El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 17 al 19 de febrero

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo de este fin de semana del 17 al 19 de febrero para el Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y qué es lo que los astros dictan para todos. Serán momentos de reflexión para la mayoría por una alineación que les dará abundancia. Destacan cambios en la vida sentimental para muchas personas y habrá que evitar discutir con los seres queridos.

Aries

Te llegará un poco de trabajo extra, pero con ello también más dinero. Esos ingresos inesperados podrás utilizarlos para algunas deudas que tienes pendientes. Por otro lado, un amor del pasado regresará para intentar arreglar las cosas contigo.

Tauro

La recomendación para este viernes es que no te deprimas porque no tienes una pareja sentimental estable. Llegará tu momento y será en menos de lo que esperas. Además, trata de invertir dinero en ti mismo y date algunos gustos.

Géminis

Habrá algún cambio personal, ya sea de look o incluso de celular. También podría ser una modificación en tu círculo social, ya que conocerás personas con las que eres más compatible. Tendrás la capacidad necesaria para recibirlo todo.

Cáncer

Se impone que comiences a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de tus relaciones amorosas. Si eres hombre, no debes buscar a alguien como tu madre, y si eres mujer, nunca tienes que tratar a tu pareja como un hijo.

Leo

Te invitarán a salir de viaje y lo mejor es que acudas para que renueves energías. De ser así, atraerás todo lo que te propongas. Un amor del pasado te buscará para que lo intenten de nuevo, pero tú ya sabes cuál debe ser la respuesta.

Virgo

Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 29. Trata de utilizarlos en todo lo que puedas. Te llegará una oportunidad de negocio o de trabajo. Puede ser cualquiera de las dos o incluso ambas al mismo tiempo, y tendrás que decidir rápido.

Libra

La recomendación para este fin de semana es que le digas adiós a todo lo que te lastima, incluida tu pareja. Si estás con alguien que no te valora, es mejor que estés solo. Respecto a tu trabajo, tendrás algunos pendientes que resolver.

Escorpión

Te llegará una propuesta para hacer un trabajo solo los fines de semana y debes aceptarlo porque te irá muy bien. Además, la abundancia comenzará a rondarte y los frutos se verán reflejados muy pronto. Solo no derroches lo que todavía no tienes.

Sagitario

Te invitarán a salir de paseo este sábado y lo mejor es que aceptes porque hace mucho no pasas tiempo con tu familia. Será un fin de semana de estar con tus seres queridos, pero también de instantes románticos con tu pareja.

Capricornio

Los astros te dicen que debes aprender a controlar tus impulsos, ya que en cualquier momento podrían jugarte en contra. No eres perfecto y si te equivocaste solo pide perdón. A veces te castigas demasiado por cosas sin sentido.

Acuario

Sueles sentir que tener pareja es como traer una atadura siempre, pero no es así. Lo que ocurre es que todavía no conoces a la persona ideal. Tienes muchos prospectos en cuenta, solo elige bien y verás que no todo es como creías.

Piscis

Ten cuidado con los problemas del sistema nervioso, ya que estarán a la orden del día. Ante cualquier malestar es mejor que vayas al médico de inmediato. Por otro lado, pasarás un fin de semana rodeado de familia.

