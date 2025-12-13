Desde el son cubano al joropo de Venezuela: toda la música y expresiones latinas que ya son patrimonio de la Unesco

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el organismo cultural de la ONU, agregó diez expresiones musicales al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, desde el son cubano hasta el joropo de Venezuela. La designación tiene como objetivo salvaguardar la cultura para futuras generaciones y visibilizarla frente al resto del mundo.

La música latina que ya es patrimonio de la Unesco

Durante la 20ª sesión del Comité Intergubernamental, celebrada del 8 al 13 de diciembre en Nueva Delhi, India, la Unesco examinó 67 candidaturas y eligió 48 para el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Dentro de todas estas expresiones culturales, incluyó a diez ritmos musicales y expresiones latinas, procedentes de distintos países.

De acuerdo con la información recogida de su transmisión en vivo, las tradiciones latinas seleccionadas por el comité incluyen:

Cuarteto, Argentina : con más de 80 años de historia, es un género musical bailable y enérgico que combina estilos musicales criollos locales con influencias de inmigrantes europeos . Es popular en los eventos musicales y en reuniones familiares, fiestas y eventos comunitarios. En sus inicios incluía instrumentos como piano, violín, acordeón y contrabajo, pero con el tiempo incorporó ritmos caribeños, percusiones afro-latinas e instrumentos de viento.

: con más de 80 años de historia, es un con . Es popular en los eventos musicales y en reuniones familiares, fiestas y eventos comunitarios. En sus inicios incluía instrumentos como piano, violín, acordeón y contrabajo, pero con el tiempo incorporó ritmos caribeños, percusiones afro-latinas e instrumentos de viento. Bram y sambai navideños, Belice: se realizan en la aldea de Gales Point Manatee, en la península de la Laguna Sur, durante el 25 y 26 de diciembre. El bram comienza con cantos y danzas de los participantes que se desplazan de casa en casa, acompañados por instrumentos fabricados localmente . La danza sambai se realiza por la noche , con los participantes bailando alrededor de una fogata . Se interpretan canciones tradicionales y modernas que abordan temas sociales.

se realizan en la aldea de Gales Point Manatee, en la península de la Laguna Sur, durante el 25 y 26 de diciembre. El que se desplazan de casa en casa, acompañados por . La danza , con los participantes . Se interpretan que abordan temas sociales. Fiesta de la Virgen de Guadalupe, Bolivia: el evento religioso y cultural se celebra cada año en Sucre. Comienza con el traslado de la imagen de la Virgen a la catedral de la ciudad y continúa con oraciones diarias, procesiones con velas, espectáculos musicales y celebraciones públicas .

el evento religioso y cultural se celebra cada año en Sucre. Comienza con el y continúa con . Circo de tradición familiar, Chile : los circos familiares recorren el país de manera itinerante y llevan su arte a ciudades, pueblos y localidades rurales. Confluyen acróbatas, payasos, funambulistas, malabaristas, magos y maestros de ceremonia , entre otros.

: los circos familiares recorren el país de manera itinerante y llevan su arte a ciudades, pueblos y localidades rurales. Confluyen , entre otros. Son, Cuba : es una práctica tradicional de música y danza que combina el canto, los instrumentos, el ritmo y el movimiento . Se interpreta en dúo o en grupo, mediante la mezcla de la improvisación con patrones estructurados. Incluye letras inspiradas en la vida cotidiana que se transmiten oralmente , y reúne influencias musicales africanas y europeas.

: es una práctica tradicional de que . Se interpreta en dúo o en grupo, mediante la mezcla de la improvisación con patrones estructurados. Incluye que , y reúne influencias musicales africanas y europeas. Cofradía de Flores y Palmas, El Salvador : celebración tradicional que fusiona creencias indígenas con prácticas católicas. El evento coincide con el inicio de la temporada de lluvias y de las cosechas, y se caracteriza por una procesión de palmas decoradas con flores silvestres . La peregrinación va acompañada de danzas tradicionales, música, oraciones y la preparación de alimentos especiales .

