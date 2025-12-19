De última hora: Target ofrece regalos para intercambios navideños por menos de US$15

La temporada navideña es una de las celebraciones más esperadas del año, pero también suele ser una en la que más gastos se presentan. En Estados Unidos existen algunas tiendas como Target que han lanzado selecciones especiales de regalos a bajo costo, ideales para una compra de última hora o para el intercambio de Navidad.

Regalos navideños en Target por menos de US$15

Target es una de las tiendas más económicas de Estados Unidos y brinda productos de bajo costo para cumplir con la costumbre de intercambiar regalos en Navidad. Desde su sitio web ofrecen grandes ofertas para la temporada festiva.

Target brinda grandes ofertas para que los consumidores aprovechen durante la época navideña (AP foto/Charles Krupa) Charles Krupa - AP

Entere los regalos navideños se encuentran:

Reloj navideño para mujer

Es un reloj de piel sintética de Olivia Pratt, que resulta elegante para armar un look festivo. Tiene cierre de hebilla, ajustable para adaptarse al tamaño de su muñeca y está hecho con materiales de primera calidad para mayor durabilidad. Se consigue por solo US$14,99.

Camiseta de South Park para hombre

Camiseta de manga corta con cuello redondo rojo con foto de los personajes de South Park mientras decoran el árbol de Navidad. Entre los materiales de su fabricación destaca el algodón suave para una mayor comodidad y durabilidad. Cuesta US$14,99.

Pulsera navideña de cristal

Esta pulsera de Murano y Swarovski posee cuentas de vidrio, con patrones y colores brillantes, que brindan elegancia a cualquier look. Presenta un diseño clásico y versátil para usar todo el año, y es perfecto para intercambiar como regalo de Navidad. Su valor es de US$14,99 y está con descuento, ya que el precio original es de US$59,99.

Calcetines navideños de mujer

Joyfy - Pack de 6 o 12 pares de calcetines navideños, son de algodón con diseño de muñeco de nieve. Cuenta con una mezcla de 75% algodón y 25% poliéster: cuestan US$13,99.

La cadena ofrece regalos originales y coloridos para sorprender en los intercambios navideños (Target)

Gafas antimareos para viajeros

Estas gafas antimareos son el regalo perfecto de Navidad para viajeros, ya que alivian el mareo en coche, avión y barco. Elimina el 95% de los síntomas del mareo por movimiento en 10 o 14 minutos, y cuestan US$12,99.

Pendientes navideños

Pendientes navideños de reno con circonita cúbica para mujer, chapados en oro blanco, de Ginger Lyne. Son elegantes y perfectos para las fiestas. Tienen un valor de US$14,99.

Chocolates Ghirardelli Peppermint Bark

Estos cuadrados de chocolate con menta y chocolate negro navideño Ghirardelli de 147 gramos son el regalo perfecto para no gastar de más. Entre sus ingredientes contiene azúcar, chocolate sin azúcar, manteca de cacao, leche entera, leche descremada en polvo y grasa láctea, entre otros. Se consigue por solo US$5,99.

M&M’s navideños de chocolate con leche (38 oz)

Bolsa grande de M&M’s para lo que disfrutan de intercambiar dulces temáticos. Son verdes y rojos, por lo que combinan a la perfección con la época navideña. Su precio es de US$11,29.

Target tiene múltiples ofertas en chocolates para Navidad (Target)

Chocolates HERSHEY’S Santa

Este chocolate con leche navideño de HERSHEY’S, dulces de Papá Noel, vienen 6 unidades y son una opción económica para Navidad. Tienen un valor de US$5,94.

Pendientes Liv & Ava Stockings

Los pendientes navideños Liv & Ava Stockings rojos tienen forma de calcetines y están hechos con cristales en el bajo para un look chic. Tienen un valor de US$10,99.