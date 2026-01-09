en vivo
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este viernes 9 de enero de 2026
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 9 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este viernes 9 de enero es de $17,9807, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 9 de enero, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 9 de enero arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,10 / venta $18,50
- Banco Azteca: compra $16,85 / venta $18,64
- Banco de México, FIX del jueves: $17,9807
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del jueves): compra $17,9790 / venta $17,9830
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del jueves): $18,0020
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del jueves): $17,9680
- Bank of America: compra $17,0648 / venta $19,084
- Banorte: compra $16,80 / venta $18,30
- BBVA Bancomer: compra $17,12 / venta $18,25
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $17,9807
- Grupo Financiero Multiva: $18,01
- Intercam: compra $17,5103 / venta $18,5208
- Para pagos de obligaciones: $17,9587
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $17,9807
- Ve por más del jueves: compra $17,4653 / venta $18,4803
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este viernes 9 de enero de 2026, abrió en $16,85 a la compra y $18,64 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- El precio del dólar hoy en México inicia la jornada con una ligera subida, al situarse en $18,04 pesos mexicanos en el mercado interbancario, de acuerdo con un reporte de Monex.
- Para quienes se preguntan a cómo está el dólar hoy en México, esta cifra representa una depreciación del peso del 0,36% respecto al cierre previo.
- Es una sesión marcada por la volatilidad alcista durante la madrugada, indican los analistas.
- Si buscas el precio del dólar en tiempo real, es fundamental considerar que el tipo de cambio dólar de hoy se mueve dentro de un rango técnico con un soporte en $17,95 y una resistencia en $18,07 por unidad.
- El índice dólar (DXY), que mide la fuerza de la divisa frente a una canasta de monedas, avanza un 0,09% para registrar su mejor nivel en un mes.
- El mercado anticipa al menos dos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal para el año 2026, posiblemente iniciando en abril, lo cual mantiene a los inversores en cautela.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
