De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este martes 16 de diciembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 16 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este martes 16 de diciembre es de $17,9925, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 16 de diciembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 16 de diciembre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,30 / venta $18,80
- Banco Azteca: compra $17,45 / venta $18,59
- Banco de México, FIX del lunes: $17,9925
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del lunes): compra $17,9950 / venta $18
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del lunes): $18,0290
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del lunes): $17,9740
- Bank of America: compra $17,0068 / venta $19,0114
- Banorte: compra $16,85 / venta $18,35
- BBVA Bancomer: compra $17,13 / venta $18,27
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $17,9925
- Grupo Financiero Multiva: $18,01
- Para pagos de obligaciones: $18,0543
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $17,9925
- Ve por más del lunes: compra $17,3838 / venta $18,5938
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este martes 16 de diciembre abrió en $17,45 a la compra y $18,59 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- El precio del dólar hoy en México se mantiene a la baja y muestra una jornada de apreciación para el peso mexicano.
- Según la información de la sesión overnight, el tipo de cambio dólar (USD/MXN) de hoy 16 de diciembre de 2025 cotiza en $17,94, de acuerdo con un análisis de Monex.
- Esta cotización implica una apreciación del peso del 0,27% con respecto al cierre anterior.
- Además, el peso mexicano demuestra una fortaleza sostenida, al reportar un avance semanal de 1,34% y una ganancia de 1,99% respecto al mes previo.
- El fortalecimiento del peso se da principalmente ante la debilidad del dólar.
- El Índice Dólar (DYX) retrocede 0,15%, y extiende las pérdidas que presentó la semana pasada.
- Los analistas explican que el precio del dólar en tiempo real está influenciado por la expectativa de datos económicos cruciales en Estados Unidos.
- Los mercados financieros globales muestran movimientos negativos, con inversionistas que reducen su exposición al riesgo mientras esperan la publicación del reporte laboral de noviembre en EE.UU.
- Este informe se considera clave para anticipar la trayectoria futura de las tasas de interés.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
