en vivo
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy jueves 2 de octubre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 2 de octubre en México; revisa la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México abrió la jornada de este 2 de octubre en $18,3477 pesos por unidad, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta la cotización de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.
Precio del dólar hoy en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 2 de octubre arranca con la siguiente referencia, según El Dolar Info.
- Afirme del miércoles: compra $17,60 / venta $19,00
- Banco Azteca: compra $17,15 / venta $18,84
- Banco de México, FIX del miércoles: $18,3477
- Banco de México, interbancario 48 hs del miércoles: compra $18,3230/ venta $18,3270.
- Bank of America del miércoles: compra $17,331/ venta $19,3424
- BBVA Bancomer del miércoles: compra $17,53 / venta $18,66
- Multiva del miércoles: $18,35
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del miércoles: $18,3342
Precio del dólar hoy en México: las actualizaciones
- El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
Pronóstico del dólar a peso mexicano: el cierre de la cotización
- El precio del dólar cerró la jornada del miércoles 1° de octubre en una cotización de $18,38 por unidad.
- Lo que representa una depreciación de 0,36% respecto al cierre anterior (el martes 30 de septiembre).
- El Índice Dólar (DXY) se mantuvo presionado a la baja, y finalizó la jornada previa con una pérdida de 0,13% respecto al cierre anterior.
- Hacia el overnight (durante la noche), se estimaba que el precio del dólar a peso mexicano oscile en el rango de $18,31 a $18,42.
- Los analistas de la financiera señalan que aunque el cierre de gobierno en EE.UU. ejerce una presión a la baja sobre el dólar estadounidense, que favoreció potencialmente al peso, la moneda mexicana mostró debilidad local en el cierre de la sesión.
- Sin embargo, la expectativa de recortes en la tasa de interés reduce el atractivo de los activos denominados en dólares e impulsa el atractivo de monedas emergentes con mejores rendimientos, como el peso mexicano.
Más notas de De dólar a peso mexicano
Seguí leyendo
Adiós al sueño americano. La familia que se cansó de Texas y ahora vive feliz y sin pagar alquiler en Colombia
Sueño americano. Son de Venezuela y pasaron de hacer entregas en Doordash a poner su propio “dealer” de autos en Utah
Actualizaciones. La nueva regla de la CBP que entró en vigor el 30 de septiembre para los extranjeros que usen el Formulario I-94
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Qué hacer si el ICE te detiene en Chicago: la recomendación de Brandon Johnson “independientemente de tu estatus migratorio”
- 2
Pagan hasta US$24 la hora: Target lanza una masiva búsqueda de empleados para sus tiendas
- 3
¿Se despide del ring? Canelo Álvarez se somete a una cirugía en California y pospone sus combates de 2026
- 4
Trump evalúa atacar a los cárteles de droga venezolanos que van “por tierra” a Estados Unidos