: celebración tradicional que fusiona creencias indígenas con prácticas católicas. El evento coincide con el inicio de la temporada de lluvias y de las cosechas, y se caracteriza por . La peregrinación va acompañada de . Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa, México : tradición comunitaria que reúne a los residentes locales en una expresión de fe, identidad y cultura. Los portadores de la tradición interpretan pasajes bíblicos durante la Semana Santa, y el evento culmina el 3 de mayo con una ceremonia de bendición de la cruz

: tradición comunitaria que reúne a los residentes locales en una expresión de fe, identidad y cultura. Los portadores de la tradición y el evento culmina el 3 de mayo con una ceremonia de bendición de la cruz Construcción de quincha, Panamá : práctica tradicional que se encuentra comúnmente en zonas rurales y semiurbanas. Consiste en la construcción de viviendas con una mezcla de tierra arcillosa, heno y fibras naturales , además de madera y plantas . Se transmite de manera informal, especialmente durante eventos comunitarios conocidos como juntas de embarre.

: práctica tradicional que se encuentra comúnmente en zonas rurales y semiurbanas. Consiste en la , además de . Se transmite de manera informal, especialmente durante eventos comunitarios conocidos como juntas de embarre. Sarawja, música y danza aymara de Moquegua, Perú : celebración anual que tiene lugar después de la Semana Santa católica y marca el final de la temporada de lluvias y el inicio de las cosechas. Incluye una representación de danza ritual realizada por grupos de bailarines organizados en círculos . Las mujeres visten trajes tradicionales de lana y giran rápidamente en círculos, mientras que los hombres acompañan sus movimientos silbando, zapateando y tocando instrumentos.

: celebración anual que tiene lugar después de la Semana Santa católica y marca el final de la temporada de lluvias y el inicio de las cosechas. Incluye una . Las mujeres visten trajes tradicionales de lana y giran rápidamente en círculos, mientras que los hombres acompañan sus movimientos silbando, zapateando y tocando instrumentos. Joropo, Venezuela: tradición festiva viva que surge del encuentro entre poblaciones indígenas, africanas y europeas. Combina música, poesía, canto y baile, y utiliza diversos instrumentos como el arpa, el cuatro, las maracas, el violín y el acordeón. Tiene una danza de pareja en la que un hombre y una mujer bailan a cierta distancia. Comienzan en posición de vals y siguen pasos y movimientos específicos.

Qué es el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco

El organismo cultural de la ONU define como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a un conjunto de “prácticas, conocimientos y expresiones que las comunidades reconocen como parte de su identidad cultural, junto con los objetos y espacios asociados”.

Esto es transmitido de generación en generación y se adapta con el tiempo, por lo que refuerza la identidad y el respeto por la diversidad cultural.

La música, según la Unesco, desempeña un importante papel en los intercambios culturales y estimula la creatividad. No obstante, en la actualidad, muchas formas diversas se pueden homogeneizar con el fin de ofrecer un producto coherente.

Por este motivo, la Unesco repara en que las medidas de salvaguardia de las artes tradicionales del espectáculo deberían centrarse principalmente en:

La transmisión de los conocimientos y las técnicas.

La utilización y fabricación de instrumentos.

El fortalecimiento de los vínculos entre el maestro y el discípulo.

El objetivo de la inclusión de la música y expresiones latinas

En su sitio web oficial, la organización resalta que ante la creciente globalización, existe el riesgo de que “ciertos elementos del patrimonio cultural inmaterial puedan desaparecer sin ayuda”.

Para evitar esta desaparición de las tradiciones, la Unesco trabaja con las comunidades en la búsqueda de transformar las políticas públicas y salvaguardar las culturas vivas.

En ese sentido, el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad tiene el propósito de “asegurar una mejor protección de importantes patrimonios culturales en todo el mundo y aumentar la conciencia sobre su significado”.