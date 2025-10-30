Cuándo es el juego 6 de la Serie Mundial de Grandes Ligas: Blue Jays vs. Dodgers

Luego de que en el último juego Los Blue Jays consiguieran una ventaja importante rumbo a la final de la Serie Mundial 2025, Los Dodgers de Los Ángeles viajarán a Canadá para el sexto encuentro, programado para el 31 de octubre, y que podría poner al equipo de Toronto en la victoria.

Cómo ver en vivo el juego 6 de la Serie Mundial de la MLB

Las dos grandes novenas se enfrentarán en el sexto juego que se disputará el viernes 31 de octubre en el Rogers Centre, casa de los Blue Jays, según las Grandes Ligas del Beisbol.

Dodgers vs. Blue Jays se disputan el campeonato de la Serie Mundial en el sexto juego (MLB)

El juego que podría definir quién se lleva el título de la Serie Mundial 2025 iniciará a las 20.00 hs (hora del Este de EE.UU.) y su transmisión para ver en vivo en Estados Unidos estará disponible a través de MLB.TV y proveedores de televisión de paga compatibles.

Otros canales que transmitirán el Dodgers vs. Blue Jays son: Fox local y en streaming en Fox One, Fox Sports, Fubo o Sling TV.

En caso de que gane Toronto, la Serie Mundial acabaría y la novena canadiense se llevaría el título, aunque si Los Ángeles consiguen vencer, se forzaría un séptimo juego que tendría lugar el sábado 1 de noviembre.

Los Blue Jays a punto de convertirse en campeones de las Grandes Ligas

Luego de que los Azulejos arrollaran 6-1 a los Dodgers en el juego del 29 de octubre, existe gran expectativa de que consigan el título de la MLB en casa.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. es uno de los jugadores principales de Toronto Blue Jays (MLB)

Esta sería la primera vez en 32 años que el equipo de Toronto consigue llegar a una Serie Mundial, llegan a casa con el liderato del marcador global, tres triunfos a dos.

El estelar dominicano Vladimir Guerrero Jr. tendrá la oportunidad de alzar el título el viernes 31 de octubre, con la ventaja de estar en la casa de los Blue Jays y con la afición de su lado, al ser mayoritariamente canadiense.

Tras su victoria en el quinto juego, los Blue Jays tienen ventaja sobre los Dodgers en la Serie Mundial 2025 (MLB)

El equipo de Los Ángeles, con estrellas como Shohei Ohtani, podría quedarse sin el bicampeonato si no consiguen la victoria en su siguiente juego como visitante ante Toronto.