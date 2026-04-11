“El futuro es ahora”: tiene 14 años y se postula a gobernador en Vermont

Dean Roy, un adolescente de 14 años, estudiante de primer año en la escuela secundaria, lanzó su campaña para gobernador de Vermont para las elecciones de 2026. En su plataforma, asegura que su propósito es “marcar una diferencia” y sostiene que apunta a “generar un cambio”. En noviembre, será el primer candidato menor de 18 años y buscará convertirse en el mandatario más joven de Estados Unidos, aunque reconoció que es probable que no gane.

Quién es el candidato de 14 años que quiere ser gobernador en Vermont

A diferencia de la mayoría de los estados, Vermont no cuenta con límites de edad mínima para los postulantes al cargo de gobernador. En este marco legal, Dean Roy lanzó su campaña, más como un llamado de atención a los ciudadanos de su misma edad que con el objetivo de imponerse en la contienda electoral.

El adolescente de 14 años que se postula a gobernador en Vermont para "generar un cambio"

En diálogo con AP, dejó un indicio sobre sus expectativas en la contienda electoral de noviembre. “No espero necesariamente ganar. Lo que sí espero es iniciar el movimiento y lograr que más jóvenes se unan a mí y digan: ‘Sí, nosotros también queremos generar un cambio’”, sostuvo.

El adolescente, nacido y criado en Stowe, asiste a la escuela secundaria local. Según su plataforma, disfruta del esquí nórdico y correr en invierno y verano. Le gusta hacer jarabe de arce con su familia en primavera, pero más allá de sus aficiones, mantiene un estrecho vínculo con la política. Anteriormente, trabajó como asistente legislativo en la sede del gobierno estatal de Vermont.

En la entrevista, se pronunció luego sobre la particularidad de su presentación a los comicios y su mirada respecto a los representantes de EE.UU. “Sé que suena descabellado que un chico de 14 años se postule para el cargo, pero, sinceramente, fíjense en la gente que está al mando ahora mismo”, expresó entonces.

Qué partido respalda al candidato de 14 años en Vermont

Existe un antecedente en la jurisdicción. En 2018, un estudiante de octavo grado, Ethan Sonneborn, buscó la nominación demócrata para el cargo de mayor importancia en el estado, pero quedó en el último puesto en la interna entre cuatro postulantes.

El joven se presenta para gobernador de Vermont por el partido Libertad y Unidad junto a su compañero Charles D. Bass, quien se postula para vicegobernador @deanroy_forgovernor

Para evitar enfrentarse a este obstáculo, Roy se aseguró su lugar en las elecciones generales al crear su propia tercera agrupación, el Partido Libertad y Unidad. Además, afirmó no identificarse con el Partido Demócrata ni con el Partido Republicano.

Sobre las dificultades actuales de la jurisdicción, señaló que la vivienda es el problema más importante que enfrenta el estado. En caso de imponerse en la próxima votación, comentó que consideraría las clases en línea y que haría sus tareas por la noche después del trabajo.

Qué dijo el gobernador de Vermont sobre el candidato de 14 años

El actual gobernador de Vermont, el republicano Phil Scott, elogió a Roy por su interés en la política, pero reparó en que su edad puede representar un obstáculo.

“Scott cree que es importante que nuestros jóvenes se involucren. Pero también piensa que un adolescente tal vez no sea la persona más indicada para desempeñar ese papel, dada la falta de experiencia y perspectivas de vida que tienen las personas en esa etapa de sus vidas”, analizó la secretaria de prensa Amanda Wheeler.

Scott, según su página web oficial, llegó al cargo en 2017, y fue reelegido en los comicios ulteriores. Sus principales medidas se centran en cuestiones económicas y de asequibilidad. Anteriormente, fue elegido y ejerció tres mandatos (2011-2017) como el 79.º vicegobernador.

El republicano Phill Scott, gobernador de Vermont, cuestionó la candidatura del joven de 14 años rutlandvermont.com

Desde su lugar, el adolescente mostró su disidencia con las ideas de Scott sobre su edad. “Lo que busco es que estos políticos de carrera me miren y digan: ‘¡Dios mío, él sí que tiene posibilidades de revolucionar las cosas!’. Si logro que la gente piense que soy una amenaza para ellos, entonces sabré que he tenido éxito", manifestó.

Para concluir, indicó que su propósito es “demostrarles que la juventud tiene voz”, y luego dejó un mensaje para los votantes: “Vamos a lograr el cambio. El futuro es ahora”.