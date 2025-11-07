en vivo
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo de hoy viernes 7 de noviembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 7 de noviembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este viernes 7 de noviembre abrió en 18,6233 pesos por unidad, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 7 de noviembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 7 de noviembre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,70 / venta $19,20
- Banco Azteca: compra $16,90 / venta $19,04
- Banco de México, FIX del jueves: $18,6233
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del jueves): compra $18,6145 / venta $18,619
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del jueves): $18,66
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del jueves): $18,553
- Bank of America: compra $17,5747 / venta $19,6078
- Banorte: compra $17,85 / venta $18,90
- BBVA Bancomer: compra $17,71 / venta $18,86
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,6233
- Grupo Financiero Multiva: $18,60
- Intercam: compra $18,0404 / venta $19,0509
- Para pagos de obligaciones: $18,5947
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,6233
- Ve por más del jueves: compra $18,0583 / venta $19,0733
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este 7 de noviembre, abrió en $16,90 a la compra y $19,04 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- El peso cerró la sesión del jueves con una apreciación de 0,12%, manteniéndose en el rango de fluctuación entre $18,54 y $18,66. Los mercados accionarios en EE.UU. y México registraron movimientos negativos.
- Los movimientos recientes del dólar estadounidense a peso mexicano han estado directamente ligados a decisiones económicas en México.
- Los analistas de la financiera señalan que tras el anuncio de política monetaria de Banxico, el peso presentó una apreciación de 0,10% frente al dólar, con lo que el USD/MXN alcanzó el nivel de $18,58 por unidad en el mercado interbancario.
- La Junta de Gobierno en México decidió, por mayoría de votos, recortar en 25 pb la tasa de interés de referencia.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy S26 Ultra: lo que se sabe
- 2
Último temblor en California y EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este jueves 6 de noviembre de 2025
- 3
Estados Unidos reducirá un 10% los vuelos en importantes aeropuertos por el “shutdown” del gobierno
- 4
Qué significa que California haya aprobado la proposición 50: una oportunidad para Gavin Newsom y sus aliados en EE.UU.