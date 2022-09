El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 23 al 25 de septiembre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo para este fin de semana del 23 al 25 de septiembre para el Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y qué es lo que los astros dictan para todos. Serán momentos de reflexión para la mayoría por una alineación que les dará abundancia. Sobresalen cambios en la vida sentimental para muchas personas y habrá que evitar discutir con los seres queridos.

ARIES

Tendrás que arreglar algunos asuntos económicos, como deudas del pasado. No lo dejes pasar para que no te cause problemas. Recibirás la visita de algunos familiares. Cuídate de problemas de estómago porque no faltarán.

TAURO

Este fin de semana será de reuniones con tus seres queridos, pero podrías no pasarla tan bien a causa de tu insomnio. Trata de dominar tu mente antes de dormir. Por otro lado, recibirás una invitación a salir de la persona que te atrae.

GÉMINIS

Si no tienes pareja, los astros te darán la oportunidad de encontrar el verdadero amor entre una de tus amistades. Trata de ir al médico ante cualquier malestar que tengas, sobre todo en la espalda y la cintura baja.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de este fin de semana Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Es momento de invertirle a tu negocio, solo así crecerá y dará los frutos que siempre esperaste. La predicción de hoy es que, si te arriesgas, todo te saldrá bien. Cualquier situación negativa que se presente, se resolverá.

LEO

Tramitarás un permiso o algún otro documento y sí se te dará. No tengas miedo de admitir tus puntos débiles, eso no te hace peor persona. Domina las emociones, pero nunca trates de reprimirlas.

VIRGO

Será un fin de semana de arreglar todo lo relacionado con tus documentos personales, es lo único que tienes que tener en orden. Recibirás un dinero extra por la venta de algo que ya creías perdido. Tendrás la fuerza necesaria gracias a la Luna.

LIBRA

Un amor nuevo te enviará un regalo que no esperabas. Ten cuidado, analiza bien si esa persona te conviene. También cuídate de problemas de estómago porque una infección podría estar en puerta a causa de la comida.

ESCORPIO

Es momento de que te dediques más tiempo a ti mismo, en todos los sentidos. Si no quieres salir y prefieres quedarte a ver una película solo, es totalmente válido. Lo económico mejorará más de lo que piensas.

SAGITARIO

Los vicios no son nada buenos. Los astros te dicen que trates de dejarlos al enfocarte en el ejercicio. Respecto a tu pareja, podrían suscitarse algunos conflictos, pero trata de relajarte y ser más receptivo.

CAPRICORNIO

Las mentiras podrían ser protagonistas, sobre todo en el tema amoroso. No te vayas de un lugar sin que te digan la verdad. Un grupo de amigos o familiares te invitarán de viaje este fin de semana y te irá de maravilla.

Mhoni Vidente dio los horóscopos del fin de semana Mhoni Vidente/Facebook

ACUARIO

Cuídate de problemas relacionados con lo que otros dicen sobre ti, ya que un ser querido podría creerlo todo. Estos días estarás más pensativo y analítico de lo normal: aprovecha para decidir lo que quieres para el futuro.

PISCIS

Enfócate en la lealtad que le debes a tu pareja. Recuerda que toda traición se regresa al doble, no hagas lo que no quieres que te hagan. Este fin de semana saldrás de compras y quizá tendrás la intención de cambiar de look.