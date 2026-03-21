“E pluribus unum”: qué significa la leyenda detrás de la nueva moneda de oro de Donald Trump

Estados Unidos avanza en la acuñación de una moneda conmemorativa con la figura de Donald Trump, luego de que la Comisión de Bellas Artes aprobara su diseño. En esta pieza de oro de 24 quilates figuraría la frase “E pluribus unum” en el reverso. La emisión integraría una serie especial vinculada al 250 aniversario de Estados Unidos.

¿Dónde aparece la frase en la nueva moneda de Trump?

El diseño incluye elementos tradicionales de la iconografía estadounidense. La ubicación de la frase “E PLURIBUS UNUM” se encuentra en la cara del águila calva, uno de los símbolos centrales del país norteamericano.

El diseño fue validado sin objeciones por la Comisión de Bellas Artes Captura ABC7

El diseño de la moneda fue aprobado por la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos durante una reunión el 19 de marzo de 2026, sin objeciones, de acuerdo con AP.

El anverso muestra a Donald Trump con traje y corbata. La imagen presenta al presidente inclinado hacia adelante, con las manos apoyadas sobre un escritorio. Además, el diseño incluye:

La palabra “LIBERTY” en la parte superior

Las fechas “1776–2026”

La inscripción “IN GOD WE TRUST”

Según Fox Business, la moneda formará parte de una producción limitada. Tras la aprobación del diseño debe avanzar en la definición final del tamaño, la denominación y las especificaciones técnicas antes de iniciar su fabricación.

La emisión no formará parte del circuito monetario habitual, ya que se trata de un ejemplar de oro conmemorativo independiente de la circulación regular.

Esta categoría permite que su lanzamiento dependa de las decisiones del Departamento del Tesoro y no de los criterios aplicados a la moneda de uso cotidiano.

¿Qué significa “E pluribus unum”?

El lema “E pluribus unum” significa “De muchos, uno”, según la institución de investigación Smithsonian.

La frase fue sugerida el 4 de julio de 1776, fecha en que se firmó la Declaración de Independencia y expresa la unión de las colonias en una sola nación. El significado se vincula con el origen del país:

Las 13 colonias se unieron para formar una nación

El principio se mantiene en la organización actual de 50 estados

La idea central es que la fortaleza surge de la unidad

Además, la institución indicó que el lema se mantuvo como parte de los símbolos oficiales y se convirtió en la inscripción del pergamino que sostiene un águila calva en el pico dentro del Gran Sello de Estados Unidos. En ese marco, sostuvo que la consigna describe la historia del país norteamericano y la convicción de que es “una nación que debe trabajar unida”.

El anverso muestra a Trump en traje, inclinado sobre un escritorio Captura ABC7

Una moneda con carácter excepcional

La iniciativa introduce una particularidad dentro del sistema monetario estadounidense. Según Fox Business, la ley federal prohíbe, en general, que personas vivas aparezcan en monedas.

Sin embargo, funcionarios del Tesoro citaron una disposición legal que permite emitir monedas de oro con diseños definidos por el secretario. Esta base habilitó la inclusión de la imagen de un presidente en ejercicio.

El tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, afirmó en un comunicado al medio que buscan “preparar monedas” que representen el “espíritu perdurable” del país norteamericano y su “democracia”.