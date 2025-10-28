LA NACION
en vivo

De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo de hoy martes 28 de octubre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 28 de octubre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

Así cotiza la divisa estadounidense hoy 28 de octubre de 2025 frente al peso mexicano
Así cotiza la divisa estadounidense hoy 28 de octubre de 2025 frente al peso mexicanoFreepik

El precio del dólar en México este martes 28 de octubre abrió en 18,3892, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 28 de octubre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 28 de octubre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme: compra $17,70 / venta $19,10
  • Banco Azteca: compra $16,90 / venta $18,89
  • Banco de México, FIX del lunes: $18,3892
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del lunes): compra $18,385 / venta $18,39
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del lunes): $18,415
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del lunes): $18,363
  • Bank of America: compra $17,452 / venta $19,4932
  • Banorte: compra $17,25 / venta $18,80
  • BBVA Bancomer: compra $17,54 / venta $18,68
  • DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,3892
  • Grupo Financiero Multiva: $18,50
  • Intercam: compra $17,9358 / venta $18,9463
  • Para pagos de obligaciones: $18,3948
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,3892
De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy
De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoyShutterstock

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este 28 de octubre, abrió en $16,90 a la compra y $18,89 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • El dólar a peso mexicano (USD/MXN) cerró la sesión del lunes 27 de octubre con una cotización de $18,40 por dólar. Este precio del dólar representó una apreciación significativa para la moneda mexicana, señala un reporte de Monex.
  • La apreciación del peso en el tipo de cambio dólar de hoy fue impulsada por un mayor apetito global por el riesgo y un retroceso general del dólar, que se vio afectado por la moderación de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.
  • El Índice Dólar (DXY), que mide la fortaleza del dólar, cerró la jornada con una pérdida del 0,14%.
  • Los inversores estarán atentos al reporte de la tasa de desempleo local y el reporte preliminar del Producto Interno Bruto (PIB) del 3T-25 de México, el cual dará mayor visibilidad sobre el desempeño económico.
  • El mercado se centrará en la próxima reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en la cumbre de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que podría resultar en un acuerdo comercial temporal y liberar presiones económicas a nivel global.
A cuánto cotiza la moneda de EE.UU. en México este 28 de octubre
A cuánto cotiza la moneda de EE.UU. en México este 28 de octubrePexels

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Más leídas de Estados Unidos
  1. La casa prefabricada que Amazon vende por menos de US$50 mil y es expandible a dos pisos
    1

    La casa prefabricada que en Amazon se vende por menos de US$50 mil y es expandible a dos pisos

  2. Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 27 al 31 de octubre
    2

    Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 27 al 31 de octubre

  3. Nuevas leyes de deportaciones: las reglas actualizadas que se aplican para migrantes en 2025
    3

    Nuevas leyes de deportaciones en EE.UU: las reglas actualizadas que se aplican para migrantes en 2025

  4. El día en que la boricua Dayanara Torres ganó el Miss Universo: la famosa que hoy triunfa en Univisión
    4

    El día en que la boricua Dayanara Torres ganó el Miss Universo: la famosa que hoy triunfa en Univisión

Cargando banners ...