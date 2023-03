Día de la Mujer: los eventos por el 8M en Miami

escuchar

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el mundo se organizan múltiples actividades para destacar su importancia en todos los aspectos de la vida y para exigir condiciones de equidad y respeto. En Miami, esta conmemoración se combina con la vibrante escena de actividades sociales y de entretenimiento en una agenda con diferentes eventos.

Hay opciones para conocer las historias de empresarias exitosas, mientras que en otros sitios se organizan actividades recreativas para el bienestar personal, relajación y diversión de quienes acudan.

Algunos planes están dirigidos exclusivamente a las mujeres, pero también hay para el público en general e incluso algunos se extienden más allá de este 8 de marzo. A continuación, los eventos más destacados del Día de la Mujer en Miami:

Evento anual ‘Women in Hospitality’

Por tercer año consecutivo, la industria hotelera convoca a un panel de mujeres con Nicole Ponseca, autora de libros de cocina y chef del restaurante filipino Jeepney que opera en Nueva York y Miami. Se enfoca en las recomendaciones para ser una buena mentora, los retos y tendencias del sector y cómo superar los desafíos en la vida personal y profesional. Los ingresos se donarán a un refugio local para mujeres y niños sin hogar.

Hora: 17.45. Lugar: 1-800-Lucky 143 Northwest 23rd Street Miami, FL 33127. Más información.

How to Create your Dream Job | W Women Empowerment Month

Lucía Ugarte presentará adelantos de su libro Yo Jefa W Miami

La presentadora de televisión Lucía Ugarte compartirá su historia sobre la creación del proyecto Chicas Guapas y cómo ha podido ascender en la industria de los medios de comunicación.

Hora: 18.00. Lugar: W Miami 485 Brickell Avenue Miami, FL 33131. Más información.

Women’s Day 2023 @Selina

A partir del mediodía y durante toda la tarde, en Casa Florida se realiza un evento abierto al público en general para múltiples actividades con música, danza y comida saludable. Ofrecerán activaciones relacionadas con autocuidado, sanación y compras conscientes.

Hora: De 12.00 a 22.00. Lugar: Casa Florida Miami 437 Southwest 2nd Street Miami, FL 33130. Más información.

Women Roc

Para celebrar todas las mujeres, el spa de Nobu Eden Roc prepara una tarde llena de actividades. Con el pago de un boleto por US$30 se podrá disfrutar de una variedad de masajes, tratamientos faciales, tienda pop-up, sorteos, y networking.

Hora: 16.00. Lugar: Eden Roc Miami Beach 4525 Collins Avenue Miami Beach, FL 33140. Más información.

Meditación bajo la Luna Llena en la playa

Una meditación guíada tendrá lugar en las playas de Miami por el Día de la Mujer

La organización Mukthi Meditation organiza una sesión especial de meditación guiada en la playa con motivo del Día de la Mujer. Este evento gratuito es una oportunidad para conectar entre personas con ideas afines, encontrar la paz interior y aprovechar la energía de la Luna Llena.

Hora: 16.00. Lugar: South Pointe Beach 1 Whasington Ave Miami Beach, FL 33139. Más información.

Reunión de mamás en North Italia

Un grupo de madres de familia se reúne en Dadeland Mall para celebrar el 8 de marzo con una tarde de convivencia donde habrá degustación de platos y bebidas como burrata de temporada, tiramisú servido en taza de café expreso y sangría.

Hora: 18.00 horas. Lugar: North Italia 7535 North Kendall Drive #Ste 5010 Miami, FL 33156. Más información.

Networking + Happy Hour

La Cámara de Comercio de Greater Miami Shores y el grupo Women in Business Newtorking organizan una noche de convivencia con degustación de aperitivos para sus miembros e invitados externos.

Hora: 17.00. Lugar: The Anderson 709 Northeast 79th Street Miami, FL 33138. Más información.

El Poder de la Mujer

La empresaria cubana Nayelis Dellisle compartirá su historia de éxito como propietaria de Suite Habana Cafe, que ha logrado agrupar a una comunidad y se ha convertido en un fenómeno cultural en el corazón de Miami. Este evento es impulsado por las organizaciones Medallia’s LatinX y Women@ ERGs.

Hora: 17.00. Lugar: Suite Habana Cafe 2609 North Miami Avenue Miami, FL 33127. Más información.

Opciones para el resto del mes en Miami

Los planes para conmemorar la influencia de las mujeres en los ámbitos de la vida no se limitan al 8 de marzo. Estas son las actividades para el denominado Mes de la Historia de la Mujer 2023:

Exposición de arte: Women Walk on Water

La exposición Women Walk on Water se centra en diferentes aspectos de la existencia de las mujeres y las niñas AfriKin Art

Las organizaciones AfriKin Art y North Miami Community Redevelopment Agency (NMCRA) presentan la exposición de arte contemporáneo Women Walk on Water, que a su vez se convierte en un llamado para poner fin a la injusticia y la violencia contra las mujeres y las niñas. Esta instalación se inauguró el pasado domingo 5 de marzo en el Centro Comunitario Scott Galvin (1600 NE 126th Street, North Miami, FL 33181) pero recibe visitantes hasta el 31 de marzo. Más información.

Celebraciones del Sistema de Bibliotecas Públicas de Miami-Dade

Todos los jueves de marzo se organiza un Meet-and-Greet donde se dará a conocer la historia de una mujer famosa de la historia, como Jane Goodall, Rosalind Franklin y Sophie Scholl. En la sucursal de Northeast Dade-Aventura, Martina Mathisen pondrá en escena una representación en solitario de la obra de teatro Las seis esposas de Enrique VIII. También se proyectarán películas como A League of Their Own en Miami Beach el 10 de marzo y Amelia, una película biográfica sobre Amelia Earhart, en la sucursal de North Shore el 25 de marzo. Más información.

Obra de teatro A Doll’s House, Part 2

El dramaturgo Lucas Hnath reinventa la obra “A Doll’s House”, con una continuación especulativa ambientada 15 años después de que la heroína Nora abandone a su marido y a sus hijos en busca de su propia felicidad. Esta obra fue nominada al Premio Tony en 2017 y se presentará en el GableStage, ubicado en The Biltmore Hotel (1200 Anastasia Avenue, Coral Gables, FL 33134) hasta el 19 de marzo. Más información.

