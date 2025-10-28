en vivo
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo de hoy martes 28 de octubre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 28 de octubre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este martes 28 de octubre abrió en 18,3892, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 28 de octubre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 28 de octubre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,70 / venta $19,10
- Banco Azteca: compra $16,90 / venta $18,89
- Banco de México, FIX del lunes: $18,3892
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del lunes): compra $18,385 / venta $18,39
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del lunes): $18,415
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del lunes): $18,363
- Bank of America: compra $17,452 / venta $19,4932
- Banorte: compra $17,25 / venta $18,80
- BBVA Bancomer: compra $17,54 / venta $18,68
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,3892
- Grupo Financiero Multiva: $18,50
- Intercam: compra $17,9358 / venta $18,9463
- Para pagos de obligaciones: $18,3948
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,3892
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este 28 de octubre, abrió en $16,90 a la compra y $18,89 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- El dólar a peso mexicano (USD/MXN) cerró la sesión del lunes 27 de octubre con una cotización de $18,40 por dólar. Este precio del dólar representó una apreciación significativa para la moneda mexicana, señala un reporte de Monex.
- La apreciación del peso en el tipo de cambio dólar de hoy fue impulsada por un mayor apetito global por el riesgo y un retroceso general del dólar, que se vio afectado por la moderación de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.
- El Índice Dólar (DXY), que mide la fortaleza del dólar, cerró la jornada con una pérdida del 0,14%.
- Los inversores estarán atentos al reporte de la tasa de desempleo local y el reporte preliminar del Producto Interno Bruto (PIB) del 3T-25 de México, el cual dará mayor visibilidad sobre el desempeño económico.
- El mercado se centrará en la próxima reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en la cumbre de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que podría resultar en un acuerdo comercial temporal y liberar presiones económicas a nivel global.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
