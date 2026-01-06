LA NACION
en vivo

De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este martes 6 de enero

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 6 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

Así cotiza la divisa estadounidense hoy 6 de enero de 2026 frente al peso mexicano
Así cotiza la divisa estadounidense hoy 6 de enero de 2026 frente al peso mexicanoFreepik

El precio del dólar en México este martes 6 de enero es de $17,8905, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 6 de enero, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 6 de enero arranca con la referencia de día previo, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme: compra $17,10 / venta $18,50
  • Banco Azteca: compra $16,90 / venta $18,59
  • Banco de México, FIX del lunes: $17,8905
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del lunes): compra $17,9475 / venta $17,9520
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del lunes): $17,9520
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del lunes): $17,8740
  • Bank of America: compra $17,0358 / venta $19,0114
  • Banorte: compra $16,75 / venta $18,25
  • BBVA Bancomer: compra $17,07 / venta $18,20
  • DOF (Diario Oficial de la Federación): $17,8905
  • Grupo Financiero Multiva: $17,95
  • Intercam: compra $17,4586 / venta $18,4691
  • Para pagos de obligaciones: $17,8803
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria): $17,8905
  • Ve por más del lunes: compra $17,4098 / venta $18,4248
A media jornada del lunes, el peso mexicano recupera terreno frente al dólar
A media jornada del lunes, el peso mexicano recupera terreno frente al dólarFreepik

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este martes 6 de enero abrió con la referencia del lunes en $16,90 a la compra y $18,59 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • Para quien busca saber a cómo está el dólar hoy en México, este 6 de enero, la moneda mexicana inicia la sesión con una volatilidad alcista, y cotiza en $17,98 por unidad en el mercado interbancario.
  • Esta cifra representa una depreciación del peso del 0,33% respecto al cierre previo, de acuerdo con un análisis de apertura de Monex.
  • El precio del dólar a peso mexicano se ha visto presionado hoy principalmente por un fortalecimiento del dólar estadounidense, cuyo índice (DXY) avanza un 0,12%.
  • Los analistas advierten que este fenómeno no es exclusivo de México, ya que afecta al 74% de las divisas de economías emergentes.
  • Agregan que los inversionistas están a la espera de las cifras del PMI en Estados Unidos y la Eurozona.
  • Los niveles de soporte y resistencia se ubican en $17,88 y $18,05 respectivamente, en el mercado interbancario.
De dólar a peso mexicano: la cotización de este martes 6 de enero de 2026
De dólar a peso mexicano: la cotización de este martes 6 de enero de 2026Freepik

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Más leídas de Estados Unidos
  1. Trump advierte que la presidenta interina de Venezuela “pagará un precio más alto que Maduro” si no coopera
    1

    Trump advierte que la presidenta interina de Venezuela “pagará un precio más alto que Maduro” si no coopera con EE.UU.

  2. Tras las amenazas de Trump, Delcy Rodríguez dijo estar dispuesta a cooperar
    2

    Tras las amenazas de Trump, Delcy Rodríguez dijo estar dispuesta a cooperar

  3. El conjunto Nike que vestía Maduro al ser capturado se agotó: cuánto cuesta el outfit viral
    3

    Se agota en Estados Unidos el conjunto Nike que vestía Nicolás Maduro al ser capturado: cuánto cuesta el outfit viral

  4. Cómo conectarse a Starlink desde Venezuela: el servicio gratuito que ofreció Elon Musk hasta febrero
    4

    Cómo conectarse a Starlink desde Venezuela: el servicio gratuito de internet satelital que ofreció Elon Musk

Cargando banners ...