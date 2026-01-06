De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este martes 6 de enero
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 6 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este martes 6 de enero es de $17,8905, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 6 de enero, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 6 de enero arranca con la referencia de día previo, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,10 / venta $18,50
- Banco Azteca: compra $16,90 / venta $18,59
- Banco de México, FIX del lunes: $17,8905
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del lunes): compra $17,9475 / venta $17,9520
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del lunes): $17,9520
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del lunes): $17,8740
- Bank of America: compra $17,0358 / venta $19,0114
- Banorte: compra $16,75 / venta $18,25
- BBVA Bancomer: compra $17,07 / venta $18,20
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $17,8905
- Grupo Financiero Multiva: $17,95
- Intercam: compra $17,4586 / venta $18,4691
- Para pagos de obligaciones: $17,8803
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $17,8905
- Ve por más del lunes: compra $17,4098 / venta $18,4248
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este martes 6 de enero abrió con la referencia del lunes en $16,90 a la compra y $18,59 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Para quien busca saber a cómo está el dólar hoy en México, este 6 de enero, la moneda mexicana inicia la sesión con una volatilidad alcista, y cotiza en $17,98 por unidad en el mercado interbancario.
- Esta cifra representa una depreciación del peso del 0,33% respecto al cierre previo, de acuerdo con un análisis de apertura de Monex.
- El precio del dólar a peso mexicano se ha visto presionado hoy principalmente por un fortalecimiento del dólar estadounidense, cuyo índice (DXY) avanza un 0,12%.
- Los analistas advierten que este fenómeno no es exclusivo de México, ya que afecta al 74% de las divisas de economías emergentes.
- Agregan que los inversionistas están a la espera de las cifras del PMI en Estados Unidos y la Eurozona.
- Los niveles de soporte y resistencia se ubican en $17,88 y $18,05 respectivamente, en el mercado interbancario.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
