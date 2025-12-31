Fue agente de la TSA y revela los ocho artículos que nunca se deben pasar por los controles del aeropuerto

Caleb Harmon-Marshall, exagente de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), explicó qué artículos complican el embarque al avión. También recomendó alternativas que se pueden pasar por los controles de seguridad sin provocar demoras.

Los consejos para pasar más rápido el control de seguridad en los aeropuertos de EE.UU.

Harmon-Marshall, que trabajó en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, explicó en diálogo Travel + Leisure que muchas demoras surgen por objetos que dificultan la lectura de los escáneres o no respetan los límites establecidos.

Escuchar a los agentes y anticiparse a las indicaciones reduce revisiones manuales y demoras en los escáneres TSA

Asimismo, aclaró que la TSA aplica los mismos procedimientos en todos los aeropuertos de Estados Unidos, aunque el tipo de revisión puede cambiar según la situación. “La clave está en escuchar lo que dicen los agentes”, subrayó.

En tanto, aconsejó observar el avance de la fila y quitarse los auriculares antes de llegar al puesto de control. Según detalló, atender a las indicaciones del personal disminuye las inspecciones manuales y facilita la reorganización del equipaje.

Los ocho artículos que conviene no llevar a los aeropuertos y las alternativas permitidas

Harmon-Marshall señaló que ciertos objetos habituales suelen generar inconvenientes a lo largo del proceso de viaje, ya sea durante el control de seguridad o en la organización del equipaje en cabina.

En cada caso, explicó qué alternativa permite cumplir con las normas vigentes y evitar demoras o ajustes de último momento antes del embarque:

Joyas sueltas: las piezas voluminosas dificultan la lectura de los equipos de rayos X, por lo que conviene llevarlas en un organizador de viaje que pueda retirarse del equipaje y colocarse aparte en la bandeja.

las piezas voluminosas dificultan la lectura de los equipos de rayos X, por lo que conviene llevarlas en un organizador de viaje que pueda retirarse del equipaje y colocarse aparte en la bandeja. Solución para lentes con peróxido de hidrógeno: este ingrediente figura entre las sustancias restringidas, por lo que recomendó optar por una solución salina sin peróxido o declararla si se considera médicamente necesaria.

Objetos que dificultan la lectura por rayos X explican buena parte de las filas en los puntos de control Freepick

Computadora portátil sin acceso rápido: cuando no se cuenta con TSA PreCheck o Clear, los agentes obligan al pasajero a vaciar la maleta. Una opción más práctica es usar equipaje con compartimento frontal que permita retirarla de forma directa.

cuando no se cuenta con TSA PreCheck o Clear, los agentes obligan al pasajero a vaciar la maleta. Una opción más práctica es usar equipaje con compartimento frontal que permita retirarla de forma directa. Líquidos sin rotular: la TSA evalúa el tamaño del envase y no su contenido, por lo que es preferible utilizar frascos de viaje con capacidad visible y dentro del límite permitido.

la TSA evalúa el tamaño del envase y no su contenido, por lo que es preferible utilizar frascos de viaje con capacidad visible y dentro del límite permitido. Almohadas de tamaño completo: algunas aerolíneas no las reconocen como artículo personal. Una almohada de viaje compacta evita cargos adicionales.

algunas aerolíneas no las reconocen como artículo personal. Una almohada de viaje compacta evita cargos adicionales. Equipaje voluminoso: incrementa el riesgo de reubicaciones en cabina o costos extra, mientras que un bolso que encaje en el compartimento superior ofrece mayor flexibilidad.

incrementa el riesgo de reubicaciones en cabina o costos extra, mientras que un bolso que encaje en el compartimento superior ofrece mayor flexibilidad. Zapatos sin calcetines: al retirarlos, el contacto con el piso del aeropuerto resulta inevitable. Los cubrezapatos desechables pueden ayudar a evitar estar descalzo en el control de seguridad.

al retirarlos, el contacto con el piso del aeropuerto resulta inevitable. Los cubrezapatos desechables pueden ayudar a evitar estar descalzo en el control de seguridad. Falta de desinfección: el tránsito por áreas comunes eleva la exposición a gérmenes, motivo por el cual recomendó llevar un spray desinfectante aprobado por la TSA y dentro de los límites para líquidos.

Cargo de US$45 por no tener Real ID: cómo impacta en los controles de seguridad aérea en 2026

A partir del 1° de febrero de 2026, las personas que viajen dentro de Estados Unidos sin una identificación que cumpla con los requisitos de la REAL ID podrán hacerlo, pero deberán pagar un cargo adicional de 45 dólares, según informó la TSA.

El paso por áreas comunes refuerza la necesidad de desinfección con productos aprobados Freepick

La medida se aplicará a quienes utilicen un sistema alternativo de verificación de identidad y podría generar mayores tiempos de espera en los puntos de control.

El cobro estará asociado al uso del sistema ConfirmID de la TSA, un mecanismo que permite acreditar la identidad del pasajero por un período de 10 días.

El procedimiento se realizará en el momento del check-in y antes de pasar por el control de seguridad, y alcanzará a quienes presenten licencias de conducir o identificaciones estatales que no cumplan con los estándares de la REAL ID.

La agencia indicó que todos los viajeros sin una identificación válida serán derivados a este proceso opcional. También precisó que trabaja junto al sector privado para ofrecer opciones de pago en línea antes de llegar al aeropuerto, con el objetivo de reducir demoras en las filas.