De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy jueves 2 de octubre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 2 de octubre en México; revisa la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

El precio del dólar hoy en México, el tipo de cambio del jueves 2 de octubre
El precio del dólar en México abrió la jornada de este 2 de octubre en $18,3477 pesos por unidad, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta la cotización de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.

El peso cedió terreno ante el dólar en la sesión previa
Precio del dólar hoy en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 2 de octubre arranca con la siguiente referencia, según El Dolar Info.

  • Afirme del miércoles: compra $17,60 / venta $19,00
  • Banco Azteca: compra $17,15 / venta $18,84
  • Banco de México, FIX del miércoles: $18,3477
  • Banco de México, interbancario 48 hs del miércoles: compra $18,3230/ venta $18,3270.
  • Bank of America del miércoles: compra $17,331/ venta $19,3424
  • BBVA Bancomer del miércoles: compra $17,53 / venta $18,66
  • Multiva del miércoles: $18,35
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del miércoles: $18,3342

Precio del dólar hoy en México: las actualizaciones

  • El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
Así cotiza la divisa estadounidense hoy 2 de octubre de 2025
Pronóstico del dólar a peso mexicano: el cierre de la cotización

  • El precio del dólar cerró la jornada del miércoles 1° de octubre en una cotización de $18,38 por unidad.
  • Lo que representa una depreciación de 0,36% respecto al cierre anterior (el martes 30 de septiembre).
  • El Índice Dólar (DXY) se mantuvo presionado a la baja, y finalizó la jornada previa con una pérdida de 0,13% respecto al cierre anterior.
  • Hacia el overnight (durante la noche), se estimaba que el precio del dólar a peso mexicano oscile en el rango de $18,31 a $18,42.
  • Los analistas de la financiera señalan que aunque el cierre de gobierno en EE.UU. ejerce una presión a la baja sobre el dólar estadounidense, que favoreció potencialmente al peso, la moneda mexicana mostró debilidad local en el cierre de la sesión.
  • Sin embargo, la expectativa de recortes en la tasa de interés reduce el atractivo de los activos denominados en dólares e impulsa el atractivo de monedas emergentes con mejores rendimientos, como el peso mexicano.
