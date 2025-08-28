¿Dónde están las medias que desaparecen en la lavadora? Un experto revela el misterio

El enigma de las medias que nunca aparecen en la lavadora tiene respuesta. Tracy J. Johnson, experto en reparaciones y creador de contenidos en YouTube, explicó que muchas de esas prendas no se pierden para siempre, sino que quedan atrapadas en un compartimento oculto del electrodoméstico: “He encontrado medias y monedas en este lugar”, aseguró.

¿Dónde terminan realmente las medias perdidas?

Johnson detalló en su video que las lavadoras tienen un área específica de drenaje por donde circula el agua durante el funcionamiento del electrodoméstico.

Detrás del panel inferior de la lavadora podría estar la respuesta al enigma

El experto indicó que en ese lugar también suelen quedarse prendas pequeñas que se pierden durante el lavado. “Cuando abras este compartimento, ten tu aspiradora lista, porque si hay agua dentro saldrá rápido y con fuerza”, advirtió.

¿Cómo acceder al compartimento oculto de las lavadoras?

Según explicó Johnson, el procedimiento no tiene complicaciones. Lo primero que se debe hacer es desenchufar la lavadora y cerrar la llave de paso del agua. Luego, recomendó retirar el panel inferior utilizando un destornillador o una llave de tubo. También sugirió tener a mano algunas toallas, ya que es posible que al abrir esa zona se derrame algo de líquido.

Las prendas quedan atrapadas en una zona interna del electrodoméstico Captura de Tracy J Johnson

En su video, el técnico remarcó que conocer este método puede evitar gastos innecesarios. “Saber cómo hacerlo te ahorrará lo que cuesta una llamada de servicio, y es muy simple”, afirmó.

Además, comentó que dentro de ese compartimento no solo se encuentran prendas pequeñas. En varias ocasiones, aseguró haber hallado monedas sueltas. Por eso, subrayó que revisar periódicamente esta parte de la lavadora contribuye al buen funcionamiento del equipo y ayuda a prevenir problemas más costosos.

¿Cómo lavar calcetines sin perderlos en la lavadora?

La usuaria de TikTok @valbarrales compartió un consejo práctico para evitar que los calcetines desaparezcan durante el lavado. Según dijo, solía quedarse sin el par de alguna prenda y decidió cambiar de método: “Antes siempre me faltaba un calcetín, así que ahora los lavo todos juntos en una bolsa de red”.

Una tiktoker reveló su truco para no perder calcetines en la lavadora

La joven mostró en el video cómo utiliza este accesorio, que impide que las medias ingresen en los compartimentos internos de la lavadora. “Esto, además de facilitarme el proceso, evita que la máquina se los trague y que nunca aparezcan”, señaló.

Monedas, calcetines y hasta ropa interior pueden acumularse en el compartimento de drenaje Foto de freepik disponible en freepik | Foto de ICE

Al finalizar el ciclo, solo tiene que retirar la bolsa, colgar los pares y doblarlos de manera más rápida. Según dijo, esta rutina no solo evita pérdidas, sino que también simplifica la organización: “De esta manera ya no se me pierden e incluso doblarlos y guardarlos es más sencillo”.

La fórmula casera para blanquear calcetines

La creadora @aly_deco_home mostró un método simple para devolver el blanco a los calcetines percudidos. En el video, explicó: “Vamos a mezclar dos cucharadas de bicarbonato, dos de sal, medio tapón de detergente y un buen chorro de vinagre. Agua hirviendo para que actúe el bicarbonato y dejamos actuar 3 horas”.

El método ayuda a liberar la suciedad acumulada en la tela

Tras ese tiempo, la mezcla libera la suciedad acumulada en la tela. “Miren toda la suciedad que han soltado”, señaló mientras enseñaba el resultado. La usuaria aclaró que prefiere lavar los calcetines por separado y recomendó un programa de lavado en la máquina de lavar a 40 °C.

Para potenciar aún más el efecto, aconsejó secarlos al sol: “Así habremos devuelto ese blanco impoluto sin apenas esfuerzo”.