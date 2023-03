El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 23 de marzo

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este jueves 23 de marzo para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Deberás tomar una decisión muy importante en materia amorosa, respecto a si continuar o no con la relación que tienes desde hace tiempo. Es probable que haya problemas todavía manejables, pero al final tú decides qué estás dispuesto a tolerar.

TAURO

Una persona cercana te buscará el día de hoy para pedirte ayuda. Además, podría darte noticias que te alegrarán el día. Por otro lado, el amor marchará mejor que nunca y también la oportunidad de hacer nuevos negocios.

GÉMINIS

Los astros te dicen que seas más paciente en cuestiones amorosas. Si todavía no tienes pareja es porque no ha llegado el o la indicada. Respecto a tu trabajo, alguien se acercará a ti para hacerte una propuesta, pero no será del todo buena, analízala bien.

Mhoni Vidente dio sus horóscopos para esta semana

CÁNCER

La recomendación para este jueves es que les cobres a las personas que te deben dinero. Es algo que te pertenece y no debe avergonzarte querer tenerlo de regreso. En el amor, trata de hacer cosas diferentes con tu pareja para que no caigan en la monotonía.

LEO

Se te podrían presentar algunos problemas derivados de un contrato o documento que firmaste y que no le pusiste mucha atención. Busca el asesoramiento indicado y no te dejes intimidar. Que no se te cierre el mundo para poder resolverlo.

VIRGO

Hoy llegará a tu mente una gran idea para poder atravesar es bache en el que estás estancado. Quieres salir adelante y tu cabeza comenzó a maquinar posibles soluciones, así que aprovéchalas y ejecútalas cuanto antes.

LIBRA

Si estás en busca de trabajo, hoy recibirás noticias de esas entrevistas a las que fuiste en días o semanas pasadas. Serán buenas oportunidades, solo lee bien los contratos y préstale atención a cada detalle. Es hora de comenzar algo nuevo.

ESCORPIO

Los astros te dicen que, aunque no parezca, te irá bastante bien en tu área laboral. Además de que haces las cosas de maravilla, estás en camino hacia un aumento salarial o un ascenso. Disfruta de cada reconocimiento que te hagan tus directivos.

SAGITARIO

Te darás cuenta de que quizá no le has prestado la suficiente atención a tu pareja. Hoy te dirá algo que te encenderá las alertas y te exhortará a pasar más momentos de calidad junto a él o ella. Es bueno que tengas detalles que se salgan de la rutina.

CAPRICORNIO

Recibirás una sorpresa por parte de tus seres queridos, ya sea de tus hijos o de tu pareja. Agradece ese tipo de gestos, dado que son lo que realmente vale la pena en la vida. Es preciso que aprendas a valorar todo lo positivo que tienes.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

ACUARIO

Ahora estarás más acompañado, pero no de la manera que crees. Tendrás la posibilidad de adoptar una mascota que alegrará tus días. Por otro lado, se impone que aprecies y agradezcas todo lo que tu pareja hace por ti.

PISCIS

Recibirás una noticia que te dejará impactado, pero en el buen sentido. Podría tratarse de un ascenso o incluso un cambio de trabajo. Respecto a tu patrimonio, la recomendación es que comiences a invertir en él.

