compra $17,20 / venta $18,70
- Banco Azteca del jueves: compra $17,70 / venta $18,64
- Banco de México, FIX del jueves: $17,9792
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del jueves): compra $17,9875 / venta $17,9920
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del jueves): $18,0090
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del jueves): $17,9630
- Bank of America del jueves: compra $17,0648 / venta $19,0476
- Banorte del jueves: compra $16,80 / venta $18,30
- BBVA Bancomer del jueves: compra $17,15 / venta $18,28
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del jueves: $18,02
- Grupo Financiero Multiva del jueves: $18,04
- Para pagos de obligaciones del jueves: $17,9525
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del jueves: $18,02
- Ve por más del jueves: compra $17,4876 / venta $18,5026
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este viernes 19 de diciembre, abrió con la referencia del día previo en $17,70 a la compra y $18,64 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- La cotización actual del dólar estadounidense a peso mexicano en el mercado spot, a media jornada del jueves 18 de diciembre, se ubicaba en $17,99 por dólar, a la espera de la reunión de política monetaria de Banxico.
- De acuerdo con un reporte de Monex, la divisa mexicana también registró un avance semanal de 0,19%.
- A nivel global, el dólar estadounidense (Índice DXY) se estabiliza tras la evaluación de datos económicos en Estados Unidos.
- El índice DXY presentó un avance de 0,11% a mitad de sesión, respecto al cierre previo.
- En lo que respecta al overnight, los analistas esperaban un rango para el precio del dólar en tiempo real entre $17,90 y $18,08 por unidad.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
