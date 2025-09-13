Adiós, Texas: el supermercado que cierra su cuarta sucursal en menos de un año

Una cadena de supermercados con más de 25 sucursales en Texas dice adiós por cuarta vez este 2025 en las inmediaciones de Houston. Una sucursal cierra este mes de septiembre, tras más de tres décadas en operación.

Cuál es el supermercado que cierra muy pronto cerca de Houston

Fundado en 1993, Food Town clausuró su etapa en cuatro tiendas en el sureste del Estado de la Estrella Solitaria. La sucursal, ubicada en el 1130 de Eldirdge Rd., en Sugar Land, finaliza sus atenciones al público de forma permanente desde el 21 de septiembre próximo.

La sucursal de Sugar Land dirá adiós el 21 de septiembre próximo yourfoodtown.com

En diálogo con Chron, un portavoz de la cadena de supermercados indicó que fueron notificados para avisar a los clientes que acuden a esta tienda en Texas con una semana de antelación. En tanto, el personal que se desempeña en esta sucursal será reasignado a las tres ubicaciones más cercanas.

Para los clientes que solían realizar sus compras rutinarias en esta área, la ubicación más cercana de la marca a la que podrán acudir está en el 9525 de S. Kirkwood Rd.

Las cuatro tiendas de Food Town que dijeron adiós en Texas en 2025

En el sureste del territorio, otras tres sucursales debieron echar su cierre en menos de un año. Los supermercados de esta firma que anunciaron su clausura fueron:

Webster : en el 570 de El Dorado Blvd., en enero pasado

: en el 570 de El Dorado Blvd., en enero pasado Houston : en el 9520 de Jones Rd., en marzo pasado

: en el 9520 de Jones Rd., en marzo pasado Baytown: en el 1700 de Decker Dr., en octubre de 2024

A su vez, Food Town contó con una nueva tienda en la ciudad de Santa Fe este verano, que se encuentra en el 12460 de 6 Road.

Estos supermercados operan los siete días de la semana y presentan más de 25 sucursales en el área de Houston.

Cierre de supermercados en Texas

Los motivos del adiós de cuatro sucursales de Food Town en menos de un año no fueron revelados por el momento por el medio mencionado. Sin embargo, esta tendencia se observó en otras cadenas en el último tiempo, como la de Kroger.

La marca advirtió el cierre de más de 60 tiendas en diez territorios de Estados Unidos, entre los que se encuentra el Estado de la Estrella Solitaria, durante los próximos 18 meses, en un período que se inició en agosto de 2025.

Según revelaron fuentes cercanas a la firma, las tiendas elegidas no presentan rentabilidad en las ubicaciones en las que están posicionadas.

(Archivo) El 2 de septiembre se inició la liquidación total de los productos en el supermercado

Por su parte, Natural Grocers de Vitamin Cottage, Inc., que se especializa en productos orgánicos, dirá adiós en una de sus sucursales en Austin el 2 de octubre próximo. En un comunicado oficial, indicaron que las razones de este cierre repentino fueron una renovación de contrato pendiente en el 10515 N. de Arbor Walk.

Con más de 15 años en el mercado, la tienda dirá adiós en menos de un mes, pero aprovechó estas semanas para otorgar descuentos a sus clientes en sus productos, que persistirán durante todo septiembre hasta agotar el stock disponible en medio de la liquidación.