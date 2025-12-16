LA NACION
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este martes 16 de diciembre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 16 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

Así cotiza la moneda de Estados Unidos hoy 16 de diciembre de 2025 frente al peso mexicano
El precio del dólar en México este martes 16 de diciembre es de $17,9925, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 16 de diciembre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 16 de diciembre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme: compra $17,30 / venta $18,80
  • Banco Azteca: compra $17,45 / venta $18,59
  • Banco de México, FIX del lunes: $17,9925
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del lunes): compra $17,9950 / venta $18
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del lunes): $18,0290
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del lunes): $17,9740
  • Bank of America: compra $17,0068 / venta $19,0114
  • Banorte: compra $16,85 / venta $18,35
  • BBVA Bancomer: compra $17,13 / venta $18,27
  • DOF (Diario Oficial de la Federación): $17,9925
  • Grupo Financiero Multiva: $18,01
  • Para pagos de obligaciones: $18,0543
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria): $17,9925
  • Ve por más del lunes: compra $17,3838 / venta $18,5938
A media jornada del lunes, el tipo de cambio se mantiene por debajo de los $18 pesos por dólar estadounidense
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este martes 16 de diciembre abrió en $17,45 a la compra y $18,59 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • El precio del dólar hoy en México se mantiene a la baja y muestra una jornada de apreciación para el peso mexicano.
  • Según la información de la sesión overnight, el tipo de cambio dólar (USD/MXN) de hoy 16 de diciembre de 2025 cotiza en $17,94, de acuerdo con un análisis de Monex.
  • Esta cotización implica una apreciación del peso del 0,27% con respecto al cierre anterior.
  • Además, el peso mexicano demuestra una fortaleza sostenida, al reportar un avance semanal de 1,34% y una ganancia de 1,99% respecto al mes previo.
  • El fortalecimiento del peso se da principalmente ante la debilidad del dólar.
  • El Índice Dólar (DYX) retrocede 0,15%, y extiende las pérdidas que presentó la semana pasada.
  • Los analistas explican que el precio del dólar en tiempo real está influenciado por la expectativa de datos económicos cruciales en Estados Unidos.
  • Los mercados financieros globales muestran movimientos negativos, con inversionistas que reducen su exposición al riesgo mientras esperan la publicación del reporte laboral de noviembre en EE.UU.
  • Este informe se considera clave para anticipar la trayectoria futura de las tasas de interés.
Así cotiza la divisa estadounidense frente al peso mexicano, hoy 16 de diciembre de 2025
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
