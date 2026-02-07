¿Hay feriados por Carnaval este 2026 en Estados Unidos?

El Carnaval 2026 es un evento popular en Estados Unidos y al estar regido por el calendario lunar, su fecha es móvil y se cuenta 40 días previos a la Cuaresma. Este año las festividades caen mitad del mes de febrero y si bien las celebraciones se extienden por varios estados, la mayoría de los negocios y oficinas gubernamentales operan con normalidad en casi todo el país, ya que no se trata de un feriado federal.

Habrá feriados por carnaval este 2026 en Estados Unidos

En Estados Unidos, el Carnaval no es un feriado federal, aunque sí se festeja en ciertas regiones. Este año, cae el día martes 17 de febrero, justo un día después del Día de los Presidentes, que sí es un feriado nacional, según el sitio web del gobierno de Estados Unidos.

El Carnaval 2026 cae después del Día de los Presidentes, por lo que algunas ciudades tendrán un fin de emana largo del 14 al 17 de febrero (Archivo)

Esto crea un fin de semana largo para muchos estadounidenses, que se celebrará del sábado 14 al lunes 16, o bien al martes 17 en los estados que sí celebran el Carnaval.

La fecha del Carnaval cambia cada año porque se calcula en retrospectiva desde la Pascua (el primer domingo tras la primera luna llena de primavera/otoño). Como evento previo a la Cuaresma cristiana, el festejo representa el último banquete antes de la abstinencia de carne.

Por ello, el Martes de Carnaval siempre ocurre 40 días antes del Domingo de Ramos, y varía según el ciclo lunar, consignó National Geographic.

Qué estados de EE.UU. celebran el Carnaval 2026 y qué actividades realizan

El Carnaval 2026 en EE.UU., se celebrará principalmente en estados como Luisiana (especialmente Nueva Orleans) y Alabama (Mobile) como los epicentros principales. Otras celebraciones notables incluyen Galveston (Texas), San Diego, San Francisco (California) y Nueva York.

Varios estados de EE.UU. celebran el Carnaval de 2026 con desfiles, máscaras y eventos coloridos (Archivo) Instagram

Entre las principales actividades de cada estado, se encuentran las siguientes:

Luisiana: el foco principal es Nueva Orleans , con desfiles y fiestas que inician desde el 6 de enero y culminan el 17 de febrero (Martes de Carnaval). Los desfiles incluyen máscaras emplumadas, disfraces coloridos y bandas de música . La ciudad se tiñe de morado, verde y oro, según Time and Date.

el foco principal es , con desfiles y fiestas que inician desde el 6 de enero y culminan el 17 de febrero (Martes de Carnaval). Los desfiles incluyen y . La ciudad se tiñe de según Time and Date. Alabama: Mobile celebra desfiles tradicionales con máscaras y carrozas. Cabe destacar que Mobile es el lugar de nacimiento de Mardi Gras en EE.UU., de acuerdo con Visit the USA.

Mobile celebra desfiles tradicionales con máscaras y carrozas. Cabe destacar que Mobile es el lugar de nacimiento de Mardi Gras en EE.UU., de acuerdo con Visit the USA. Texas: en Galveston y en ciudades al norte de Texas se organizan eventos significativos que incluyen bailes de máscaras y desfiles, según Dallas News.

en Galveston y en ciudades al norte de Texas se organizan eventos significativos que incluyen bailes de máscaras y desfiles, según Dallas News. California: San Diego y San Francisco ofrecen celebraciones al estilo samba y Mardi Gras, mientras que Hollywood (Los Ángeles) también celebra.

San Diego y San Francisco ofrecen celebraciones al estilo samba y Mardi Gras, mientras que Hollywood (Los Ángeles) también celebra. Nueva York: el estado se suma a los festejos con diversas actividades y desfiles, de acuerdo con Global Carnivalist.

el estado se suma a los festejos con diversas actividades y desfiles, de acuerdo con Global Carnivalist. Florida: Pensacola y Miami festejan con una mezcla vibrante de música en vivo, gastronomía típica y desfiles.

El calendario de febrero 2026 cuenta con el Día de los Presidentes y el Carnaval, que caen 16 y 17 respectivamente (Archivo) Canva

Cuáles son los feriados federales que otorgan un día de descanso en EE.UU.

Aunque el Carnaval no figura en el calendario de feriados federales, su celebración destaca por ser una de las más espectaculares del año. Para planificar los días libres, es importante consultar la lista oficial del gobierno de Estados Unidos, que establece los siguientes feriados nacionales para 2026: